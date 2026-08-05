Uma das coisas que parecem deixar Mauricio Pochettino mais empolgado é a oportunidade de trazer caras novas. Depois de confirmar oficialmente nesta semana seu retorno como técnico da seleção masculina dos Estados Unidos, Pochettino falou longamente sobre seu desejo de começar algo novo. Parte disso é abrir espaço para uma nova geração, que pode formar a espinha dorsal da USMNT em 2030.

"Acho que isso vai ser fundamental", disse Pochettino nesta semana. "Vai ser importante mostrar aos jovens que realmente acreditamos que eles têm potencial para chegar a 2030.

"Temos quatro anos para começar a trabalhar e para começar a conhecer e estabelecer os princípios que esperamos deles. Acho que agora, depois da nossa experiência, precisamos oferecer a todos, os jogadores que estiveram conosco na Copa do Mundo ou fizeram parte do último ciclo e a nova geração, um novo jovem jogador, ou um jogador que talvez tenha amadurecido, mas não teve a possibilidade de estar nesse processo, eles precisam sentir que, se tiverem desempenho, podem ter a possibilidade de se juntar a nós."

Então, quem são esses jovens jogadores? Quem são os que têm capacidade de se juntar à USMNT agora? A GOAL analisa várias jovens estrelas que podem dar início em breve à sua trajetória na USMNT...