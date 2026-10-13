“Confio em todos os árbitros”: Jose Mourinho evita novo escândalo antes de reencontro com a Roma após polêmica envolvendo o Villarreal

Mourinho surpreendeu ao tentar reduzir a tensão em seu conflito com os órgãos de arbitragem, afirmando que mantém plena confiança nos árbitros antes do confronto do Real Madrid com a Roma pela Champions League, na quarta-feira. O experiente treinador esteve no centro de várias notícias sobre questões disciplinares recentemente. No episódio mais recente, recusou-se a cumprir a obrigação de conceder entrevista coletiva após a vitória apertada por 1 a 0 sobre o Villarreal, no último fim de semana, em protesto contra um gol anulado de Vinicius Junior e a posterior expulsão do brasileiro por puxar o cabelo de um adversário.

“Confio em todos os árbitros... Seja no campeonato ou na Champions League, antes do jogo sempre tenho as melhores expectativas em relação aos árbitros”, disse Mourinho a jornalistas, em declaração registrada pela AFP. “Tenho confiança e espero que tudo corra bem para as três equipes. Não tenho nenhum sentimento negativo.”