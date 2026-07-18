Segundo reportagem do L'Equipe, o atacante Ousmane Dembélé teria criticado duramente a forma como seus companheiros de equipe praticavam a pressão, o que teria gerado bastante descontentamento. A França estava perdendo por 0 a 1 para a Espanha no intervalo e acabou perdendo por 0 a 2, o que acabou com o sonho de conquistar o título.
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Confusão no vestiário da seleção francesa! Ousmane Dembélé teria irritado os companheiros de equipe durante a partida contra a Espanha
De acordo com a reportagem do jornal, os jogadores da seleção francesa teriam ficado irritados e acusaram Dembélé de querer desviar a atenção de suas próprias falhas no confronto contra os fortes ibéricos.
Se o incidente no vestiário teve algum impacto na partida pela terceira colocação entre a França e a Inglaterra, no sábado, em Miami, é mera especulação. De qualquer forma, Dembele, assim como outros seis titulares da semifinal, não jogou contra a Inglaterra.
- Getty Images
A Espanha põe fim à glória ofensiva dos franceses
No entanto, o que deu peso à crítica de Dembélé foi o fato de Kylian Mbappé também ter abordado a questão da pressão francesa. O astro do Real Madrid apontou a falta de comunicação e coordenação, o que, em sua opinião, impediu que os franceses conseguissem quebrar o domínio de Rodri e Fabián Ruiz no meio-campo central.
A França disputou, até as semifinais, uma Copa do Mundo em grande parte empolgante, com Mbappé, Dembélé e o astro do Bayern, Michael Olise, marcando gols e proporcionando momentos de brilhantismo no jogo. No entanto, a Espanha tirou o fôlego da Equipe Tricolor e avançou, de forma totalmente merecida, para a final contra a Argentina.
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