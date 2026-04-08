Confrontos durante o jogo da Liga dos Campeões em Madri: polícia espanhola age com brutalidade contra torcedores do Bayern de Munique

Nas imagens, é possível ver como os policiais atacam os torcedores com cassetetes, empurram-nos, os reúnem e, em alguns casos, os levam embora usando a força. Um homem idoso, por exemplo, é levado pelas autoridades, enquanto sua filha o chama desesperadamente.

Não houve um comunicado oficial do Bayern, e a polícia de Madri também não se pronunciou até o momento sobre os incidentes. Apenas nas redes sociais a atuação dos policiais está sendo duramente criticada e a proporcionalidade da intervenção questionada.



