Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
dembele(C)Getty Images

Traduzido por

Confusão no vestiário da seleção francesa! Ousmane Dembélé teria irritado os companheiros de equipe durante a partida contra a Espanha

Copa do Mundo
França x Espanha
França
Espanha

No intervalo da semifinal da Copa do Mundo, na semana passada, parece que houve uma grande briga no vestiário da seleção francesa.

Segundo reportagem do L'Equipe, o atacante Ousmane Dembélé teria criticado duramente a forma como seus companheiros de equipe praticavam a pressão, o que teria gerado bastante descontentamento. A França estava perdendo por 0 a 1 para a Espanha no intervalo e acabou perdendo por 0 a 2, o que acabou com o sonho de conquistar o título.

  • De acordo com a reportagem do jornal, os jogadores da seleção francesa teriam ficado irritados e acusaram Dembélé de querer desviar a atenção de suas próprias falhas no confronto contra os fortes ibéricos.

    Se o incidente no vestiário teve algum impacto na partida pela terceira colocação entre a França e a Inglaterra, no sábado, em Miami, é mera especulação. De qualquer forma, Dembele, assim como outros seis titulares da semifinal, não jogou contra a Inglaterra.




    • Publicidade
  • MICHAEL OLISE FRANCE MARC CUCURELLA SPAIN Getty Images

    A Espanha põe fim à glória ofensiva dos franceses

    No entanto, o que deu peso à crítica de Dembélé foi o fato de Kylian Mbappé também ter abordado a questão da pressão francesa. O astro do Real Madrid apontou a falta de comunicação e coordenação, o que, em sua opinião, impediu que os franceses conseguissem quebrar o domínio de Rodri e Fabián Ruiz no meio-campo central.

    A França disputou, até as semifinais, uma Copa do Mundo em grande parte empolgante, com Mbappé, Dembélé e o astro do Bayern, Michael Olise, marcando gols e proporcionando momentos de brilhantismo no jogo. No entanto, a Espanha tirou o fôlego da Equipe Tricolor e avançou, de forma totalmente merecida, para a final contra a Argentina.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Copa do Mundo
Espanha crest
Espanha
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG