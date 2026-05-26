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Conor Gallagher critica o ex-técnico do Tottenham e fala abertamente sobre um período “muito difícil”, quando os torcedores se voltaram contra ele
Meio-campista supera início conturbado
Gallagher passou por um período de transição bastante instável após concluir sua transferência de 35 milhões de libras para o Tottenham Hotspur Stadium. O ex-jogador do Chelsea havia sido contratado inicialmente por Thomas Frank, mas disputou apenas cinco partidas sob o comando do técnico dinamarquês antes que este fosse demitido rapidamente. Seu sucessor, Igor Tudor, restringiu fortemente o tempo de jogo do meio-campista, limitando-o a apenas seis partidas durante uma passagem curta e pouco inspiradora, o que deixou Gallagher com falta de preparo físico e de confiança.
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Tempos difíceis sob os regimes anteriores
O jogador da linha de meio-campo descreveu com franqueza o isolamento e a rejeição que sentiu durante as contínuas mudanças. Revelando o desgaste emocional de ficar à margem antes de uma mudança tática, Gallagher disse à Sky Sports: “Não consegui realmente conversar com ninguém nos últimos meses. Obviamente, têm sido momentos muito difíceis para mim e para a equipe, e eu tenho me concentrado apenas em tentar melhorar para ajudar a equipe o máximo que puder. Minha confiança estava baixa, o último técnico não me queria, e os torcedores achavam que eu não valia nada.”
A resiliência impulsiona a recuperação do norte de Londres
Apesar da intensa sensação de afastamento sentida durante a curta gestão de Tudor, o meio-campista concentrou-se fortemente em sua resiliência mental para reconquistar a torcida local, que estava desiludida. Ele acrescentou: “Lidei muito bem com isso mentalmente. Sabia que poderia voltar e mostrar aos torcedores do que realmente sou capaz. Espero que isso seja apenas o começo, pois tenho muito a oferecer e estou ansioso para construir uma conexão ainda melhor com nossos torcedores.”
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De Zerbi libera o potencial ofensivo
De Zerbi transformou completamente a sorte de Gallagher, demonstrando total confiança ao escalá-lo como titular em todas as partidas que comandou até agora. O técnico italiano o posicionou com sucesso na função avançada de camisa 10 nos últimos cinco jogos, compensando perfeitamente a falta de criatividade causada pelas lesões de James Maddison e Xavi Simons. Depois de ter marcado recentemente o gol decisivo contra o Aston Villa, Gallagher chega ao verão com a chance de recarregar as energias, após não ter sido convocado para a seleção inglesa na Copa do Mundo.