De acordo com a BBC Sport, Oliver voltou para o segundo tempo da partida em Stamford Bridge sem seu equipamento de comunicação. Como o Chelsea venceu o Brighton por 4 a 3, o grupo de árbitros da Premier League teve de trabalhar sem rádios no que se acredita ser a primeira vez em duas décadas.

Os árbitros já enfrentaram problemas com baterias ou links de comunicação no passado, mas este foi um cenário completamente único. Considerando a situação totalmente sem solução, Oliver, seus assistentes Stuart Burt e James Mainwaring, e o quarto árbitro Tom Bramall tiveram de fazer seus trabalhos sem contato verbal direto.