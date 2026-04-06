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Luis Suarez Viktor Gyokeres GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Conheça “o outro” Luis Suárez: o novo artilheiro do Sporting que garante que Viktor Gyökérs não faça falta antes do retorno do atacante do Arsenal a Lisboa

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Quando o Sporting CP contratou Viktor Gyokeres, o clube assumiu um grande risco ao apostar num atacante cujo único desempenho consistente diante do gol tinha ocorrido fora da primeira divisão. Após não ter conseguido se firmar no Brighton, Gyokeres provou ser uma ameaça para as defesas da Championship, marcando 43 gols pelo Coventry City ao longo de duas temporadas e meia com os Sky Blues.

Esses números convenceram o Sporting a pagar o que acabou sendo um preço de barganha de 24 milhões de euros (20 milhões de libras/27,5 milhões de dólares) por Gyokeres no verão de 2023. O sueco, posteriormente, elevou seu jogo a novos patamares em Lisboa, marcando 97 gols em apenas 102 partidas pelo Sporting, além de ajudar o time a conquistar dois títulos consecutivos do campeonato nacional e a Copa de Portugal em 2025. Como disse o técnico do Sporting, Rui Borges, Gyokeres “marcou uma era” na história do clube.

A saída de Gyokeres no verão passado foi, então, inevitável, e foi o Arsenal que se arriscou, garantindo a contratação do jogador de 27 anos em um acordo de £ 64 milhões (US$ 86 milhões). Apesar de um início lento, Gyokeres parece ter se adaptado ao norte de Londres e soma 17 gols em todas as competições antes do confronto de terça-feira contra seu ex-clube nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Mas, embora todos os olhos provavelmente estejam voltados para Gyokeres no Estádio José Alvalade, o Sporting já conseguiu superar a saída de seu ex-número 9. Luis Suárez (não, não é aquele!) vem apresentando números semelhantes aos de Gyokeres desde sua chegada a Lisboa e provavelmente será a chave para a equipe de Borges causar problemas aos Gunners, tendo sido, assim como seu antecessor, trazido da segunda divisão.

  • Granada CF v Real Madrid CF - La Liga SantanderGetty Images Sport

    Os primeiros passos na Europa

    Nascido em Santa Marta, na Colômbia, Suárez mudou-se para a Europa em 2016, depois que o Granada o contratou do Leones, clube onde jogava desde criança, e colocou o então adolescente em sua equipe reserva. Os proprietários do clube espanhol, a família Pozzo, transferiram Suárez para um de seus outros clubes, o Watford, 18 meses depois, embora ele nunca tenha chegado a jogar pelos Hornets.

    Em vez disso, Suárez passou as três temporadas seguintes de volta à Espanha por empréstimo, primeiro na equipe “B” do Real Valladolid e depois no Gimnastic, da segunda divisão. No entanto, foi somente na temporada 2019-20 que ele realmente chamou a atenção, ao marcar 19 gols pelo Real Zaragoza na Segunda Divisão.

    Essas atuações convenceram os Pozzos a transferir Suárez de volta para o Granada, enquanto se preparavam para sua primeira campanha europeia, após terminarem em sétimo lugar na La Liga e se classificarem para a Liga Europa. Suárez marcou sete gols durante sua primeira temporada na primeira divisão e somou mais oito na temporada seguinte, embora isso não tenha sido suficiente para impedir o rebaixamento do Granada.

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  • Luis Suarez Almeria 2023-24Getty Images

    Luta física e mental

    Suárez, porém, não desceu de divisão com o Granada, pois trocou a Espanha pela França, assinando com o Marselha por 10 milhões de euros (8,5 milhões de libras/11,5 milhões de dólares) no verão de 2022. Ele também teve um início de sonho na Ligue 1, marcando dois gols em sua estreia contra o Reims, ajudando a garantir a vitória por 4 a 1.

    Isso, no entanto, acabou sendo o auge da passagem de Suárez pelo Stade Vélodrome. Ele disputaria apenas mais 10 partidas — das quais apenas três como titular — e marcaria mais um gol antes de ser considerado excedente, após apenas seis meses de um contrato de cinco anos. Ele voltaria, assim, para a Espanha e se juntaria ao Almería, ameaçado de rebaixamento, em um contrato inicial de empréstimo em janeiro de 2023.

    Ficou acordado que o Almeria tornaria a transferência definitiva se Suárez ajudasse o time a se manter na La Liga e, embora estivesse longe de ser prolífico, os quatro gols e cinco assistências do colombiano foram cruciais para que seu novo time terminasse apenas uma posição e um ponto acima da zona de rebaixamento.

    Mas isso acabaria sendo apenas um alívio temporário. O Almeria não conseguiu vencer nenhuma de suas primeiras 28 partidas da La Liga na temporada 2023-24 e acabou sendo rebaixado após acumular míseros 21 pontos. Suárez foi forçado a assistir à maior parte da campanha do banco de reservas após sofrer uma fratura na perna nos minutos finais do empate em 3 a 3 contra seu ex-clube, o Granada, em outubro. Em uma reviravolta cruel, Suárez havia marcado um hat-trick no mesmo jogo, mas terminou a partida em lágrimas, sendo retirado de maca.

    Essa lesão deixou Suárez em um momento difícil, e ele lutou contra problemas de saúde mental nos meses que se seguiram.

    "Passei por uma depressão da qual me recuperei gradualmente, com trabalho e psicólogos", revelou ele ao El Espectador. "Eu nem conseguia sair da cama. Tive uma lesão… Sem ela, não teria chegado ao fundo do poço. Isso ajudou a fortalecer minha capacidade mental. Quando me lesionei, senti que poderia ter perdido tudo, mas se não tivesse passado por aqueles momentos difíceis, não seria o jogador que sou hoje.

    "Eu queria mudar tudo. Deixei meu cabelo crescer um pouco, mudei o nome na minha camisa [ele passou a usar o nome do pai, Luiz Javier Suárez]. São fases que se encerram e outras que se iniciam."

  • Luis Suarez Sporting CP 2025-26Getty Images

    Recuperando-se

    Suárez viu-se, assim, de volta à Segunda Divisão e marcou apenas dois gols nos primeiros sete jogos do Almería na temporada. Mas, após o primeiro aniversário de sua terrível lesão, Suárez tornou-se praticamente imparável para as defesas adversárias, terminando a temporada como artilheiro da segunda divisão com 27 gols, aos quais acrescentou oito assistências, além de um hat-trick que eliminou o Sevilla da Copa del Rey.

    Dado o sucesso com Gyokeres, o Sporting estava convencido de que Suárez poderia traduzir essa forma na Liga Portugal, apesar de ele ter marcado apenas 26 gols em 107 partidas da primeira divisão ao longo de sua passagem pela Espanha e pela França. O clube entrou em contato com ele pela primeira vez em fevereiro de 2025, enquanto se preparava para a saída de Gyokeres, e quando sua transferência de € 25 milhões (£ 22 milhões/$ 29 milhões) para Lisboa foi confirmada, os especialistas já apostavam que Suárez teria grande sucesso no Sporting.

    “Devido à sua ética de trabalho, suas características e suas estatísticas, ele é o jogador mais próximo de Gyokeres que o Sporting poderia contratar”, disse o ex-atacante do Sporting e espanhol Tonito ao A Bola. “Sei que é uma opinião forte, considerando tudo o que Gyokeres conquistou em dois anos em Alvalade, e também porque teremos que esperar para ver como Suárez se sai nos treinos, mas ele é um jogador que trabalha muito, marca muitos gols e tem muita qualidade.

    "Parece-me uma contratação muito boa e, repito, o jogador mais parecido com Gyokeres que o Sporting poderia contratar."

  • FBL-POR-LIGA-SPORTING-MOREIRENSEAFP

    "Não há limites"

    Do ponto de vista dos gols marcados, essa previsão se mostrou correta. Suárez marcou 33 gols em 42 partidas nesta temporada, incluindo 24 em 25 jogos do campeonato pelo atual campeão português. Em contrapartida, Gyokeres marcou 43 gols em todas as competições em sua primeira temporada no Alvalade.

    “Trabalho para melhorar dia a dia e, claro, gostaria de superar Viktor Gyokeres, mas é algo que não me tira o sono”, disse Suárez ao canal de televisão colombiano Win Sports em janeiro, quando questionado sobre superar as conquistas do jogador que o antecedeu em Lisboa. “É uma pergunta típica: ‘quantos gols quero marcar em uma temporada?’ Eu sempre digo que não tenho um limite; trabalho para que cada temporada e cada momento sejam algo a ser melhorado, sempre.”

    No entanto, eles são tipos diferentes de jogadores, com Suárez muito mais ágil do que seu antecessor. O jogador de 28 anos já chegou a começar algumas partidas pela ala esquerda durante sua carreira, tamanha é sua agilidade e habilidade com a bola nos pés. Gyokeres, por outro lado, basicamente teve sua carreira no Brighton arruinada devido à insistência dos Seagulls de que ele jogasse pelas pontas em vez de pelo meio.

    “Com Viktor, demoramos mais para nos adaptar porque ele não era um jogador que buscava conexões, primeiros toques e aquelas jogadas de um-dois, mas sim profundidade”, explicou o meio-campista do Sporting, Pedro Gonçalves, ao Jornal Sporting em setembro. “Naquele momento, foi mais difícil para mim me adaptar ao seu estilo de jogo, mas depois ele fez história no clube, como sabemos. Agora, o início tem sido bastante fácil jogando com o Luís e o [Francisco] Trincão.”

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-VEN-COLAFP

    "O melhor momento da minha carreira"

    Embora Suárez tenha sido uma revelação no campeonato nacional pelo Sporting, ele também tem sido fundamental para a melhor campanha do clube na Liga dos Campeões desde que chegou às quartas de final em 1983. Suárez marcou cinco gols em dez partidas europeias nesta temporada, com destaque para os dois gols decisivos contra o atual campeão Paris Saint-Germain, que ajudaram a equipe de Borges a terminar em sétimo lugar na fase de grupos e, assim, evitar a repescagem.

    “Acredito que estou no melhor momento da minha carreira e da minha vida”, disse Suárez no início da temporada. “Mas ainda há coisas por vir, lacunas que preciso preencher... Mas sim, considero que estou no meu melhor momento. Vim para o Sporting para ser feliz e fui muito bem recebido, minha família está encantada. Em resumo, no plano pessoal, estou no auge da minha felicidade.”

    Essa felicidade também se traduziu na arena internacional, onde Suárez se consolidou como o atacante titular da Colômbia antes da Copa do Mundo deste verão. 

    Seguindo os passos de seus compatriotas Radamel Falcao, James Rodríguez e Luis Díaz, que prosperaram no futebol português, Suárez ultrapassou nomes como Jhon Durán na hierarquia da seleção e é o favorito para ser titular na estreia da Colômbia contra o Uzbequistão, na Cidade do México, em 17 de junho.

    O ponto alto da carreira internacional de Suárez até agora, sem dúvida, aconteceu em setembro, quando ele marcou quatro gols na vitória por 6 a 3 sobre a Venezuela, tornando-se o primeiro jogador a registrar um “poker” nas eliminatórias da CONMEBOL desde seu homônimo da seleção uruguaia em 2011.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-SPORTING-PSGAFP

    "Não tenho medo de ninguém"

    Antes que as atenções se voltem para a Copa do Mundo, Suárez ainda tem assuntos do clube para resolver. O Sporting está atualmente cinco pontos atrás do líder da Liga Portuguesa, o Porto, embora tenha um jogo a menos, enquanto mantém uma vantagem de 1 a 0 sobre o Porto após a primeira partida da semifinal da Taça de Portugal.

    Sua tarefa mais difícil, no entanto, provavelmente virá na próxima semana, já que o Sporting busca se tornar o primeiro time a derrotar o Arsenal na Europa nesta temporada. Apesar de um adversário tão intimidador, Suárez encara a partida com uma atitude positiva.

    “Não temos medo de ninguém”, disse ele aoRecord. “Respeitamos todos os nossos adversários, mas não tememos nenhum deles… Quando cheguei à Europa, não estava mentalmente preparado para esse tipo de desafio. Tenho a responsabilidade de mostrar por que me trouxeram para cá. É isso que mais me motiva, porque preciso retribuir a confiança do clube e dos torcedores.”

    Certamente o Arsenal não vai encarar o desafio de parar Suárez com leveza. Apenas Harry Kane marcou mais gols no campeonato nesta temporada nas 30 principais ligas da Europa (de acordo com o coeficiente da UEFA) do que o jogador que Borges apelidou de “fera”. E se os Gunners não estiverem no seu melhor, então o homem contratado para substituir seu próprio atacante caríssimo pode ainda vir a ser um espinho no lado deles.

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