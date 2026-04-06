Conheça “o outro” Luis Suárez: o novo artilheiro do Sporting que garante que Viktor Gyökérs não faça falta antes do retorno do atacante do Arsenal a Lisboa

Esses números convenceram o Sporting a pagar o que acabou sendo um preço de barganha de 24 milhões de euros (20 milhões de libras/27,5 milhões de dólares) por Gyokeres no verão de 2023. O sueco, posteriormente, elevou seu jogo a novos patamares em Lisboa, marcando 97 gols em apenas 102 partidas pelo Sporting, além de ajudar o time a conquistar dois títulos consecutivos do campeonato nacional e a Copa de Portugal em 2025. Como disse o técnico do Sporting, Rui Borges, Gyokeres “marcou uma era” na história do clube.
A saída de Gyokeres no verão passado foi, então, inevitável, e foi o Arsenal que se arriscou, garantindo a contratação do jogador de 27 anos em um acordo de £ 64 milhões (US$ 86 milhões). Apesar de um início lento, Gyokeres parece ter se adaptado ao norte de Londres e soma 17 gols em todas as competições antes do confronto de terça-feira contra seu ex-clube nas quartas de final da Liga dos Campeões.
Mas, embora todos os olhos provavelmente estejam voltados para Gyokeres no Estádio José Alvalade, o Sporting já conseguiu superar a saída de seu ex-número 9. Luis Suárez (não, não é aquele!) vem apresentando números semelhantes aos de Gyokeres desde sua chegada a Lisboa e provavelmente será a chave para a equipe de Borges causar problemas aos Gunners, tendo sido, assim como seu antecessor, trazido da segunda divisão.