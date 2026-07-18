Confirmada a lesão de Kobbie Mainoo antes do confronto da Inglaterra com a França, um golpe preocupante para o Manchester United

Esperava-se que o jogador formado na base do United pudesse entrar em campo, já que Thomas Tuchel pretendia fazer uma rotação no elenco após a dolorosa derrota nas semifinais para a Argentina, mas ele acabou sendo forçado a assistir da arquibancada. A Federação Inglesa de Futebol confirmou a notícia por meio de um breve comunicado oficial pouco antes da divulgação das escalações no estádio. A entidade declarou: “Kobbie Mainoo está fora da convocação para a partida de hoje contra a França devido a uma lesão.”

O momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel para o jovem, apesar de ele ter sido incluído na lista final de 26 jogadores, à frente de vários rivais de destaque da Premier League. Tuchel optou por fazer sete alterações em seu time titular para a disputa da medalha de bronze, mas o nome de Mainoo foi a ausência mais notável no banco de reservas.