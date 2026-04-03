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Confirmada a demissão de Gennaro Gattuso: o técnico da Itália segue os passos de Gigi Buffon e do presidente da Federação Italiana de Futebol, deixando o cargo após o fracasso na Copa do Mundo
A hierarquia desmorona após o desastre nos playoffs
A infraestrutura do futebol italiano entrou em colapso após a seleção nacional não ter conseguido se classificar para a Copa do Mundo de 2026. A catastrófica derrota na final da repescagem serviu de catalisador para uma tripla renúncia, começando pelo presidente da FIGC, Gabriele Gravina, e seguida rapidamente pela lenda Buffon. A decisão de Gattuso de rescindir de comum acordo seu contrato após apenas nove meses no cargo sinaliza uma reviravolta total para os tetracampeões mundiais, que enfrentam um período de incerteza administrativa e técnica sem precedentes.
- AFP
Gattuso se despede com o coração pesado
Apesar da curta duração de seu mandato, Gattuso expressou profundo orgulho por ter representado a seleção nacional, ao mesmo tempo em que reconheceu a necessidade de se afastar para dar lugar a um novo começo. O ex-meio-campista agradeceu aos torcedores e à diretoria da federação, agora substituída, pela confiança inabalável demonstrada durante um período turbulento para o futebol italiano. Ele declarou: “Com o coração pesado, por não termos conseguido atingir o objetivo que nos propusemos, considero encerrada minha passagem como técnico da seleção nacional. A camisa da Azzurri é o bem mais precioso do futebol, e é por isso que é certo facilitar futuras avaliações técnicas desde o início.
"Gostaria de agradecer ao presidente Gabriele Gravina e a Gianluigi Buffon, bem como a toda a equipe da Federação, pela confiança e apoio que sempre me demonstraram. Foi uma honra liderar a seleção nacional, e fazê-lo com um grupo de jogadores que demonstraram comprometimento e dedicação à camisa."
Buffon reflete sobre o final doloroso
Buffon também compartilhou uma mensagem emocionante de despedida ao deixar o cargo de chefe da delegação, revelando que inicialmente lhe haviam pedido para adiar sua renúncia após a partida contra a Bósnia-Herzegovina, a fim de permitir um período de reflexão.
Ele explicou: “Renunciar logo após o fim da partida contra a Bósnia foi um ato urgente, que veio do fundo do meu coração. Tão espontâneo quanto as lágrimas que doem no meu coração e que sei que compartilho com todos vocês. Pediram-me para adiar minha decisão até que todos tivessem tempo para refletir. Agora que o presidente Gravina decidiu se afastar, sinto-me livre para fazer o que considero o ato responsável.
“Apesar da minha sincera convicção de que construí muito em termos de espírito de equipe com Rino Gattuso e todos os meus colaboradores no curto espaço de tempo disponível para a seleção nacional, o principal objetivo era levar a Itália de volta à Copa do Mundo. E não conseguimos. Guardo tudo no meu coração, com gratidão pelo privilégio e pelas lições aprendidas, mesmo que seja um epílogo doloroso. Forza Azzurri sempre.”
- AFP
A Azzurri em busca de uma nova identidade
A Itália deve agora voltar suas atenções para a Liga das Nações da UEFA, enquanto a federação inicia a difícil tarefa de reconstruir sua estrutura técnica e administrativa, que ficou bastante debilitada. Embora ainda não tenha sido nomeado um sucessor, o lendário atacante Alessandro Del Piero manifestou publicamente seu apoio a Antonio Conte para um retorno sensacional ao cargo de técnico, com o objetivo de restaurar a ordem e formar uma nova geração de talentos.