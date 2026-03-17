Conor Gallagher enfrenta "problemas de asma", enquanto Igor Tudor dá notícias sobre a condição física dos craques do Tottenham antes do jogo contra o Atlético

O Tottenham está preocupado com a condição física de Gallagher antes da decisiva partida de volta das oitavas de final no Tottenham Hotspur Stadium. O jogador da seleção inglesa, que chegou do Atlético de Madrid em janeiro por 35 milhões de libras, não participou do treino na terça-feira e ficou de fora da equipe no empate do fim de semana contra o Liverpool.

O técnico interino Tudor explicou a situação do meio-campista antes do desfecho da eliminatória, na qual o time está perdendo por 5 a 2 no placar agregado, afirmando: “Vamos ver hoje o que podemos fazer, pois ele tem, como vocês sabem, provavelmente problemas de asma. Ele está com algum vírus que está causando alguns sintomas desagradáveis, então vamos ver amanhã se ele consegue ficar no banco. Não há perigo algum, mas ele ainda não está em condições de jogar.”