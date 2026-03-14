"Confio plenamente nele e gosto muito dele" – Mikel Arteta defende o desempenho irregular de Bukayo Saka no Arsenal

Além de quaisquer ajustes táticos, o grande volume de jogos que Saka disputou está começando a pesar sobre ele. Arteta admitiu que a carga de trabalho do ponta já ultrapassou os níveis observados em temporadas anteriores, sugerindo que o cansaço é um fator determinante para sua recente incapacidade de influenciar os jogos. Tendo disputado praticamente todos os minutos tanto pelo clube quanto pela seleção nos últimos dois anos, a agenda exaustiva talvez esteja finalmente começando a se refletir nas pernas cansadas e na falta de brilho do jovem jogador.

“A quantidade de jogos e minutos que ele já disputou é um pouco maior do que em toda a temporada passada”, observou Arteta. “Também precisamos entender as exigências que estamos impondo aos jogadores. Essa é outra questão que, obviamente, quando falamos da beleza do jogo, todas essas coisas afetam certos aspectos com certeza.”