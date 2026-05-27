Os procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey deram início oficial a uma investigação sobre as práticas de venda de ingressos da FIFA, acusando a entidade de criar um “cenário de confusão, falsa escassez e preços exorbitantes”. A procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, confirmou que a entidade reguladora do futebol mundial foi intimada a fornecer documentos internos e informações sobre sua conduta. A medida marca uma escalada significativa na tensão entre os organizadores locais e a liderança da FIFA à medida que o torneio de 2026 se aproxima.

Davenport fez um anúncio conjunto ao lado da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e do Departamento de Proteção ao Consumidor e ao Trabalhador (DCWP) da cidade de Nova York. Durante o anúncio, Davenport declarou: “É uma honra sediar a Copa do Mundo, mas o evento não é um convite para explorar nossos residentes e visitantes. Ser honesto sobre a venda de ingressos não é complicado.” A investigação se concentrará em determinar se o cronograma de lançamento dos ingressos foi elaborado para manipular o mercado e elevar os custos para os torcedores.