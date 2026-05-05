Conor Gallagher revela como o "brilhante" Roberto De Zerbi motivou o elenco do Tottenham em meio a uma exaustiva batalha contra o rebaixamento

O Tottenham conquistou sete pontos nos três primeiros jogos sob o comando do técnico italiano, dando um impulso significativo às suas esperanças de permanência na Premier League.

Após uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Aston Villa, o meio-campista Gallagher destacou o compromisso do técnico com o desenvolvimento individual como a força motriz por trás da melhora no desempenho da equipe.

“O técnico tem sido brilhante conosco. Ele uniu a equipe”, disse o jogador de 26 anos aos repórteres ao falar sobre o clima dentro do vestiário.

“Ele tem trabalhado muito com os jogadores individualmente, com reuniões e conversas particulares, tentando devolver a crença e a confiança aos jogadores. Ele fez isso comigo e fez uma grande diferença. Sei que ele fez o mesmo com muitos outros companheiros.”



