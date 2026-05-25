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Confirmada a seleção espanhola para a Copa do Mundo de 2026: Lamine Yamal é uma das OITO estrelas do Barcelona na lista de 26 jogadores, enquanto o Real Madrid sofre uma exclusão histórica
O domínio do Barcelona e a exclusão do Real Madrid
Em uma decisão que surpreendeu a capital, pela primeira vez na história da Copa do Mundo, não haverá jogadores espanhóis do Real Madrid na seleção nacional para o torneio. Essa exclusão histórica ocorre no momento em que De la Fuente aposta fortemente no Barcelona, campeão da La Liga, que conta com a incrível marca de oito representantes na lista final de 26 jogadores.
A lista completa das estrelas do Barça que seguirão para os Estados Unidos, México e Canadá inclui Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Gavi, Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres e Yamal. É uma seleção que recompensa o sucesso nacional do gigante catalão, deixando de fora nomes como Dean Huijsen e o veterano Dani Carvajal, do Real Madrid.
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De la Fuente defende o título de "favorito"
De la Fuente está confiante de que a seleção espanhola está preparada para repetir o sucesso de 2010. Em declarações no início deste mês, o técnico mostrou-se otimista quanto às chances da Espanha, colocando-a no topo da hierarquia internacional ao lado das outras potências do futebol mundial.
“Temos que ser cautelosos, apesar de sermos favoritos”, disse o técnico de 64 anos. “Temos que manter os pés no chão. Não tenho vergonha de dizer que somos favoritos, mas estamos no mesmo nível da Inglaterra ou da França.” Ele também reconheceu a dificuldade de reduzir suas opções, acrescentando: “O processo mais crítico é a observação de jogadores, mas a parte mais dolorosa é deixar de fora jogadores que são bons o suficiente para estarem lá.”
Ausências e lesões de jogadores importantes
A exclusão das estrelas do Real Madrid não é o único assunto em destaque, já que vários nomes de peso ficaram de fora devido a uma combinação de escolhas táticas e problemas físicos. Fermín López é talvez o mais azarado do grupo, tendo sido descartado após fraturar o quinto metatarso do pé direito durante a recente vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Real Betis. Nico Williams foi convocado para a seleção final, apesar de ter lidado com uma lesão no final da temporada no Athletic Club.
A seleção conta com uma mistura de talentos da Premier League, incluindo o trio do Arsenal – David Raya, Martin Zubimendi e Mikel Merino –, ao lado de Rodri, do Manchester City.
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A seleção espanhola completa, com 26 jogadores
A Espanha vai dar os últimos retoques nos preparativos com amistosos contra o Iraque e o México antes de entrar na fase de grupos H da Copa do Mundo, onde enfrentará Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. A profundidade no meio-campo continua sendo o maior ponto forte da Espanha, com Pedri, Rodri, Fabián Ruiz e Zubimendi formando a espinha dorsal que alimenta os talentos criativos mais à frente.
A lista completa de convocados é a seguinte:
Goleiros: Unai Simon, David Raya, Joan Garcia.
Defensores: Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric Garcia, Marcos Llorente, Pedro Porro.
Meio-campistas: Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Gavi, Rodrigo Hernández, Alex Baena, Mikel Merino, Mikel Oyarzabal.
Atacantes: Dani Olmo, Nico Williams, Yeremy Pino, Ferran Torres, Borja Iglesias, Victor Muñoz, Lamine Yamal.