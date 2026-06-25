Confiem em Thomas Tuchel! A péssima atuação de Gana NÃO provou que o técnico da Inglaterra estava errado ao deixar Cole Palmer de fora - os Três Leões ainda têm talento suficiente para encontrar soluções e chegar longe na Copa do Mundo

A reação instintiva é perguntar por que não foram tomadas outras decisões, e o mesmo está acontecendo após o empate sem graça de 0 a 0 da Inglaterra com Gana na terça-feira, com muitos torcedores e comentaristas questionando a decisão de Thomas Tuchel de deixar de fora vários jogadores versáteis e decisivos que “oferecem algo diferente” no ataque, como Palmer.

O meia do Chelsea não está na seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo principalmente devido a suas repetidas atuações ruins no clube nos últimos 18 meses. Phil Foden, um jogador de perfil semelhante — embora nunca tenha realmente feito uma boa partida pela Inglaterra em um grande palco —, também está assistindo de casa após duas temporadas de atuações abaixo do esperado pelo Manchester City. Após o empate sem graça em Boston, os críticos de Tuchel estão questionando essas escolhas.

No entanto, tudo isso é um pouco precipitado. Sim, a Inglaterra teve dificuldades contra Gana, principalmente devido à falta de ideias criativas no meio-campo. Mas a equipe também enfrentou um adversário que não tinha o menor interesse no conceito de “jogar futebol” — algo que seu técnico, Carlos Queiroz, admitiu abertamente ao final da partida. Foram 90 minutos sombrios de um sistema que não funcionou contra o contra-ataque mais natural contra ele.

Quando as equipes querem jogar, onde há espaços abertos e quando há oportunidades de movimentar a bola, a formação de Tuchel pode ser eficaz. Não custaria nada, então, confiar no processo por mais um tempo.