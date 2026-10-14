Apesar da crescente pressão externa, Iraola continua plenamente confiante em seus atacantes. Em conversa com a imprensa na Áustria, o treinador do Liverpool destacou que boas atuações muitas vezes passam despercebidas por causa da falta de efetividade.

“Bradley e Flo tiveram jogos bons e ruins nesta temporada, como todo mundo”, explicou Iraola. “Conhecemos o nível deles e sabemos que vão fazer boas atuações. As possibilidades são as mesmas. Se, no outro dia, Lewis Koumas tivesse marcado naquela finalização em que acertou muito bem na bola, Bradley teria uma assistência.”

Ele continuou: “A atuação dele seria exatamente a mesma, mas todos diríamos: ‘Nossa, ele jogou muito bem e deu uma assistência’. Às vezes, olhamos apenas para os números. Bradley teve boas oportunidades no outro dia, mas não conseguimos aproveitá-las. Confio 100% em Bradley e Flo.”



