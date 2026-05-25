Confirmada a seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2026: Lamine Yamal é uma das OITO estrelas do Barcelona na lista de 26 jogadores, enquanto o Real Madrid sofre uma exclusão histórica

Em uma decisão que surpreendeu a capital, pela primeira vez na história da Copa do Mundo, não haverá jogadores espanhóis do Real Madrid na seleção nacional para o torneio. Essa exclusão histórica ocorre no momento em que De la Fuente aposta fortemente no Barcelona, campeão da La Liga, que conta com a incrível marca de oito representantes na lista final de 26 jogadores.

A lista completa das estrelas do Barça que seguirão para os Estados Unidos, México e Canadá inclui Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres e Yamal. É uma seleção que recompensa o sucesso nacional do gigante catalão, deixando de fora nomes como Dean Huijsen e o veterano Dani Carvajal, do Real Madrid.











