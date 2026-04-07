Conor Coady, jogador emprestado pelo Wrexham, recebeu alta do hospital após ter ficado “inconsciente” devido a um chute durante a partida contra o Charlton

O experiente zagueiro ficou inconsciente nos acréscimos ao fazer um bloqueio corajoso para desviar um chute de Tom Ince, naquela que foi sua 500ª partida pelo clube na categoria principal. Os médicos correram para o local e a partida foi interrompida por quase dez minutos; as câmeras de televisão acabaram desviando o foco à medida que a gravidade da situação se tornava evidente.

O Charlton confirmou agora que Cody recebeu alta e foi liberado para casa em um comunicado oficial, que diz: “Conor Coady recebeu alta do hospital após uma lesão na cabeça sofrida no empate de 1 a 1 contra o Watford, na segunda-feira, em Vicarage Road. O jogador de 33 anos ficou inconsciente após ser atingido por um chute nos acréscimos. Ele foi retirado de maca e levado a um hospital local, onde passou por uma série de exames.

"Coady recebeu alta médica e foi liberado esta noite. O clube gostaria de agradecer à equipe médica do Watford pelo apoio e assistência. A equipe médica do Charlton continuará a monitorá-lo de acordo com os protocolos apropriados."