"Confiar no processo" valeu a pena! Quer se goste ou não dele, Mikel Arteta merece respeito por ter posto fim à seca de títulos do Arsenal na Premier League

Como Arteta costuma mencionar, o Arsenal passava por uma fase difícil antes de ele assumir o comando. A frustração que se instalou durante a segunda década do reinado de 22 anos de Arsène Wenger deu lugar à apatia no final da passagem malfadada de Unai Emery pelo clube.

É claro que se poderia facilmente argumentar que, se Emery tivesse recebido o mesmo nível de apoio que Arteta, é altamente provável que ele tivesse obtido sucesso semelhante ao de seu sucessor. Como Emery demonstrou desde então no Villarreal e no Aston Villa, ele é sem dúvida um dos treinadores de elite da era moderna.

No entanto, ele perdeu a torcida muito antes de ser demitido em 29 de novembro de 2019, e nem mesmo a nomeação do extremamente popular ex-ala Freddie Ljungberg como técnico interino conseguiu dissipar a sensação de desânimo e pessimismo em torno do clube — algo que Arteta ainda lembra vividamente de sua última visita ao Emirates na qualidade de técnico do Manchester City, apenas cinco dias antes de sua nomeação como novo técnico permanente do Arsenal.

“Aquela imagem, aquela sensação do estádio, a torcida (com) 50% do estádio vazio realmente me marcou”, lembrou ele. “Eu disse: ‘Nestas condições, não há projeto. Isso não vai funcionar.’

“Infelizmente, a situação piorou muito rapidamente porque então a Covid chegou e, em vez de 50%, ficamos com zero. Então, você torna o trabalho ainda mais difícil. Depois disso, tivemos que reconstruir tudo.”