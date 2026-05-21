Conheça Renato Marin, goleiro finalista da Champions League com o PSG e possível futuro da seleção brasileira debaixo das traves

Enquanto uma geração inteira de jovens talentos brasileiros briga para conseguir uma transferência para a Europa, Renato Marin já fez esse caminho há muito tempo.

Com apenas 19 anos, o goleiro ítalo-brasileiro chegou ao Parque dos Príncipes sem muito alarde — mais uma peça jovem no enxame de talentos que Luis Enrique mantém à disposição no Paris Saint-Germain. Mas bastou o técnico espanhol lhe dar a oportunidade, contra o Lorient pela Ligue 1 no dia 2 de maio de 2026, para que o nome do brasileiro ocupasse espaço na capa do L'Équipe. O renomado jornal francês o elegeu o melhor jogador do jogo — uma distinção que, para um goleiro de terceira linha em uma partida de rotação, vale mais do que parece.

A trajetória de Marin é a de um jogador que nunca tomou o caminho mais fácil. Começou como zagueiro, migrou para o gol, cruzou o Atlântico com a mãe durante a pandemia, conquistou a Europa pelas categorias de base da Roma e recusou a renovação com o clube italiano para assinar com o atual campeão da Champions League. No currículo, já constam títulos da Supercopa da Uefa, Copa Intercontinental, Supercopa da França e Ligue 1 — e agora uma final de Champions pela frente.

O Brasil ainda não sabe exatamente quem é Renato Marin, mas está na hora de descobrir. Afinal, se a CBF quiser contar com seu talento debaixo das traves no ciclo da Copa do Mundo de 2030, o processo de "repatriação" deve começar desde já.