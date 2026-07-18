Confusão no vestiário da seleção francesa! Ousmane Dembélé teria irritado os companheiros de equipe durante a partida contra a Espanha

De acordo com a reportagem do jornal, os jogadores da seleção francesa teriam ficado irritados e acusaram Dembélé de querer desviar a atenção de suas próprias falhas no confronto contra os fortes ibéricos.

Se o incidente no vestiário teve algum impacto na partida pela terceira colocação entre a França e a Inglaterra, no sábado, em Miami, é mera especulação. De qualquer forma, Dembele, assim como outros seis titulares da semifinal, não jogou contra a Inglaterra.











