Confirmações na Arábia: Cardinale quer entrar no Al-Nassr; negociação com o PIF em consórcio com outros investidores sauditas

Gerry Cardinale quer expandir sua própria influência no mundo do futebol e, com seu fundo RedBird Capitals , está estudando a forma de entrar no quadro acionário de outro clube depois da estreia no Toulouse e agora com a gestão plena, em primeira pessoa, do Milan.
E, apesar de uma primeira negativa quase protocolar, da Arábia Saudita está chegando a confirmação de que o dono do Milan, junto com outros envolvidos, iniciou tratativas com o fundo de investimento estatal saudita PIF para a compra de uma participação no clube Al-Nassr, onde hoje joga, entre outros, Cristiano Ronaldo.