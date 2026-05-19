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Arsenal champions GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

Traduzido por

"Confiar no processo" valeu a pena! Quer se goste ou não dele, Mikel Arteta merece respeito por ter posto fim à seca de títulos do Arsenal na Premier League

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Premier League
Especiais e Opinião

Nesta mesma época do ano passado, Gary Neville argumentou que a maior conquista de Mikel Arteta no Arsenal não foi a vitória na FA Cup de 2020, mas o fato de ele ainda estar no cargo, apesar de ter passado cinco temporadas consecutivas sem conquistar nenhum título importante. “Achávamos que já tinham ficado para trás os dias em que se podia contar com esse tipo de paciência”, disse o ex-zagueiro do Manchester United à Sky Sports.

Nesse sentido, grande parte do mérito pelo sucesso do Arsenal na Premier League deve ser atribuído ao clube. Apesar de ter visto repetidamente a equipe de Arteta ficar aquém das expectativas nos momentos mais decisivos, a diretoria continuou apoiando o técnico — especialmente no mercado de transferências. O tempo e o dinheiro que investiram em Arteta finalmente valeram a pena, como confirmou a derrota do Manchester City em Bournemouth na terça-feira.

Ao que parece, eles estavam certos em “confiar no processo”. Arteta disse que acabaria “acertando” e que só precisava de “um pouco de tempo”. Obviamente, demorou mais do que o espanhol esperava, mas ele provou ser um homem de palavra, o que significa que o fim da seca de títulos de 22 anos do Arsenal não é apenas uma vitória para a paciência de seus empregadores, mas também para sua própria perseverança e pragmatismo.

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    "Reconstruir tudo"

    Como Arteta costuma mencionar, o Arsenal passava por uma fase difícil antes de ele assumir o comando. A frustração que se instalou durante a segunda década do reinado de 22 anos de Arsène Wenger deu lugar à apatia no final da passagem malfadada de Unai Emery pelo clube.

    É claro que se poderia facilmente argumentar que, se Emery tivesse recebido o mesmo nível de apoio que Arteta, é altamente provável que ele tivesse obtido sucesso semelhante ao de seu sucessor. Como Emery demonstrou desde então no Villarreal e no Aston Villa, ele é sem dúvida um dos treinadores de elite da era moderna.

    No entanto, ele perdeu a torcida muito antes de ser demitido em 29 de novembro de 2019, e nem mesmo a nomeação do extremamente popular ex-ala Freddie Ljungberg como técnico interino conseguiu dissipar a sensação de desânimo e pessimismo em torno do clube — algo que Arteta ainda lembra vividamente de sua última visita ao Emirates na qualidade de técnico do Manchester City, apenas cinco dias antes de sua nomeação como novo técnico permanente do Arsenal.

    “Aquela imagem, aquela sensação do estádio, a torcida (com) 50% do estádio vazio realmente me marcou”, lembrou ele. “Eu disse: ‘Nestas condições, não há projeto. Isso não vai funcionar.’

    “Infelizmente, a situação piorou muito rapidamente porque então a Covid chegou e, em vez de 50%, ficamos com zero. Então, você torna o trabalho ainda mais difícil. Depois disso, tivemos que reconstruir tudo.”

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "É um prazer assistir"

    Ninguém poderia negar que Arteta fez um excelente trabalho ao estabelecer as bases para uma equipe com potencial para conquistar o título. Havia, no entanto, sempre aquela dúvida persistente sobre se ele era realmente a pessoa certa para transformar o Arsenal de um time aspirante a campeão em campeão.

    Como a lenda do clube Thierry Henry admitiu recentemente na Sky: “Vou ser honesto, em determinado momento eu estava questionando toda essa conversa de ‘Confie no processo’. Eu queria saber: ‘Para onde estamos indo?’”

    Mesmo nesta temporada, havia receios de que terminassem em segundo lugar pela quarta campanha consecutiva — especialmente depois de terem sido derrotados em casa pelo Bournemouth em 11 de abril, quando os jogadores pareciam afetados pelo nervosismo da torcida local.

    No entanto, os torcedores apoiaram Arteta e o Arsenal quando eles mais precisavam — e a atmosfera no Emirates para o jogo da liga contra o Fulham, e a partida de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid que se seguiu, foram demonstrações emocionantes de o quanto o clima em torno do clube havia mudado desde aquela derrota por 3 a 0 em casa para o City, lá em dezembro de 2019.

    “Quando é mais difícil no começo”, disse Arteta antes do confronto de segunda-feira contra o Burnley, “fica ainda melhor ver essa transformação e essa alegria entre as pessoas. É algo lindo de se ver.”

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mais Mourinho do que Pep

    É claro que o fato de o Arsenal não ter sido “bonito de se ver” de uma perspectiva puramente futebolística tornou-se um tema de grande debate nesta temporada.

    Como discípulo de Guardiola, esperava-se que Arteta empregasse um estilo de jogo semelhante ao do técnico catalão — e os Gunners inicialmente pareciam uma “versão light do Manchester City”, como disse Jamie Carragher, após a contratação de ex-jogadores do City, como Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko, durante a janela de transferências do verão de 2022.

    No entanto, houve uma mudança perceptível na estratégia nas últimas três temporadas, que se tornou ainda mais pronunciada desde o início da atual campanha, com Arteta adotando inesperadamente uma atitude de “vencer a qualquer custo” que tem provocado mais comparações com José Mourinho do que com Guardiola.

    O Arsenal tornou-se essencialmente tão eficaz em perder tempo em jogadas ensaiadas quanto em marcar gols a partir delas; David Raya se joga no chão regularmente para permitir que Arteta dê orientações à equipe na linha lateral durante a partida, enquanto os Gunners também parecem ter explorado o protocolo em torno de concussões nesta temporada para fazer uma substituição defensiva em um jogo contra o Wolves em janeiro — o que resume muito bem o cinismo recém-descoberto de seu técnico.

  • Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL

    "Faça o que eles querem"

    O domínio do Arsenal nas “artes obscuras” não tem exatamente conquistado a simpatia dos adversários ou dos neutros. O técnico do Brighton, Fabian Hurzeler, foi extremamente crítico em relação às táticas de Arteta após a vitória dos Gunners por 1 a 0 no Amex Stadium, em março, tendo o alemão declarado na coletiva de imprensa pós-jogo: “Nunca serei aquele tipo de técnico que tenta vencer dessa maneira.

    “É claro que todo time vai administrar e perder tempo, mas tem que haver um limite, e esse limite tem que ser definido pela Premier League e pelos árbitros. No momento, o Arsenal simplesmente faz o que quer.

    “Para onde isso vai levar no futuro? Essa é a minha pergunta. Em um jogo, você joga 60 minutos efetivos, e depois joga contra o Arsenal e são apenas 50. São 10 minutos de diferença, e é por isso que os torcedores estão pagando.

    "Se eu perguntasse a todos aqui na sala: 'Vocês realmente gostaram desse jogo de futebol?', tenho certeza de que, se talvez uma pessoa levantasse a mão, seria porque é um grande torcedor do Arsenal, mas, fora isso, não há chance [de alguém levantar]."


  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    "Certamente que o respeito"

    O que é interessante é que até mesmo Henry, o rosto dos “Invincibles” do Arsenal, admitiu que não aprecia a abordagem de Arteta do ponto de vista técnico. No entanto, o ex-jogador da seleção francesa não hesitou em salientar que, como um dos torcedores mais fiéis do clube, tudo o que realmente lhe importava era ver seu antigo clube conquistar o título.

    “Por muito tempo, fomos acusados de sermos meninos, de não conseguirmos manter uma vantagem, de sermos intimidados”, destacou Henry na Sky. “A pergunta era: ‘Vocês conseguem vencer de forma feia?’ Mas agora é exatamente isso que a equipe está fazendo, e na verdade dominando isso. E agora que vocês estão fazendo isso, outras pessoas não estão felizes com isso.

    "Então, não preciso gostar disso, mas certamente respeito. Isso é o mais importante. Depois de 22 anos, não importa como vamos fazer isso, vou respeitar."


  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Descobri uma maneira de vencer

    Henry também observou, com razão, que a mudança de estilo de Arteta não constitui, de forma alguma, uma traição, já que não existe algo como “O Estilo do Arsenal”, considerando que as equipes campeãs de Wenger eram a antítese completa das de George Graham, que eram conhecidas por suas vitórias por 1 a 0. Os triunfos de ambas as equipes foram comemorados com justiça e entusiasmo pelos torcedores do clube, mesmo tendo sido conquistados com filosofias de jogo muito diferentes.

    O Arsenal, é claro, será lembrado como o “Set Piece FC” por muitos neutros — mas também como a equipe que pôs fim a uma das mais infames secas da história do futebol inglês. Eles conseguiram isso mantendo-se firmes no apoio a Arteta, que tem sido repetidamente ridicularizado por seus métodos motivacionais inegavelmente bizarros e, ainda assim, conseguiu conquistar o título com um grupo de jogadores que muitos achavam que iriam desperdiçar mais uma chance quando perderam no Etihad no mês passado.

    No entanto, Arteta também provou estar à frente de sua época ao criar um time bem treinado, defensivamente sólido, fisicamente forte, trabalhador e cínico, unido em sua disposição de fazer o que for necessário para vencer. Nesse sentido, eles são os campeões perfeitos da Premier League para 2025-26, a ilustração definitiva da natureza desgastante do futebol inglês neste momento.

    O processo pode não ter sido bonito, mas foi eficaz. Como disse Henry na Sky: “Pedimos a Mikel para encontrar uma maneira. E ele encontrou.” Só por isso, ele merece nosso respeito.

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