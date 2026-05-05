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Conor Gallagher Tottenham GFXGetty/GOAL
Mohamed Saeed

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Conor Gallagher revela como o "brilhante" Roberto De Zerbi motivou o elenco do Tottenham em meio a uma exaustiva batalha contra o rebaixamento

C. Gallagher
R. De Zerbi
Tottenham
Leeds
Premier League

O meio-campista do Tottenham, Conor Gallagher, falou abertamente sobre o impacto transformador que Roberto De Zerbi causou no clube desde que assumiu o comando durante uma temporada turbulenta. O jogador da seleção inglesa acredita que a abordagem única do italiano foi o catalisador para a recente saída do time da zona de rebaixamento da Premier League.

  • De Zerbi traz seu toque pessoal

    O Tottenham conquistou sete pontos nos três primeiros jogos sob o comando do técnico italiano, dando um impulso significativo às suas esperanças de permanência na Premier League.

    Após uma vitória crucial por 2 a 1 sobre o Aston Villa, o meio-campista Gallagher destacou o compromisso do técnico com o desenvolvimento individual como a força motriz por trás da melhora no desempenho da equipe.

    “O técnico tem sido brilhante conosco. Ele uniu a equipe”, disse o jogador de 26 anos aos repórteres ao falar sobre o clima dentro do vestiário.

    “Ele tem trabalhado muito com os jogadores individualmente, com reuniões e conversas particulares, tentando devolver a crença e a confiança aos jogadores. Ele fez isso comigo e fez uma grande diferença. Sei que ele fez o mesmo com muitos outros companheiros.”


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  • Conor Gallagher Tottenham GFXGetty/GOAL

    Redescobrindo a boa fase do Chelsea contra o Spurs

    O ex-jogador do Chelsea Gallagher, que se transferiu do Atlético de Madrid para o Tottenham em janeiro e marcou seu primeiro gol pelo clube no Villa Park, revelou que De Zerbi tem usado seus sucessos passados para motivá-lo.

    O técnico italiano fez referência específica aos anos de auge de Gallagher no oeste de Londres para lembrar ao jogador de sua qualidade inerente durante esses meses de alta pressão.

    “Ele simplesmente me lembra de quando eu estava no meu melhor. Ele disse que naquela segunda temporada no Chelsea, quando eu tive uma temporada realmente boa, ele simplesmente me lembrou daquele jogador”, explicou Gallagher. “Ele quer que eu seja assim de novo e que não esqueça o quão bom eu posso ser.”

  • Unidade no campo de treino

    A mudança tática tem sido tão importante quanto a mental, com Gallagher observando que a natureza meticulosa de De Zerbi nos treinos garantiu que todo o elenco esteja remando na mesma direção.

    As vitórias consecutivas contra o Wolves e o Aston Villa sugerem que a mensagem está finalmente sendo recebida de forma clara e inequívoca por um grupo que parecia desarticulado no início da campanha.

    Refletindo sobre o progresso coletivo, Gallagher afirmou: “Como equipe também, todo o trabalho que ele tem feito no campo de treino e nas salas de reunião tem sido fantástico, e todos estão na mesma página.”

  • Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    A atenção se volta para o confronto contra o Leeds

    Apesar do otimismo em torno dos resultados recentes, Gallagher não se faz ilusões quanto aos desafios que estão por vir. O Tottenham conseguiu sair da zona de rebaixamento, mas a diferença continua pequena e a pressão continua alta antes do próximo confronto contra o Leeds.

    “Há muito trabalho a ser feito”, alertou o meio-campista. “Estamos totalmente focados no próximo jogo, na esperança de repetir o mesmo desempenho e conquistar mais uma vitória.”

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