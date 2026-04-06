Conheça “o outro” Luis Suárez: o novo artilheiro do Sporting que garante que Viktor Gyökérs não faça falta antes do retorno do atacante do Arsenal a Lisboa

Suárez, porém, não desceu de divisão com o Granada, pois trocou a Espanha pela França, assinando com o Marselha por 10 milhões de euros (8,5 milhões de libras/11,5 milhões de dólares) no verão de 2022. Ele também teve um início de sonho na Ligue 1, marcando dois gols em sua estreia contra o Reims, ajudando a garantir a vitória por 4 a 1.

Isso, no entanto, acabou sendo o auge da passagem de Suárez pelo Stade Vélodrome. Ele disputaria apenas mais 10 partidas — das quais apenas três como titular — e marcaria mais um gol antes de ser considerado excedente, após apenas seis meses de um contrato de cinco anos. Ele voltaria, assim, para a Espanha e se juntaria ao Almería, ameaçado de rebaixamento, em um contrato inicial de empréstimo em janeiro de 2023.

Ficou acordado que o Almeria tornaria a transferência definitiva se Suárez ajudasse o time a se manter na La Liga e, embora estivesse longe de ser prolífico, os quatro gols e cinco assistências do colombiano foram cruciais para que seu novo time terminasse apenas uma posição e um ponto acima da zona de rebaixamento.

Mas isso acabaria sendo apenas um alívio temporário. O Almeria não conseguiu vencer nenhuma de suas primeiras 28 partidas da La Liga na temporada 2023-24 e acabou sendo rebaixado após acumular míseros 21 pontos. Suárez foi forçado a assistir à maior parte da campanha do banco de reservas após sofrer uma fratura na perna nos minutos finais do empate em 3 a 3 contra seu ex-clube, o Granada, em outubro. Em uma reviravolta cruel, Suárez havia marcado um hat-trick no mesmo jogo, mas terminou a partida em lágrimas, sendo retirado de maca.

Essa lesão deixou Suárez em um momento difícil, e ele lutou contra problemas de saúde mental nos meses que se seguiram.

"Passei por uma depressão da qual me recuperei gradualmente, com trabalho e psicólogos", revelou ele ao El Espectador. "Eu nem conseguia sair da cama. Tive uma lesão… Sem ela, não teria chegado ao fundo do poço. Isso ajudou a fortalecer minha capacidade mental. Quando me lesionei, senti que poderia ter perdido tudo, mas se não tivesse passado por aqueles momentos difíceis, não seria o jogador que sou hoje.

"Eu queria mudar tudo. Deixei meu cabelo crescer um pouco, mudei o nome na minha camisa [ele passou a usar o nome do pai, Luiz Javier Suárez]. São fases que se encerram e outras que se iniciam."