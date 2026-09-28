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'Conquistamos o direito de estar aqui!' - Craig Bellamy defende lugar de País de Gales na elite da Liga das Nações apesar do começo com derrota
Postura desafiadora em meio a resultados difíceis
O técnico de País de Gales, Bellamy, se recusa a deixar uma série de resultados decepcionantes diminuir a ambição de seu elenco enquanto a equipe navega pelas águas perigosas da primeira divisão da Liga das Nações. Os Dragões passaram por um verdadeiro teste de fogo na Liga A, sem somar um único ponto após a derrota apertada por 1 a 0 para Portugal, em Lisboa, e um revés mais contundente por 2 a 0 fora de casa para a Dinamarca.
No entanto, Bellamy, que levou a seleção com sucesso ao acesso vindo da Liga B durante sua campanha inaugural no comando, segue firme na crença de que seu time pertence a esse nível. O ex-atacante de Liverpool e Manchester City está convencido de que a experiência de enfrentar os melhores jogadores do mundo é exatamente o que seu plano de desenvolvimento exige, independentemente dos placares imediatos.
- AFP
Desafiando a elite na Liga A
As perspectivas estatísticas para o País de Gales na primeira divisão são, reconhecidamente, desanimadoras, já que a seleção não conseguiu registrar uma vitória em nenhum de seus oito jogos anteriores na Liga A, levando em conta os resultados de 2022 junto com a campanha atual. Apesar da pressão crescente vinda de fora do grupo, Bellamy está focado nos benefícios de longo prazo de enfrentar adversários de alto nível, como a Noruega de Erling Haaland.
Ao refletir sobre o desafio à frente e a natureza do torneio, Bellamy explicou sua perspectiva sobre a dinâmica do grupo. "Para nós, este [jogo contra a Noruega] é mais um, a intensidade, grandes jogadores, velocidade de verdade", acrescentou Bellamy. "É isso que é o grupo A, em todos os grupos A, com altos e baixos. Quando estávamos no pote, estávamos no pote quatro e pensamos: 'onde vocês querem estar?'. Todos são brilhantes, mas conquistamos o direito de estar aqui." Está claro que o treinador vê esses jogos não como um peso, mas como uma recompensa pelo progresso feito desde que assumiu o comando em julho de 2024.
Respeito pela ameaça norueguesa
A próxima rodada dupla em Cardiff fará com que País de Gales receba uma seleção da Noruega que transborda confiança, apesar da recente derrota por 2 a 1 para Portugal. Os homens de Stale Solbakken, liderados pelo letal Haaland e pelo criativo Martin Odegaard, começaram sua campanha com uma impressionante vitória por 3 a 2 sobre a Dinamarca. Bellamy não tem nenhuma ilusão sobre a dimensão da tarefa que seus defensores terão pela frente na noite de quinta-feira, reconhecendo que a Noruega se transformou em uma potência sustentável por meio de investimento estratégico e do desenvolvimento de sua infraestrutura doméstica.
O técnico de País de Gales encheu de elogios o modelo que a Noruega seguiu para chegar a esse nível, citando seu recente sucesso em torneios como referência. "Eles chegam às quartas de final da Copa do Mundo e vocês realmente estão em ascensão neste momento", disse Bellamy sobre a Noruega. "Vocês construíram isso em seu país ao longo de vários anos, têm dois clubes na Champions League. Essa é uma ascensão real agora e não acho que vá embora. O quão rico é o seu país, realmente está gastando dinheiro em certas áreas e no esporte, espero que vocês sejam uma força por vários anos."
- AFP
Em busca de uma vitória para mandar um recado
Embora Bellamy tenha desfrutado de uma impressionante sequência de nove jogos sem perder no início de seu trabalho, os críticos apontam o nível dos adversários durante essa série como um motivo para cautela. Até o momento, a Macedônia do Norte, atualmente na 65ª posição do ranking mundial, segue sendo a seleção mais bem colocada que País de Gales conseguiu derrotar sob seu comando. Os próximos jogos contra a Noruega e a partida de volta contra a Dinamarca representam uma oportunidade significativa para a seleção galesa provar que pode fazer mais do que apenas participar da Liga A, mas realmente influenciar o desfecho da classificação do grupo.
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