Confirmado o retorno de José Mourinho ao Real Madrid e prometida uma contratação de € 150 milhões, enquanto Florentino Pérez, fã dos “Galácticos”, é reeleito presidente do clube

A vitória deste domingo mantém Pérez no comando do gigante espanhol até 2030, dando continuidade a um reinado que já viu o clube conquistar sete de suas 15 Copas da Europa, um recorde. Apesar das recentes frustrações em campo, Pérez continua sendo a figura de poder indiscutível no Bernabéu.

“Vamos continuar trabalhando para que o Real Madrid continue conquistando mais títulos”, disse ele aos torcedores em uma festa de comemoração realizada tarde da noite, logo após o canal de televisão do clube ter noticiado que Pérez havia derrotado o adversário Enrique Riquelme. O experiente administrador, que também dirige uma empresa internacional de construção, não enfrenta um desafio sério à presidência há mais de duas décadas, tendo concorrido sem oposição em todas as eleições desde 2009.