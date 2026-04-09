Conflito interno nos bastidores? Estrela do PSG teria se recusado a jogar na Liga dos Campeões contra o Liverpool

Ruiz sofreu uma contusão relativamente leve no joelho durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Sporting, em 20 de janeiro; no entanto, devido a inflamações e outras complicações, o retorno aos gramados foi sendo adiado cada vez mais.

Até o momento, o jogador de 30 anos já perdeu 15 partidas em todas as competições pelo clube da capital francesa, e ainda não se sabe quando poderá ocorrer seu retorno. “Temos que esperar pelo jogador, não há problema. Tentamos trazer os jogadores de volta o mais rápido possível”, esclareceu recentemente seu técnico, Luis Enrique.

Antes disso, Ruiz era titular na equipe de Enrique e só havia perdido alguns jogos devido a uma contusão no outono. No total, na temporada 2025/26, ele marcou dois gols e deu três assistências em 24 partidas oficiais.