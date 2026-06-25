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Trust in Tuchel GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

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Confiem em Thomas Tuchel! A péssima atuação de Gana NÃO provou que o técnico da Inglaterra estava errado ao deixar Cole Palmer de fora - os Três Leões ainda têm talento suficiente para encontrar soluções e chegar longe na Copa do Mundo

Opinion
Inglaterra
Copa do Mundo
T. Tuchel
C. Palmer
Especiais e Opinião
Panamá x Inglaterra

Os torcedores da Inglaterra já viram Cole Palmer mostrar seu valor pela seleção nacional antes. De fato, ele quase salvou uma atuação que, de outra forma, teria sido fraca na final da Euro 2024, marcando o gol de empate e dando um novo ânimo quando os Três Leões pareciam estar perdidos contra a Espanha. É claro que, no fim das contas, eles acabaram perdendo aquele jogo, como já aconteceu em inúmeros torneios ao longo dos anos.

A reação instintiva é perguntar por que não foram tomadas outras decisões, e o mesmo está acontecendo após o empate sem graça de 0 a 0 da Inglaterra com Gana na terça-feira, com muitos torcedores e comentaristas questionando a decisão de Thomas Tuchel de deixar de fora vários jogadores versáteis e decisivos que “oferecem algo diferente” no ataque, como Palmer.

O meia do Chelsea não está na seleção da Inglaterra para a Copa do Mundo principalmente devido a suas repetidas atuações ruins no clube nos últimos 18 meses. Phil Foden, um jogador de perfil semelhante — embora nunca tenha realmente feito uma boa partida pela Inglaterra em um grande palco —, também está assistindo de casa após duas temporadas de atuações abaixo do esperado pelo Manchester City. Após o empate sem graça em Boston, os críticos de Tuchel estão questionando essas escolhas.

No entanto, tudo isso é um pouco precipitado. Sim, a Inglaterra teve dificuldades contra Gana, principalmente devido à falta de ideias criativas no meio-campo. Mas a equipe também enfrentou um adversário que não tinha o menor interesse no conceito de “jogar futebol” — algo que seu técnico, Carlos Queiroz, admitiu abertamente ao final da partida. Foram 90 minutos sombrios de um sistema que não funcionou contra o contra-ataque mais natural contra ele.

Quando as equipes querem jogar, onde há espaços abertos e quando há oportunidades de movimentar a bola, a formação de Tuchel pode ser eficaz. Não custaria nada, então, confiar no processo por mais um tempo.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Impasse

    A Inglaterra teve 80% de posse de bola contra as Estrelas Negras, completou quase 600 passes e conseguiu 19 chutes a gol. No entanto, apenas três foram na direção do gol, e levou 36 minutos para que criassem uma chance em jogada aberta, quando Declan Rice cabeceou muito por cima. Na verdade, a Inglaterra só criou uma chance clara aos 87 minutos, quando Nico O’Reilly acertou a trave com uma cabeçada e Harry Kane mandou o rebote alto, para as arquibancadas atrás do gol.

    Houve uma enxurrada de passes laterais, enquanto os pontas Anthony Gordon e Noni Madueke eram marcados por dois adversários sempre que recebiam a posse de bola. Jude Bellingham e Rice mal tinham espaço para respirar — quanto mais para passar a bola — quando tentavam se infiltrar entre as linhas.

    “Estou muito orgulhoso da maneira como nossos jogadores lutaram durante a partida, do quanto eles se mantêm fiéis ao plano, ao plano de jogo”, disse Queiroz após a partida. “Quando você tem que defender, você defende. Não posso tocar samba quando eles tocam rock and roll.”

    De fato, Gana não demonstrou praticamente nenhum interesse em atacar. Queiroz reconheceu que o objetivo era passar os primeiros 45 minutos frustrando a Inglaterra, e isso significava um bloco defensivo bem recuado, com 11 jogadores atrás da bola e sem espaços pelas laterais. Claro, a Inglaterra podia ter a posse de bola, mas apenas nas laterais ou na linha do meio-campo.

    O resultado foi algo semelhante ao dos dias ruins das seleções inglesas do passado: lento, sem vida e sem ideias. A Inglaterra parecia com medo de correr riscos na tentativa de garantir a vitória.

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    Elenco surpreendente

    Tuchel tem sido alvo de muitas críticas, tanto por parte da torcida dentro do estádio quanto daqueles do outro lado do Atlântico. É verdade, porém, que esse tipo de reação era de se esperar após o primeiro resultado abaixo do esperado da Inglaterra, considerando o elenco escalado pelo técnico alemão.

    As opiniões ficaram divididas depois que Tuchel anunciou sua convocação inicial, da qual excluiu tanto Foden quanto Palmer, além dos especialistas em passes Adam Wharton e Trent Alexander-Arnold.

    Em vez disso, Tuchel optou por um elenco voltado para seu esquema 4-2-3-1, com um clássico camisa 10, pontas que permanecem abertas mas sabem criar jogadas a partir do drible, e laterais versáteis, capazes de preencher os espaços entre as linhas. Isso significa muitos movimentos coreografados e jogadas já conhecidas. Quando Kane recua, as pontas avançam rapidamente por trás da defesa. Quando Rice e Elliot Anderson puxam seus marcadores para fora do meio-campo, surgem espaços para Bellingham.

    Isso é algo bastante básico no futebol de alto nível, mas vai um pouco contra o status quo da Inglaterra, especialmente nos últimos dias do reinado de Sir Gareth Southgate. Southgate queria que sua equipe jogasse “de improviso” e acreditava que colocar todos os seus melhores jogadores em campo acabaria levando à vitória.

    Os resultados foram impressionantes no sentido de terem chegado a duas finais da Eurocopa, mas a equipe também jogou muito mal por longos períodos durante todas as quatro participações de Southgate em torneios. Tuchel foi a resposta natural, e isso não agradou a alguns.

  • FBL-EURO-2024-MATCH50-NED-ENGAFP

    Omissões que custam caro?

    Southgate provavelmente nunca teria deixado Palmer ou Foden de fora, apesar de nenhum dos dois meias ter encontrado seu ritmo devido a uma combinação de problemas físicos e queda de rendimento.

    Palmer não carregou o Chelsea na última temporada como já havia feito no passado, enquanto Foden parece estar muito distante do meia-atacante que ganhou o prêmio de Jogador do Ano da PFA em 2024, desde que recebeu essa honraria. Tuchel deixou claro que o desempenho atual é importante, e nenhum dos dois poderia justificar sua convocação sob essa perspectiva.

    Seus talentos, no entanto, são inegáveis. De fato, se fosse preciso fazer uma lista dos “melhores” jogadores de futebol da Inglaterra, tanto Palmer quanto Foden estariam bem no topo. Isoladamente, suas habilidades de mudar o rumo do jogo são extremamente valiosas.

    No entanto, onde, exatamente, eles se encaixariam na abordagem baseada em sistemas de Tuchel? Bellingham é o meia-atacante titular, com Morgan Rogers e Eberechi Eze atrás do astro do Real Madrid na hierarquia do time (e Rogers também pode atuar pela esquerda). Palmer não é um ponta-direita, de qualquer forma, e certamente não é do tipo que Tuchel procura. Foden também não é.

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    Motivos para ter esperança

    Em algumas ocasiões, em suas declarações pós-jogo, Tuchel fez referência à partida de estreia da Inglaterra contra a Croácia. Esse jogo, segundo ele, foi “difícil” à sua maneira. A Inglaterra realmente deu trabalho por 45 minutos, mas, durante 20 minutos do segundo tempo, o futebol ofensivo exibido foi extremamente animador. O fato de a partida ter sido aberta ajudou, e bastou um pouco mais de intensidade para aproveitar a oportunidade.

    Bellingham marcou um gol muito bom antes de a Inglaterra bombardear o gol da Croácia por um longo período. O placar final foi 4 a 2, mas poderia ter sido 5 ou 6. Mais importante ainda, porém, foi que isso mostrou do que a Inglaterra é capaz com esse sistema específico. Quando há espaços, ela consegue realmente dominar o adversário.

  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Qualidade de sobra

    Apesar de toda a discussão sobre as ausências, este ainda é um elenco repleto de excelentes jogadores de futebol. Bellingham pode não ser um clássico e ágil camisa 10, mas continua sendo o jogador que quebrou alguns dos recordes de gols de Cristiano Ronaldo quando chegou ao Real Madrid. Kane tem chances de conquistar a Bola de Ouro (embora muito dependa do que acontecer neste verão); já com Rogers, Marcus Rashford, Eze e Bukayo Saka, a Inglaterra ainda conta com muitos jogadores capazes de fazer a diferença individualmente em seu ataque.

    Na verdade, são tantos que não cabem no time titular. Até agora, Tuchel deixou Rogers, Eze, Saka e Rashford no banco. Pouquíssimos outros países — talvez apenas a França e a Espanha — possam contar com esse nível de talento ofensivo vindo do banco. Não é de se admirar, então, que Tuchel tenha mencionado o conceito de “iniciadores” e “finalizadores” e incentivado sua equipe a participar de uma competição saudável.

    De fato, se a Inglaterra não conseguir se sair bem nesta Copa do Mundo, não poderá reclamar que isso se deveu à falta de jogadores talentosos o suficiente.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mudança de planos

    Durante a coletiva de imprensa pós-jogo, Tuchel deu a entender que talvez tenha outro plano para enfrentar seleções que adotam um estilo defensivo semelhante ao de Gana.

    “Tive uma ideia no último intervalo para hidratação”, disse ele, “mas fiquei um pouco hesitante. Mas tenho uma ideia de como talvez possamos também colocar um pouco mais de jogadores no meio-campo. Não quero explicar isso aqui agora, porque talvez tentemos isso mais adiante no torneio. Mas não acho que tenhamos nos tornado previsíveis.”

    Seja qual for esse plano misterioso, talvez seja sensato que Tuchel o coloque em prática. Ele é um excelente técnico, mas ainda não foi testado quanto à sua capacidade de adaptação nessa função. De fato, apesar de toda a sua disposição para experimentar com o elenco durante seus primeiros dias como técnico da Inglaterra, Tuchel definiu um sistema e se manteve fiel a ele. Sim, houve alguns ajustes, mas agora a pressão é para apresentar algumas ideias novas. O Panamá, terceiro adversário da Inglaterra na fase de grupos, ficará igualmente satisfeito em se fechar e contra-atacar os Três Leões quando se enfrentarem no sábado.

    Tuchel tem seu elenco e seu sistema. Todos devem agora confiar que ele tem a capacidade de fazer as adaptações necessárias para garantir que a Inglaterra não passe por mais decepções na América do Norte.

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