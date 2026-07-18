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Confirmada a lesão de Kobbie Mainoo antes do confronto da Inglaterra com a França, um golpe preocupante para o Manchester United
A ausência de Mainoo é um duro golpe para os Três Leões
Esperava-se que o jogador formado na base do United pudesse entrar em campo, já que Thomas Tuchel pretendia fazer uma rotação no elenco após a dolorosa derrota nas semifinais para a Argentina, mas ele acabou sendo forçado a assistir da arquibancada. A Federação Inglesa de Futebol confirmou a notícia por meio de um breve comunicado oficial pouco antes da divulgação das escalações no estádio. A entidade declarou: “Kobbie Mainoo está fora da convocação para a partida de hoje contra a França devido a uma lesão.”
O momento em que a lesão ocorreu é particularmente cruel para o jovem, apesar de ele ter sido incluído na lista final de 26 jogadores, à frente de vários rivais de destaque da Premier League. Tuchel optou por fazer sete alterações em seu time titular para a disputa da medalha de bronze, mas o nome de Mainoo foi a ausência mais notável no banco de reservas.
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Chega ao fim uma campanha frustrante na Copa do Mundo
Apesar de ter sido convocado à frente de jogadores como Adam Wharton, do Crystal Palace, e Alex Scott, do Bournemouth, Mainoo tem enfrentado dificuldades para convencer Tuchel a lhe dar a chance de estrear no cenário mundial. O meio-campista ficou no banco durante toda a fase de grupos, nas partidas contra Croácia, Gana e Panamá.
Posteriormente, ele permaneceu no banco nas vitórias nas eliminatórias contra a República Democrática do Congo, o México e a Noruega, e mesmo quando a semifinal contra a Argentina se esvaiu, o ex-jogador da seleção sub-21 da Inglaterra continuou esperando por sua chance. Consequentemente, ele deixa o torneio sem ter jogado nenhum minuto e terá que esperar mais quatro anos pela próxima oportunidade.
Preocupações crescentes em Old Trafford
O United acompanhará a situação com grande preocupação enquanto se prepara para a temporada 2026-27 da Premier League. Os Red Devils sofreram uma derrota por 1 a 0 para o Wrexham em seu primeiro amistoso de pré-temporada, realizado hoje cedo, e a notícia de mais uma lesão em um meio-campista importante é a última coisa de que Michael Carrick precisa. O Man Utd espera que Mainoo não tenha sofrido uma lesão grave que possa atrapalhar sua preparação para a temporada. Depois de disputar 30 partidas pelo clube na última temporada, nas quais marcou um gol e deu três assistências, ele se tornou uma peça fundamental do elenco principal em Old Trafford.
A ascensão de Mainoo tem sido impressionante, especialmente pela maneira como ele conseguiu conquistar a confiança de Carrick depois de ter sido frequentemente preterido pelo técnico anterior, Ruben Amorim. Sua habilidade de controlar o ritmo das partidas a partir da defesa o tornou um dos favoritos da torcida do United, que o vê como o futuro do meio-campo do clube.
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Começa a contagem regressiva para a Premier League
O United está programado para iniciar sua campanha na Premier League com uma difícil viagem para enfrentar o Hull City, no dia 22 de agosto. Faltando exatamente um mês para a estreia na temporada, a corrida já começou para que Mainoo comprove sua boa forma física e reconquiste sua vaga no time titular. Os Red Devils estão desesperados para que o meio-campista esteja disponível, já que o United continua precisando urgentemente de seus serviços após a lesão de Manuel Ugarte e a saída de Casemiro, mesmo depois de ter garantido as contratações de Andrey Santos e Youri Tielemans para reforçar o meio-campo.
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