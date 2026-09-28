As perspectivas estatísticas para o País de Gales na primeira divisão são, reconhecidamente, desanimadoras, já que a seleção não conseguiu registrar uma vitória em nenhum de seus oito jogos anteriores na Liga A, levando em conta os resultados de 2022 junto com a campanha atual. Apesar da pressão crescente vinda de fora do grupo, Bellamy está focado nos benefícios de longo prazo de enfrentar adversários de alto nível, como a Noruega de Erling Haaland.

Ao refletir sobre o desafio à frente e a natureza do torneio, Bellamy explicou sua perspectiva sobre a dinâmica do grupo. "Para nós, este [jogo contra a Noruega] é mais um, a intensidade, grandes jogadores, velocidade de verdade", acrescentou Bellamy. "É isso que é o grupo A, em todos os grupos A, com altos e baixos. Quando estávamos no pote, estávamos no pote quatro e pensamos: 'onde vocês querem estar?'. Todos são brilhantes, mas conquistamos o direito de estar aqui." Está claro que o treinador vê esses jogos não como um peso, mas como uma recompensa pelo progresso feito desde que assumiu o comando em julho de 2024.