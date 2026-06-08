Getty Images
Traduzido por
Confirmado o retorno de José Mourinho ao Real Madrid e prometida uma contratação de € 150 milhões, enquanto Florentino Pérez, fã dos “Galácticos”, é reeleito presidente do clube
Pérez garante mais um mandato como presidente do Real Madrid
A vitória deste domingo mantém Pérez no comando do gigante espanhol até 2030, dando continuidade a um reinado que já viu o clube conquistar sete de suas 15 Copas da Europa, um recorde. Apesar das recentes frustrações em campo, Pérez continua sendo a figura de poder indiscutível no Bernabéu.
“Vamos continuar trabalhando para que o Real Madrid continue conquistando mais títulos”, disse ele aos torcedores em uma festa de comemoração realizada tarde da noite, logo após o canal de televisão do clube ter noticiado que Pérez havia derrotado o adversário Enrique Riquelme. O experiente administrador, que também dirige uma empresa internacional de construção, não enfrenta um desafio sério à presidência há mais de duas décadas, tendo concorrido sem oposição em todas as eleições desde 2009.
- AFP
O Especial está de volta
A maior surpresa da vitória eleitoral é o retorno confirmado de Mourinho à capital espanhola. O técnico português, que comandou o Real Madrid entre 2010 e 2013, foi uma figura central nos materiais de campanha de Pérez. Sua segunda passagem pelo clube é vista como uma iniciativa para trazer de volta a disciplina e o espírito vencedor a uma equipe que está há duas temporadas sem conquistar um título importante.
Pérez não escondeu sua admiração pelo ex-técnico do Chelsea e do Manchester United durante o processo. Pérez disse estar “orgulhoso de que José Mourinho, um dos melhores treinadores do mundo, esteja prestes a retornar”. A mudança marca uma reviravolta dramática na direção do clube, que busca superar a decepção das últimas temporadas e o fracasso do projeto da Superliga Europeia.
Promessas de contratações de craques e um orçamento de € 150 milhões para transferências
Pérez não se limita apenas ao banco técnico, já que delineou uma ambiciosa campanha de contratações para reforçar o elenco principal. Além de alvos defensivos como Ibrahima Konaté, do Liverpool, e Denzel Dumfries, da Inter de Milão, o presidente prometeu uma contratação “galáctica” avaliada em mais de € 150 milhões (£ 126 milhões/$ 161 milhões). Espera-se que essa grande aquisição seja divulgada oficialmente ainda esta semana, como parte das comemorações pós-eleitorais.
Ao se comprometer com um gasto maciço em transferências, o presidente busca reafirmar seu compromisso com o tradicional modelo “Galácticos” que marcou seus mandatos anteriores. A identidade do alvo de € 150 milhões continua sendo alvo de intensas especulações por toda a Europa. Várias reportagens indicam que dois nomes foram associados à contratação de peso: Michael Olise e Vitinha.
- Goal - GFX
Riquelme aceita a derrota, mas promete voltar
Embora o candidato Riquelme, de 37 anos, tenha conduzido uma campanha convincente, apoiada por lendas do clube como Raúl González, Fernando Hierro e Iker Casillas, ele acabou não conseguindo a vitória. Riquelme havia prometido contratar a estrela do Manchester City, Erling Haaland, embora essas alegações tenham sido desmentidas pela equipe do jogador. Apesar da derrota, o executivo do setor de energia renovável insistiu que este foi apenas o início de sua trajetória política.
Riquelme parabenizou Pérez e aceitou o resultado. Mas ele deu a entender que considerará concorrer novamente. “Para nós, isso não é o fim, é o começo”, disse Riquelme. “O Real Madrid não vai passar mais 20 anos sem realizar eleições.”