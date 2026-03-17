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Conor Gallagher enfrenta "problemas de asma", enquanto Igor Tudor dá notícias sobre a condição física dos craques do Tottenham antes do jogo contra o Atlético
Preocupações com a forma física de Gallagher
O Tottenham está preocupado com a condição física de Gallagher antes da decisiva partida de volta das oitavas de final no Tottenham Hotspur Stadium. O jogador da seleção inglesa, que chegou do Atlético de Madrid em janeiro por 35 milhões de libras, não participou do treino na terça-feira e ficou de fora da equipe no empate do fim de semana contra o Liverpool.
O técnico interino Tudor explicou a situação do meio-campista antes do desfecho da eliminatória, na qual o time está perdendo por 5 a 2 no placar agregado, afirmando: “Vamos ver hoje o que podemos fazer, pois ele tem, como vocês sabem, provavelmente problemas de asma. Ele está com algum vírus que está causando alguns sintomas desagradáveis, então vamos ver amanhã se ele consegue ficar no banco. Não há perigo algum, mas ele ainda não está em condições de jogar.”
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Três jogadores recuperados dão um novo fôlego ao Spurs
Embora a participação de Gallagher ainda seja uma dúvida, Tudor pôde dar notícias mais positivas sobre outros titulares da equipe principal. O destaque fica por conta do jovem sueco Lucas Bergvall, que voltou de surpresa aos treinos completos dois meses antes do previsto. O jovem deve ser escalado para o banco de reservas ao lado de Destiny Udogie, que se recuperou de uma lesão no tendão da coxa.
O capitão do clube, Romero, também está disponível para a escalação após cumprir os protocolos de concussão, decorrentes de uma colisão na cabeça na partida de ida. Tudor confirmou o retorno do zagueiro, dizendo: “Romero está pronto. Vocês o viram no treino hoje? Ele pode jogar. João [Palhinha], não, ele está um pouco pior, então estará (disponível) para o próximo jogo. Romero está dentro.”
Van de Ven rebate os rumores
Além das notícias sobre lesões, Micky van de Ven aproveitou a coletiva de imprensa pré-jogo para desmentir as especulações de que o vestiário do Spurs estaria abalado. O zagueiro holandês defendeu veementemente o empenho do time, apesar do fraco desempenho recente no campeonato nacional e da difícil batalha que terão pela frente na noite de quarta-feira.
O zagueiro abordou as notícias de que os jogadores estariam “desligados”, dizendo: “É claro que tenho visto algumas coisas. Os repórteres às vezes dizem coisas e fica tipo: ‘Como você chegou a essa conclusão?’ Como se os jogadores estivessem desligados. Isso não é verdade.”
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A montanha a ser escalada
O time londrino recebe os jogadores de Diego Simeone precisando de um pequeno milagre para avançar na principal competição europeia. Após uma partida de ida difícil na Espanha, o Spurs está perdendo por 5 a 2 no placar agregado e precisa encontrar uma maneira de superar uma das defesas mais disciplinadas do futebol mundial, mesmo sem vários jogadores importantes. Até agora, sob o comando de Tudor, o time perdeu quatro partidas e empatou uma, tendo conquistado um ponto contra o Liverpool no domingo.
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