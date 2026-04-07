"Acreditamos no técnico", disse o jogador de 22 anos antes da partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões entre o Liverpool e o Paris Saint-Germain, na quarta-feira (21h).
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"Confiança no treinador": Florian Wirtz dá apoio a Arne Slot, que passa por um momento difícil no Liverpool FC
A confiança em Slot deve ser forte apenas por esse motivo, enfatizou Wirtz, já que o holandês levou o Liverpool ao título do campeonato inglês na temporada passada. Também nesta temporada, sua equipe teria apresentado “muitos bons” jogos.
“Gostaríamos que estivesse ainda melhor, mas é o que é”, disse Wirtz, “mas ainda temos objetivos. Tudo o que posso dizer é que acreditamos no técnico e queremos dar o nosso melhor amanhã.”
No entanto, isso não tem sido o caso ultimamente. Dos últimos cinco jogos oficiais, o Liverpool venceu apenas um. A derrota por 0 a 4 nas quartas de final da FA Cup no último fim de semana, contra o Manchester City, ainda pesa.
Wirtz: "Precisamos nos manter unidos e não podemos perder a fé"
Wirtz, no entanto, afirmou com convicção: “Acreditamos em nós mesmos, temos um bom grupo com pessoas e jogadores de grande caráter e um bom treinador, que tenta nos preparar bem para a partida.”
O que é preciso para vencer o atual campeão no Parc des Princes? “90 minutos cheios de energia e dedicação”, disse Wirtz, “caso contrário, não temos chance.” Se sofrermos um gol, “precisamos nos manter unidos e não perder a fé”.
Na temporada passada, o Liverpool foi eliminado pelo PSG nas oitavas de final. Embora os Reds tenham vencido por 1 a 0 na França, após o 0 a 1 em Anfield Road, o Paris levou a melhor na disputa de pênaltis (4 a 1).