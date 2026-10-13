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“Confio em todos os árbitros”: Jose Mourinho evita novo escândalo antes de reencontro com a Roma após polêmica envolvendo o Villarreal
Mourinho busca tranquilidade após turbulência envolvendo o Villarreal
Mourinho surpreendeu ao tentar reduzir a tensão em seu conflito com os órgãos de arbitragem, afirmando que mantém plena confiança nos árbitros antes do confronto do Real Madrid com a Roma pela Champions League, na quarta-feira. O experiente treinador esteve no centro de várias notícias sobre questões disciplinares recentemente. No episódio mais recente, recusou-se a cumprir a obrigação de conceder entrevista coletiva após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Villarreal, no último fim de semana, em protesto contra um gol anulado de Vinicius Junior e a posterior expulsão do brasileiro por puxar o cabelo de um adversário.
“Confio em todos os árbitros... Seja no campeonato ou na Champions League, antes do jogo sempre tenho as melhores expectativas em relação aos árbitros”, disse Mourinho a jornalistas, em declaração registrada pela AFP. “Tenho confiança e espero que tudo corra bem para as três equipes. Não tenho nenhum sentimento negativo.”
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Concentrando-se na tarefa na Itália
Antes da repercussão do caso envolvendo o Villarreal, Mourinho já havia causado polêmica após uma derrota em um clássico para o Atlético de Madrid. Na ocasião, exibiu fotos impressas durante uma entrevista coletiva para destacar entradas que, em sua avaliação, deveriam ter resultado em punições para o Atlético. No entanto, o técnico do Real Madrid tratou de encerrar as perguntas sobre suas queixas no futebol nacional antes do confronto europeu, sugerindo que a imprensa em Roma estava muito mais interessada na disputa tática em campo.
“Há integrantes da imprensa italiana aqui que estão mais interessados na partida do que nesse tipo de coisa”, acrescentou o treinador de 63 anos durante a entrevista coletiva. “Vocês vão falar comigo de novo no sábado. Acho melhor passarmos para outro assunto.”
Tchouameni faz coro à frustração do vestiário
Embora quem comanda a equipe tenha optado por uma postura mais cautelosa, ainda há muita irritação no vestiário do Real Madrid, mesmo após a equipe espanhola vencer a Inter de Milão por 2 a 1 na estreia na Champions League. Já a Roma empatou por 1 a 1 fora de casa com o Fenerbahce.
“Não quero falar sobre os árbitros. Neste momento, estamos muito frustrados com as decisões”, explicou Aurelien Tchouameni ao ser questionado sobre o clima no elenco.
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Um retorno carregado de emoção ao Olímpico
O confronto marca o retorno de Mourinho à Roma, onde passou três anos produtivos entre 2021 e 2024. Ele levou a equipe italiana ao título da Conference League em 2022 e à final da Liga Europa na temporada seguinte.
“Não é como se tivéssemos vencido a Champions League, mas conquistamos uma competição europeia, disputamos uma segunda final europeia em dois anos e acho que tudo se encaixou”, refletiu Mourinho ao falar sobre seu legado na Cidade Eterna.
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