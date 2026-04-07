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Watford v Charlton Athletic - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Conor Coady, jogador emprestado pelo Wrexham, recebeu alta do hospital após ter ficado “inconsciente” devido a um chute durante a partida contra o Charlton

C. Coady
Wrexham
Charlton Athletic
Watford x Charlton Athletic
Watford
Championship

O ex-jogador da seleção inglesa Conor Coady recebeu alta do hospital após uma assustadora lesão na cabeça que o deixou inconsciente durante o empate de 1 a 1 do Charlton Athletic contra o Watford. O jogador de 33 anos, atualmente emprestado pelo Wrexham, precisou de nove minutos de atendimento em campo após bloquear um chute forte com o rosto nos minutos finais da partida em Vicarage Road, antes de ser retirado de maca e levado ao hospital.

  • Alta hospitalar após um susto

    O experiente zagueiro ficou inconsciente nos acréscimos ao fazer um bloqueio corajoso para desviar um chute de Tom Ince, naquela que foi sua 500ª partida pelo clube na categoria principal. Os médicos correram para o local e a partida foi interrompida por quase dez minutos; as câmeras de televisão acabaram desviando o foco à medida que a gravidade da situação se tornava evidente.

    O Charlton confirmou agora que Cody recebeu alta e foi liberado para casa em um comunicado oficial, que diz: “Conor Coady recebeu alta do hospital após uma lesão na cabeça sofrida no empate de 1 a 1 contra o Watford, na segunda-feira, em Vicarage Road. O jogador de 33 anos ficou inconsciente após ser atingido por um chute nos acréscimos. Ele foi retirado de maca e levado a um hospital local, onde passou por uma série de exames.

    "Coady recebeu alta médica e foi liberado esta noite. O clube gostaria de agradecer à equipe médica do Watford pelo apoio e assistência. A equipe médica do Charlton continuará a monitorá-lo de acordo com os protocolos apropriados."

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  • Watford v Charlton Athletic - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Técnico elogia a coragem em um momento decisivo

    O incidente ofuscou um resultado que fez com que as ambições do Watford de chegar aos play-offs se esvaíssem e deixou o Charlton oito pontos à frente da zona de rebaixamento da Championship. Nathan Jones não hesitou em destacar a abnegação de Coady, observando que a lesão ocorreu enquanto o jogador demonstrava a determinação defensiva necessária nesta fase da temporada.

    Refletindo sobre a lesão, o técnico do Charlton disse: “Ele foi retirado de campo e levado ao hospital. Ele se arriscou ao máximo em sua 500ª partida e acabou perdendo a consciência, o que resume bem o desempenho. Informaremos a todos assim que soubermos mais.”

  • Uma mensagem sincera para os apoiadores

    Após receber alta do hospital naquela mesma noite, o ex-capitão do Wolves publicou uma mensagem pessoal no Instagram para tranquilizar os torcedores sobre seu estado de saúde. Ao lado de uma foto com seu filho, o jogador emprestado ao Wrexham escreveu: “A caminho de casa com meu filho... obrigado a todos pelas mensagens, elas significam muito. Mais um ponto conquistado para os rapazes.”


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    A seguir, os protocolos obrigatórios para concussões

    A equipe médica do Charlton acompanhará de perto o zagueiro agora que ele entra nos protocolos obrigatórios de retorno aos campos após uma concussão, o que provavelmente o deixará fora dos próximos jogos. O Addicks enfrenta uma reta final crucial contra Preston, Sheffield Wednesday, Ipswich Town, Hull City e Swansea City para garantir matematicamente sua permanência na Championship. Com cinco partidas restantes, o clube espera que seu líder mais experiente possa retornar rapidamente assim que for aprovado nas avaliações neurológicas necessárias.