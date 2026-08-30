AFP
Traduzido por
Confronto entre Chelsea e Brighton faz árbitros da Premier League abandonarem headsets de rádio pela primeira vez em duas décadas
Um raro apagão tecnológico em Stamford Bridge
De acordo com a BBC Sport, Oliver voltou para o segundo tempo da partida em Stamford Bridge sem seu equipamento de comunicação. Como o Chelsea venceu o Brighton por 4 a 3, o grupo de árbitros da Premier League teve de trabalhar sem rádios no que se acredita ser a primeira vez em duas décadas.
Os árbitros já enfrentaram problemas com baterias ou links de comunicação no passado, mas este foi um cenário completamente único. Considerando a situação totalmente sem solução, Oliver, seus assistentes Stuart Burt e James Mainwaring, e o quarto árbitro Tom Bramall tiveram de fazer seus trabalhos sem contato verbal direto.
- Getty Images Sport
Barulho da torcida interrompe os sistemas de comunicação da arbitragem
O problema central teve origem em uma falha grave na tecnologia padrão de filtragem de áudio. Foi relatado que o barulho extremamente alto da torcida não estava sendo filtrado pelo sistema, o que significava que era praticamente impossível para Oliver e seus assistentes ouvirem com clareza o que diziam uns aos outros.
Em circunstâncias normais, os cantos, gritos e músicas dos torcedores são suprimidos pelos sofisticados headsets, permitindo uma comunicação clara em todo o campo. Com essa função crucial falhando no domingo, a equipe de arbitragem não teve outra escolha a não ser abandonar completamente a tecnologia e depender inteiramente dos métodos tradicionais de arbitragem para administrar os minutos finais frenéticos.
VAR se adapta a um apagão de comunicação sem precedentes
Com os headsets descartados, um problema significativo surgiu imediatamente em relação a como o Árbitro Assistente de Vídeo, Andrew Kitchen, poderia fazer seu trabalho de forma eficaz se não pudesse falar diretamente com Oliver. O fato de um árbitro poder descrever um incidente específico ao VAR é considerado um pilar do protocolo moderno de arbitragem.
Consequentemente, Kitchen teve de continuar trabalhando por meio de um sistema de backup, com mensagens enviadas diretamente ao relógio do árbitro. Além disso, o oficial de vídeo ainda podia se comunicar com Bramall por meio de um contato de rádio alternativo. Isso significava que o VAR precisava realizar verificações essenciais com base puramente em sua própria avaliação visual das imagens de vídeo.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para os árbitros da Premier League
A Premier League provavelmente investigará essa falha tecnológica para garantir que esse tipo de problema de comunicação não volte a acontecer em partidas futuras. As equipes técnicas devem realizar testes rigorosos nos equipamentos antes da próxima rodada de jogos. Enquanto isso, Oliver e seus colegas de arbitragem vão se preparar para seus próximos compromissos nacionais e europeus, sem dúvida esperando que seus equipamentos padrão de comunicação estejam totalmente funcionando quando voltarem a campo.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.