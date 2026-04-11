Confusão em torno da inclusão do FC Bayern de Munique na cláusula de rescisão de Nico Schlotterbeck: reportagem bombástica revela detalhes das negociações contratuais com o BVB

Na verdade, o assunto não está totalmente encerrado, mas sim adiado. De acordo com relatos coincidentes da mídia, Schlotterbeck conseguiu incluir uma (grande) cláusula de escape em seu novo contrato. Isso permite que ele deixe o BVB para jogar em um grande clube logo após a Copa do Mundo, graças a uma cláusula de rescisão no valor de 50 a 60 milhões de euros.

Ainda não se sabe quais clubes de ponta estão na lista de Schlotterbeck. No entanto, é de se supor que, além do Liverpool, Barcelona e Manchester City ou United, também estejam incluídos o PSG e o Real Madrid. Inicialmente, o jornal Bild também havia incluído o FC Bayern de Munique na lista de clubes aos quais a cláusula de rescisão de Schlotterbeck se aplicaria. Um pouco mais tarde, porém, o tabloide publicou que a cláusula explicitamente não incluía o FCB como possível destinatário, mas exclusivamente gigantes internacionais. Com isso, pretende-se criar um grande obstáculo a uma possível transferência de Schlotterbeck para o maior rival do BVB na Bundesliga.

Questionado pela DAZN sobre se haveria, de fato, uma cláusula de rescisão, o novo diretor esportivo do Dortmund, Ole Book, recusou-se a comentar na tarde de sábado. “Ela não existirá”, enfatizou ele, referindo-se ao fato de que o BVB não se pronunciaria sobre o conteúdo dos contratos.

Schlotterbeck, por sua vez, tornou-se o novo jogador mais bem pago do BVB. Segundo a revista kicker, seu novo salário anual é de dez milhões de euros, mais bônus. Ele sucede Niklas Süle, que deixará o Dortmund no meio do ano sem custo de transferência. Além disso, caso permaneça por um longo período, ele é considerado candidato à braçadeira de capitão, que atualmente ainda é usada por Emre Can. Apesar da lesão no ligamento cruzado do jogador de 32 anos, o Borussia renovou recentemente seu contrato por mais um ano.