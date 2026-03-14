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"Confio plenamente nele e gosto muito dele" – Mikel Arteta defende o desempenho irregular de Bukayo Saka no Arsenal
Dificuldades para manter a regularidade na luta pelo título
O atacante do Arsenal foi substituído durante a viagem para enfrentar o Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões no meio da semana, após ter enfrentado dificuldades para exercer sua influência habitual na partida. Enquanto isso, seu substituto, Noni Madueke, causou impacto imediato ao conseguir um pênalti no final da partida para os Gunners. Nas temporadas anteriores, a sintonia telepática entre Saka, Martin Odegaard e Jurrien Timber ou Ben White na lateral direita serviu como a principal fonte de gols da equipe, mas lesões e rodízios de elenco perturbaram essa química.
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Arteta mantém a confiança no seu craque
Apesar das críticas, Arteta insiste que sua confiança no jogador da seleção inglesa permanece inabalável. “Confiamos plenamente nele e o amamos”, insistiu o espanhol. “O que ele está fazendo por nós, por este clube, é simplesmente incrível para a idade dele, e ele continua a ter um impacto enorme para nós. Ele pode ter um desempenho individual que talvez não reflita seu nível, como acontece com qualquer ser humano, com qualquer jogador do mundo. Mas, no geral, quando você olha para a força e o impulso que ele traz para a equipe, é simplesmente incrível.”
Desgaste físico e agenda lotada
Além de quaisquer ajustes táticos, o grande volume de jogos que Saka disputou está começando a pesar sobre ele. Arteta admitiu que a carga de trabalho do ponta já ultrapassou os níveis observados em temporadas anteriores, sugerindo que o cansaço é um fator determinante para sua recente incapacidade de influenciar os jogos. Tendo disputado praticamente todos os minutos tanto pelo clube quanto pela seleção nos últimos dois anos, a agenda exaustiva talvez esteja finalmente começando a se refletir nas pernas cansadas e na falta de brilho do jovem jogador.
“A quantidade de jogos e minutos que ele já disputou é um pouco maior do que em toda a temporada passada”, observou Arteta. “Também precisamos entender as exigências que estamos impondo aos jogadores. Essa é outra questão que, obviamente, quando falamos da beleza do jogo, todas essas coisas afetam certos aspectos com certeza.”
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O que vem a seguir para Saka?
Com as fases eliminatórias da Liga dos Campeões e a disputa pelo título da Premier League ganhando força, o Arsenal precisa que seus líderes assumam a liderança. Para Arteta, Saka continua sendo exatamente isso, independentemente do barulho vindo de fora do Emirates. O foco agora é reintegrar os astros lesionados para proporcionar a Saka o sistema de apoio familiar de que ele precisa para voltar à forma de nível mundial que os torcedores de futebol esperam. De fato, é provável que Saka participe e espere desempenhar um papel fundamental quando os Gunners receberem o Everton neste fim de semana.
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