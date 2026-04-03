Confirmada a demissão de Gennaro Gattuso: o técnico da Itália segue os passos de Gigi Buffon e do presidente da Federação Italiana de Futebol, deixando o cargo após o fracasso na Copa do Mundo

Buffon também compartilhou uma mensagem emocionante de despedida ao deixar o cargo de chefe da delegação, revelando que inicialmente lhe haviam pedido para adiar sua renúncia após a partida contra a Bósnia-Herzegovina, a fim de permitir um período de reflexão.

Ele explicou: “Renunciar logo após o fim da partida contra a Bósnia foi um ato urgente, que veio do fundo do meu coração. Tão espontâneo quanto as lágrimas que doem no meu coração e que sei que compartilho com todos vocês. Pediram-me para adiar minha decisão até que todos tivessem tempo para refletir. Agora que o presidente Gravina decidiu se afastar, sinto-me livre para fazer o que considero o ato responsável.

“Apesar da minha sincera convicção de que construí muito em termos de espírito de equipe com Rino Gattuso e todos os meus colaboradores no curto espaço de tempo disponível para a seleção nacional, o principal objetivo era levar a Itália de volta à Copa do Mundo. E não conseguimos. Guardo tudo no meu coração, com gratidão pelo privilégio e pelas lições aprendidas, mesmo que seja um epílogo doloroso. Forza Azzurri sempre.”