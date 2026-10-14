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“Confio 100% neles!”: técnico do Liverpool, Andoni Iraola, defende com veemência Florian Wirtz e Bradley Barcola, dupla de 239 milhões de libras alvo de críticas, antes do confronto com o LASK pela Champions League
Escrutínio se intensifica após empate do Manchester City
Os investimentos de peso do Liverpool no ataque passaram a ser ainda mais cobrados após um confronto frustrante com o Manchester City em uma competição nacional. Contratados por cifras astronômicas, Wirtz e Barcola ainda não marcaram nenhum gol na atual temporada.
As atuações discretas dos dois contra o Manchester City provocaram frustração generalizada entre torcedores e comentaristas. Com o Liverpool se preparando para enfrentar o campeão austríaco LASK em Linz, cresce rapidamente a pressão para que ambos justifiquem, no cenário europeu, o alto valor pago por suas contratações.
- APL
Iraola defende seus craques em má fase
Apesar da crescente pressão externa, Iraola continua plenamente confiante em seus atacantes. Em conversa com a imprensa na Áustria, o treinador do Liverpool destacou que boas atuações muitas vezes passam despercebidas por causa da falta de efetividade.
“Bradley e Flo tiveram jogos bons e ruins nesta temporada, como todo mundo”, explicou Iraola. “Conhecemos o nível deles e sabemos que vão fazer boas atuações. As possibilidades são as mesmas. Se, no outro dia, Lewis Koumas tivesse marcado naquela finalização em que acertou muito bem na bola, Bradley teria uma assistência.”
Ele continuou: “A atuação dele seria exatamente a mesma, mas todos diríamos: ‘Nossa, ele jogou muito bem e deu uma assistência’. Às vezes, olhamos apenas para os números. Bradley teve boas oportunidades no outro dia, mas não conseguimos aproveitá-las. Confio 100% em Bradley e Flo.”
Carragher exige que Wirtz seja barrado
A confiança inabalável do treinador contrasta diretamente com a opinião do ídolo do clube Jamie Carragher. O ex-zagueiro foi à Sky Sports para criticar duramente Wirtz, apontando a enorme diferença de experiência no Liverpool entre o jogador da seleção alemã e Barcola, recém-chegado ao clube.
Carragher observou que, enquanto Barcola disputou apenas algumas partidas, Wirtz já fez quase 60 jogos com a camisa do Liverpool sem mostrar poder de decisão suficiente. “Wirtz não deveria estar no time do Liverpool neste momento”, argumentou o comentarista. “Wirtz nunca parece que vai marcar um gol. Você não sai de um jogo pensando que ele perdeu chances ou exigiu defesas do goleiro. Ele não oferece absolutamente nenhuma ameaça de gol.”
O comentarista também ressaltou que os jovens Lewis Koumas e Victor Munoz estão rendendo mais do que os investimentos de nove dígitos do clube, o que levanta sérias dúvidas sobre a escalação titular de Iraola.
- Getty Images Sport
Crise de lesões obriga a repensar o ataque
O Liverpool precisa urgentemente que Wirtz e Barcola encontrem a pontaria, já que uma grave crise de lesões deixou o time sem seus principais artilheiros. Alexander Isak, Cody Gakpo e Dominik Szoboszlai, que marcaram nove dos 12 gols da equipe nesta temporada, não viajaram para a Áustria.
Embora Iraola espere que o trio volte em breve, ainda não se sabe se os três estarão disponíveis para a difícil sequência de jogos que vem pela frente. “Eles não estão longe de voltar, mas é difícil dizer agora”, afirmou Iraola. “Estamos avaliando dia a dia. Provavelmente, nenhum dos três está longe de voltar, mas vai ser... não sei se estarão prontos para enfrentar Brentford, Villarreal ou Brighton. Não sei.”
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