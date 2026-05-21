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Renato Marin PSG 2026Reprodução/Instagram
Joaquim Lira Viana

Conheça Renato Marin, goleiro finalista da Champions League com o PSG e possível futuro da seleção brasileira debaixo das traves

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Ítalo-brasileiro de 19 anos, Marin já trilhou o caminho que tantos talentos da sua geração tentam percorrer — e hoje ganha a confiança de Luis Enrique no atual campeão da Champions League. Fora de campo, uma decisão o aguarda: Brasil ou Itália?

Enquanto uma geração inteira de jovens talentos brasileiros briga para conseguir uma transferência para a Europa, Renato Marin já fez esse caminho há muito tempo.

Com apenas 19 anos, o goleiro ítalo-brasileiro chegou ao Parque dos Príncipes sem muito alarde — mais uma peça jovem no enxame de talentos que Luis Enrique mantém à disposição no Paris Saint-Germain. Mas bastou o técnico espanhol lhe dar a oportunidade, contra o Lorient pela Ligue 1 no dia 2 de maio de 2026, para que o nome do brasileiro ocupasse espaço na capa do L'Équipe. O renomado jornal francês o elegeu o melhor jogador do jogo — uma distinção que, para um goleiro de terceira linha em uma partida de rotação, vale mais do que parece.

A trajetória de Marin é a de um jogador que nunca tomou o caminho mais fácil. Começou como zagueiro, migrou para o gol, cruzou o Atlântico com a mãe durante a pandemia, conquistou a Europa pelas categorias de base da Roma e recusou a renovação com o clube italiano para assinar com o atual campeão da Champions League. No currículo, já constam títulos da Supercopa da Uefa, Copa Intercontinental, Supercopa da França e Ligue 1 — e agora uma final de Champions pela frente.

O Brasil ainda não sabe exatamente quem é Renato Marin, mas está na hora de descobrir. Afinal, se a CBF quiser contar com seu talento debaixo das traves no ciclo da Copa do Mundo de 2030, o processo de "repatriação" deve começar desde já.

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  • Renato Marin São PauloReprodução/Instagram

    Onde tudo começou

    Renato Bellucci Marin nasceu no dia 10 de julho de 2006, em São Paulo, dentro de uma família com forte vínculo com o esporte. No início, foi no futsal que o garoto começou a ganhar ritmo de jogo, mas não como goleiro: dos oito aos 12 anos, atuou como fixo, jogando na linha.

    Quando migrou para o futebol de campo, Marin começou jogando como zagueiro, por ser alto e ter boa leitura de jogo. No entanto, com a ânsia de atuar em todos os jogos e a partir da orientação dos profissionais da base, foi convencido a tentar a posição de goleiro — e a transição não demorou a acontecer. "A minha vontade era tanta de jogar que surgiu essa oportunidade. Eu não pensei duas vezes e aceitei o desafio. Sempre me empenhei muito desde cedo e percebi que jogar no gol era o meu lugar", contou o jogador em entrevista ao portal Nosso Palestra.

    Pelo Palmeiras, Marin integrou o time campeão paulista sub-11, numa geração hoje conhecida no futebol mundial: seus companheiros de categoria eram Endrick, Luis Guilherme e Vitor Reis. Depois, Marin vestiu a camisa do São Paulo e foi campeão paulista sub-13 em 2019. Os dois clubes mais tradicionais de São Paulo passaram por seu currículo antes de ele completar 14 anos.

    Em 2020, durante a pandemia do Covid-19, a família tomou uma decisão que mudou sua trajetória: Renato, junto com sua mãe, se mudaria para a Itália, com destino à Roma. E foi nas academias de um dos clubes mais históricos do futebol europeu que o jovem goleiro começou a se transformar em um profissional do esporte.

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  • Renato Marin Roma Reprodução/Instagram

    A grande chance

    Na Roma, Marin encontrou uma escola de goleiros diferente da que conhecia no Brasil. "O enfoque se dá muito em fundamentos. Felizmente, consegui me adaptar muito bem, tanto que fiquei até os 19 anos no clube", descreveu o arqueiro ao Nosso Palestra. Com a camisa giallorossa, conquistou os títulos sub-16 e sub-17 da Copa Tim Primavera e chegou à final da competição na categoria sub-20. Renato encerrou a passagem pelo clube romano com um reconhecimento especial: foi eleito o melhor goleiro sub-20 da Itália em 2024, aos 18 anos, um feito expressivo para um estrangeiro naquele ambiente.

    Ao longo da formação na Roma, Marin também passou pelas seleções italianas de base, defendendo as categorias sub-18 e sub-19 da Azzurra — o que ampliou sua visibilidade no radar europeu. Com naturalização italiana já em mãos, o jogador assinou seu primeiro contrato profissional com o clube romano, mas em fevereiro de 2025 recusou a proposta de renovação. O PSG, que o monitorava há meses, já havia firmado um pré-contrato. E foi em julho de 2025, aos 19 anos, que Marin foi anunciado oficialmente como reforço do atual campeão da Champions League, com vínculo até 2030.

    A estreia com a camisa do PSG chegou no dia 20 de dezembro de 2025, pela Copa da França, contra o modesto Fontenay. Marin foi titular na vitória por 4 a 0 e entrou para a história do time francês ao tornar-se o goleiro mais jovem a estrear oficialmente pelo clube parisiense, superando o recorde do polonês Marcin Bulka, estabelecido em 2019. Nas redes sociais, ele escreveu: "Experiência indescritível hoje! Que venham novas metas e objetivos a partir de amanhã. Allez PARIS."

    O segundo jogo veio só no dia 2 de maio de 2026, pela Ligue 1, dias antes da partida de volta da semifinal da Champions contra o Bayern de Munique. Luis Enrique preservou seus titulares e Marin ganhou a vaga de Safonov no empate por 2 a 2 com o Lorient. Não teve responsabilidade nos gols adversários e foi decisivo na reta final, defendendo cirurgicamente o chute de Tosin Aiyegun que poderia ter custado a derrota ao final do jogo. O L'Équipe o elegeu o melhor em campo — e, dias depois, o PSG avançou à final da Champions.

  • Renato Marin PSG 2026Reprodução/Instagram

    Pontos fortes

    Com 1,90m de altura e 86 kg, Renato Marin tem o físico que o futebol moderno exige de um goleiro de elite. Não é apenas grande o suficiente para cobrir as traves, mas também ágil e bem distribuído. O porte ajuda sobretudo nas cobranças de falta e nas bolas cruzadas — momentos em que o domínio do espaço entre os postes é determinante.

    Um dos seus maiores trunfos, porém, não está na estatura. Está nos pés. O PSG de Luis Enrique exige que o goleiro seja o primeiro jogador da linha de construção, saindo com a bola dominada e distribuindo com precisão para iniciar as jogadas. Marin se encaixa com naturalidade nessa função. "Aqui é como a escola brasileira de goleiro, eles também trabalham as saídas com os pés", comparou o arqueiro ao falar sobre sua adaptação no clube francês.

    A frieza sob pressão foi a qualidade mais visível na partida contra o Lorient. Com o placar empatado nos minutos finais e um elenco alternativo em campo, Marin não demonstrou hesitação na defesa decisiva. Formado pela Roma em uma escola que valoriza fundamentos acima de tudo, o paulistano apresenta uma leitura de trajetória apurada, o que o faz parecer maior do que já é.

    Há ainda o aspecto das conquistas: em menos de um ano no PSG, Marin já ergueu quatro taças como integrante do elenco profissional. A mentalidade vencedora — construída ao lado de Endrick no Palmeiras, na Roma dos títulos juvenis e agora no clube mais vitorioso da França — parece parte constitutiva de sua trajetória, o que pode ser extremamente benéfico para a sequência de sua carreira.

  • Renato Marin PSG 2026Reprodução/Instagram

    Espaço para melhorias

    Como qualquer goleiro de 19 anos com apenas três jogos como profissional, Renato Marin ainda está em construção. A experiência acumulada nas categorias de base da Roma e nas primeiras oportunidades pelo PSG é expressiva para sua faixa etária, mas a consistência em alto nível ao longo de uma temporada inteira ainda está por ser testada.

    Há também perguntas legítimas sobre como ele reagirá em noites de alta tensão: um clássico de liga, uma grande decisão europeia, um confronto direto pelo título. Suas atuações até aqui foram seguras, mas contra adversários de menor expressão. O salto para enfrentar atacantes de nível mundial em jogos sem margem de erro ainda é uma incógnita — e Luis Enrique sabe disso, razão pela qual o mantém como terceira opção, aprendendo de perto, sem pressão excessiva.

    Por fim, há o dilema da pressão na escolha nacional. Marin defendeu a Itália nas categorias sub-18 e sub-19, mas nunca fez uma partida oficial pela seleção principal italiana. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol), por outro lado, ainda não fez nenhum movimento concreto para assegurar o jogador para seu futuro. A janela para decidir por qual seleção ele atuará vai se fechando, e cada mês que passa pode tornar a decisão mais difícil, tanto política quanto emocionalmente.

  • Everton v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    O próximo... Gianluigi Donnarumma?

    Quando o PSG contratou Renato Marin em julho de 2025, a imprensa italiana foi direta na comparação. A GOAL Itália notou que, com Marin, o clube parisiense passou a ter dois goleiros de nacionalidade italiana em seu elenco — o estabelecido Gianluigi Donnarumma e o jovem brasileiro naturalizado. Para alguns analistas, a contratação já sinalizava a estratégia de longo prazo do clube: preparar um herdeiro natural para a posição, com perfil semelhante ao do camisa 99 italiano.

    A comparação não é arbitrária. Donnarumma é um goleiro imponente, de 1,96m de altura, bom em saídas com os pés, habituado a comandar a defesa e construir o jogo desde trás — exatamente as mesmas características que os observadores do PSG identificaram em Marin. O italiano venceu o prêmio de melhor goleiro da Eurocopa de 2020 e foi peça central na conquista da Champions League pelo PSG na temporada 2024/25, ainda que tenha deixado o clube na janela seguinte.

    A diferença principal está na experiência. Donnarumma estreou no Milan como titular da Série A italiana aos 16 anos e foi "moldado pelo fogo" desde muito cedo. Renato Marin, por ora, ainda acumula sua presença no elenco principal como terceira opção — mas os paralelos entre os dois são evidentes o suficiente para que o L'Équipe e veículos italianos já façam a aproximação sem hesitar.

  • Renato Marin PSG 2026Reprodução/Instagram

    O que vem a seguir

    O PSG de 2025/26 é um dos melhores clubes do mundo neste momento. Campeão da Champions League na temporada anterior, o time de Luis Enrique voltou à final da competição europeia na atual edição — e Renato Marin é parte desse elenco, mesmo ocupando a terceira posição na hierarquia dos goleiros, atrás de Matvey Safonov, que se firmou como titular após a frustração com o recém-chegado Lucas Chevalier, e do próprio Chevalier.

    Mas esse cenário pode mudar radicalmente já na próxima janela de transferências. Conforme apuração de veículos internacionais, Chevalier dificilmente aceitará um papel de reserva de Safonov na temporada seguinte — e o Fenerbahçe aparece como possível destino ao francês. Se isso se confirmar, o PSG precisaria encontrar um segundo goleiro, e Marin surge naturalmente como candidato à promoção na hierarquia. Mais jogos, mais rodagem, mais desenvolvimento. O L'Équipe descreve o arqueiro brasileiro como "um goleiro com perfil completo e grande potencial" e indica que uma ascensão já na temporada 2026/27 não está descartada.

    Chegado sem custo de transferência da Roma, com contrato até 2030 e já integrado ao dia a dia de um clube que vive sua melhor fase histórica, Marin está no lugar certo na hora certa. O PSG não investe em jovens apenas para preencher lacunas imediatas — investe pensando em ciclos. E o ciclo de Renato Marin no clube parisiense parece estar apenas começando.

    No plano nacional, a decisão está em suas mãos. A Copa do Mundo de 2030 está a quatro anos de distância, e a curva de crescimento de Marin indica que ele pode muito bem estar presente no torneio sediado na Espanha, Marrocos e Portugal. A incógnita permanece qual bandeira ele carregará em campo.

    As recentes falhas da Itália em se classificar para as Copas de 2018, 2022 e 2026 podem ser um indicativo de quem ele pode não escolher defender. Assim como o emoji do Brasil na biografia de seu perfil no Instagram pode indicar o país com que ele mais se identifica. Símbolos são apenas símbolos, mas podem dizer alguma coisa.

    Apesar da questão enigmática que paira sobre seu futuro, uma coisa é certa: Renato Marin tem o potencial de trilhar uma carreira brilhante pela frente.