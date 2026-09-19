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CM Grafica Milan Cardinale nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Confirmações na Arábia: Cardinale quer entrar no Al-Nassr; negociação com o PIF em consórcio com outros investidores sauditas

Milan
Al-Nassr
Mercado da bola
Tolosa CF

A notícia que explodiu nos últimos dias encontra confirmações na Arábia e por parte do fundo PIF.

Gerry Cardinale quer expandir sua própria influência no mundo do futebol e, com seu fundo RedBird Capitals , está estudando a forma de entrar no quadro acionário de outro clube depois da estreia no Toulouse e agora com a gestão plena, em primeira pessoa, do Milan.


E, apesar de uma primeira negativa quase protocolar, da Arábia Saudita está chegando a confirmação de que o dono do Milan, junto com outros envolvidos, iniciou tratativas com o fundo de investimento estatal saudita PIF para a compra de uma participação no clube Al-Nassr, onde hoje joga, entre outros, Cristiano Ronaldo.


  • PIF vende

    Há tempos o fundo PIF já encerrou a fase de impulso, de fortalecimento agressivo com megainvestimentos, para os quatro clubes que possui na Saudi Pro League e começou a colocar os dossiês de seus clubes na mesa dos grandes bancos financeiros internacionais.

    O objetivo é atrair capital e investidores capazes de manter alto o nível dos clubes de futebol, mas que também ajudem o fundo a conduzir uma transição para uma sustentabilidade financeira que não dependa de seguir recorrendo aos fundos estatais.

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  • Objetivo do Al-Nassr

    E, ao analisar essa possibilidade, Cardinale identificou no mercado árabe aquele com maior espaço para "criar valor" e no Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, atual campeão da liga, aquele com maior potencial.

    E, segundo o que foi publicado pelo jornal saudita Al Riyadh, a RedBird Capitals, junto com um consórcio de outros investidores que incluem Ibrahim Al-Muhaidib, SMC Media e outros parceiros sauditas.

  • Fechar até o fim da temporada

    O PIF confirma a negociação, que até agora está alinhada com os objetivos exigidos, mas ainda não há um acordo.

    Cardinale, por sua vez, gostaria de chegar a um acordo com o PIF até o fim desta temporada para poder começar a agir e intervir já a partir da próxima janela de transferências de verão.

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