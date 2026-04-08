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Christian Guinin

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Confrontos durante o jogo da Liga dos Campeões em Madri: polícia espanhola age com brutalidade contra torcedores do Bayern de Munique

Liga dos Campeões
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique

Durante a partida fora de casa do FC Bayern de Munique contra o Real Madrid pela Liga dos Campeões, ocorreram cenas desagradáveis nos arredores do Estádio Santiago Bernabéu.

Vários vídeos nas redes sociais mostram uma atuação, em alguns casos, violenta da polícia espanhola contra grupos de torcedores do clube alemão recordista de títulos. Parece que já antes do início da partida ocorreram distúrbios e confrontos entre as autoridades e os torcedores do Bayern.

  • Nas imagens, é possível ver como os policiais atacam os torcedores com cassetetes, empurram-nos, os reúnem e, em alguns casos, os levam embora usando a força. Um homem idoso, por exemplo, é levado pelas autoridades, enquanto sua filha o chama desesperadamente.

    Não houve um comunicado oficial do Bayern, e a polícia de Madri também não se pronunciou até o momento sobre os incidentes. Apenas nas redes sociais a atuação dos policiais está sendo duramente criticada e a proporcionalidade da intervenção questionada.


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  • Já em 2017 ocorreram confrontos com torcedores do Bayern

    Já havia ocorrido um incidente semelhante em 2017. Naquela ocasião, durante o intervalo da partida fora de casa do Bayern no Estádio Santiago Bernabéu, a polícia invadiu a arquibancada dos visitantes e atacou os torcedores do time de Munique.

    Observadores também consideraram a ação desproporcional. Imagens de TV mostraram policiais agredindo torcedores do Bayern com cassetetes. O motivo teria sido um cartaz na arquibancada do FCB.

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