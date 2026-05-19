"Confiar no processo" valeu a pena! Quer se goste ou não dele, Mikel Arteta merece respeito por ter posto fim à seca de títulos do Arsenal na Premier League

Nesse sentido, grande parte do mérito pelo sucesso do Arsenal na Premier League deve ser atribuído ao clube. Apesar de ter visto repetidamente a equipe de Arteta ficar aquém das expectativas nos momentos mais decisivos, a diretoria continuou apoiando o técnico — especialmente no mercado de transferências. O tempo e o dinheiro que investiram em Arteta finalmente valeram a pena, como confirmou a derrota do Manchester City em Bournemouth na terça-feira.
Ao que parece, eles estavam certos em “confiar no processo”. Arteta disse que acabaria “acertando” e que só precisava de “um pouco de tempo”. Obviamente, demorou mais do que o espanhol esperava, mas ele provou ser um homem de palavra, o que significa que o fim da seca de títulos de 22 anos do Arsenal não é apenas uma vitória para a paciência de seus empregadores, mas também para sua própria perseverança e pragmatismo.