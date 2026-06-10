Confrontos no clássico: punição severa para o Torino e a Juventus: torcedores ficam proibidos de viajar para jogos fora de casa até novembro

Os torcedores do Torino e da Juventus não poderão acompanhar seus times em jogos fora de casa nas primeiras dez rodadas do próximo campeonato da Série A, até 3 de novembro. Essa é a medida determinada pelo Ministério do Interior em consequência dos atos de violência cometidos pelos ultras no clássico do último dia 24 de maio. A medida prevê o fechamento dos setores de visitantes nos estádios onde o Torino e a Juventus disputarão partidas fora de casa e a proibição da venda de ingressos para esses jogos aos residentes nas regiões afetadas. Em particular, como destaca a Sportmediaset, a proibição diz respeito aos residentes no Piemonte para as partidas do Torino e aos residentes no Piemonte e na Lombardia para as partidas da Juventus.





A torcida granata já havia sido alvo de medidas restritivas na temporada que acaba de terminar, após os incidentes ocorridos durante o jogo Torino x Verona, em 11 de abril, com a proibição de viagens para Cremona e Udine. A implementação da medida ficará a cargo, caso a caso, dos prefeitos das províncias envolvidas nos jogos.



