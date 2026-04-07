"Confiança no treinador": Florian Wirtz dá apoio a Arne Slot, que passa por um momento difícil no Liverpool FC

A confiança em Slot deve ser forte apenas por esse motivo, enfatizou Wirtz, já que o holandês levou o Liverpool ao título do campeonato inglês na temporada passada. Também nesta temporada, sua equipe teria apresentado “muitos bons” jogos.

“Gostaríamos que estivesse ainda melhor, mas é o que é”, disse Wirtz, “mas ainda temos objetivos. Tudo o que posso dizer é que acreditamos no técnico e queremos dar o nosso melhor amanhã.”

No entanto, isso não tem sido o caso ultimamente. Dos últimos cinco jogos oficiais, o Liverpool venceu apenas um. A derrota por 0 a 4 nas quartas de final da FA Cup no último fim de semana, contra o Manchester City, ainda pesa.