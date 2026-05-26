Conor Gallagher critica o ex-técnico do Tottenham e fala abertamente sobre um período “muito difícil”, quando os torcedores se voltaram contra ele

O jogador da linha de meio-campo descreveu com franqueza o isolamento e a rejeição que sentiu durante as contínuas mudanças. Revelando o desgaste emocional de ficar à margem antes de uma mudança tática, Gallagher disse à Sky Sports: “Não consegui realmente conversar com ninguém nos últimos meses. Obviamente, têm sido momentos muito difíceis para mim e para a equipe, e eu tenho me concentrado apenas em tentar melhorar para ajudar a equipe o máximo que puder. Minha confiança estava baixa, o último técnico não me queria, e os torcedores achavam que eu não valia nada.”