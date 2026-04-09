Segundo uma reportagem do jornal esportivo francês L'Equipe, o próprio meio-campista teria se recusado a jogar, pois ainda sente dores devido à lesão no joelho e não quer correr riscos.
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Conflito interno nos bastidores? Estrela do PSG teria se recusado a jogar na Liga dos Campeões contra o Liverpool
Isso, por sua vez, teria gerado dúvidas entre os dirigentes do clube, já que os exames realizados pelo próprio clube não revelaram mais nenhum sinal de sequelas que pudessem prejudicar o jogador de 30 anos. Internamente, acredita-se que Ruiz esteja, na verdade, em condições físicas suficientes para acumular minutos em campo.
Assim, o campeão europeu espanhol já poderia ter participado na última sexta-feira na partida da Ligue 1 contra o FC Toulouse, mas, mais uma vez, não foi escalado pelo técnico Luis Enrique. Agora, ele também ficou de fora da escalação contra os Reds.
- AFP
Fabian Ruiz está lesionado no PSG há quase três meses
Ruiz sofreu uma contusão relativamente leve no joelho durante a partida da fase de grupos da Liga dos Campeões contra o Sporting, em 20 de janeiro; no entanto, devido a inflamações e outras complicações, o retorno aos gramados foi sendo adiado cada vez mais.
Até o momento, o jogador de 30 anos já perdeu 15 partidas em todas as competições pelo clube da capital francesa, e ainda não se sabe quando poderá ocorrer seu retorno. “Temos que esperar pelo jogador, não há problema. Tentamos trazer os jogadores de volta o mais rápido possível”, esclareceu recentemente seu técnico, Luis Enrique.
Antes disso, Ruiz era titular na equipe de Enrique e só havia perdido alguns jogos devido a uma contusão no outono. No total, na temporada 2025/26, ele marcou dois gols e deu três assistências em 24 partidas oficiais.