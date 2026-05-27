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"Confusão e falsa escassez!" - A FIFA recebe intimações judiciais enquanto as autoridades americanas iniciam uma investigação em meio a alegações de preços "flagrantemente enganosos" dos ingressos para a Copa do Mundo
Ação judicial movida contra a FIFA
Os procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey deram início oficial a uma investigação sobre as práticas de venda de ingressos da FIFA, acusando a entidade de criar um “cenário de confusão, falsa escassez e preços exorbitantes”. A procuradora-geral de Nova Jersey, Jennifer Davenport, confirmou que a entidade reguladora do futebol mundial foi intimada a fornecer documentos internos e informações sobre sua conduta. A medida marca uma escalada significativa na tensão entre os organizadores locais e a liderança da FIFA à medida que o torneio de 2026 se aproxima.
Davenport fez um anúncio conjunto ao lado da procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e do Departamento de Proteção ao Consumidor e ao Trabalhador (DCWP) da cidade de Nova York. Durante o anúncio, Davenport declarou: “É uma honra sediar a Copa do Mundo, mas o evento não é um convite para explorar nossos residentes e visitantes. Ser honesto sobre a venda de ingressos não é complicado.” A investigação se concentrará em determinar se o cronograma de lançamento dos ingressos foi elaborado para manipular o mercado e elevar os custos para os torcedores.
- AFP
Alegações de conduta enganosa
A DCWP está levando a sério as denúncias de “conduta manifestamente enganosa”, com o comissário Samuel AA Levine expressando profunda preocupação com a transparência da FIFA. Os torcedores relataram ter sido “enganados” quanto à localização dos assentos, especificamente em relação aos ingressos da categoria “frente”, que foram colocados à venda a preços mais altos após a fase inicial de vendas. Há ainda alegações de que modelos de preços variáveis permitiram à FIFA aumentar os preços de 90 das 104 partidas em uma média de 34%, tornando esta a Copa do Mundo mais cara da história.
Levine observou: “Relatos de conduta da FIFA em violação à lei de proteção ao consumidor da cidade, incluindo enganar os torcedores sobre a localização dos assentos e inflar artificialmente os preços, são profundamente preocupantes.” Ele acrescentou que os torcedores devem esperar “transparência e justiça” ao comprar ingressos para um evento de tão grande visibilidade. A investigação examinará por que esses ingressos “excederam os preços de qualquer Copa do Mundo anterior” e se declarações públicas foram usadas para criar uma falsa sensação de urgência.
Justiça para os moradores locais
A procuradora-geral de Nova York, James, enfatizou que a investigação visa proteger o público contra manipulações financeiras. Ela argumentou que os moradores locais, que estão arcando com grande parte dos custos da infraestrutura de acolhimento, não deveriam ser excluídos do evento devido aos preços exorbitantes. James afirmou: “Ninguém deve ser manipulado a pagar preços altíssimos pelos ingressos, e os torcedores devem poder confiar de que os ingressos que compram serão aqueles que receberão. Os moradores locais merecem uma chance justa de adquirir ingressos a preços acessíveis.”
A pressão legal segue uma carta anterior do procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, que também buscou respostas da FIFA sobre “práticas de venda de ingressos potencialmente enganosas”. Embora o presidente da FIFA, Gianni Infantino, tenha defendido anteriormente os preços citando um apetite “absolutamente louco” pelo torneio, os investigadores destacaram que, até quarta-feira, ingressos pelo valor de face ainda estavam disponíveis para 86 das 104 partidas. Isso contradiz a narrativa de extrema escassez frequentemente usada para justificar os preços elevados dos jogos.
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O aumento dos custos incomoda os torcedores de futebol
A venda de ingressos não é a única área em que a FIFA tem enfrentado críticas; os custos de transporte também se tornaram um importante ponto de discórdia. Os organizadores locais, incluindo a governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, têm entrado em conflito com a FIFA devido à recusa em subsidiar o transporte. Isso gerou indignação pública quando as tarifas iniciais de trem de Manhattan para o MetLife Stadium foram fixadas em US$ 150 — valor que excede em muito a tarifa normal de ida e volta de US$ 12,90. Após a reação negativa, a NJ Transit foi forçada a reduzir a tarifa para US$ 98, embora ela continue significativamente mais alta do que as tarifas padrão.