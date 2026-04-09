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Fabian RuizGetty Images
Christian Guinin

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Conflito interno nos bastidores? Estrela do PSG teria se recusado a jogar na Liga dos Campeões contra o Liverpool

Liga dos Campeões
F. Ruiz
PSG x Liverpool
PSG
Liverpool
Luis Enrique

Na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, Fabian Ruiz não foi convocado para o elenco do PSG, embora, aparentemente, estivesse apto a jogar. Isso teria causado descontentamento dentro do clube.

Segundo uma reportagem do jornal esportivo francês L'Equipe, o próprio meio-campista teria se recusado a jogar, pois ainda sente dores devido à lesão no joelho e não quer correr riscos.

  • Isso, por sua vez, teria gerado dúvidas entre os dirigentes do clube, já que os exames realizados pelo próprio clube não revelaram mais nenhum sinal de sequelas que pudessem prejudicar o jogador de 30 anos. Internamente, acredita-se que Ruiz esteja, na verdade, em condições físicas suficientes para acumular minutos em campo.

    Assim, o campeão europeu espanhol já poderia ter participado na última sexta-feira na partida da Ligue 1 contra o FC Toulouse, mas, mais uma vez, não foi escalado pelo técnico Luis Enrique. Agora, ele também ficou de fora da escalação contra os Reds.

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    Fabian Ruiz está lesionado no PSG há quase três meses

    Ruiz sofreu uma contusão relativamente leve no joelho durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Sporting, em 20 de janeiro; no entanto, devido a inflamações e outras complicações, o retorno aos gramados foi sendo adiado cada vez mais.

    Até o momento, o jogador de 30 anos já perdeu 15 partidas em todas as competições pelo clube da capital francesa, e ainda não se sabe quando poderá ocorrer seu retorno. “Temos que esperar pelo jogador, não há problema. Tentamos trazer os jogadores de volta o mais rápido possível”, esclareceu recentemente seu técnico, Luis Enrique.

    Antes disso, Ruiz era titular na equipe de Enrique e só havia perdido alguns jogos devido a uma contusão no outono. No total, na temporada 2025/26, ele marcou dois gols e deu três assistências em 24 partidas oficiais.

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