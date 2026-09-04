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'Confiabilidade e consistência' - destaque do Nottingham Forest, Neco Williams assina novo contrato de longo prazo no City Ground até 2030
Compromisso com o projeto do Forest
O Nottingham Forest anunciou oficialmente que Williams assinou um novo contrato de longa duração, mantendo o versátil lateral no City Ground até 2030. O jogador de 25 anos havia renovado seu vínculo anterior apenas recentemente, no verão de 2025, com aquele acordo previsto para ir até 2029, mas o clube agiu rapidamente para recompensar suas atuações estelares com um compromisso ainda mais substancial.
A decisão de dar a Williams um novo contrato vem na esteira de uma campanha 2025-26 verdadeiramente notável do defensor. Seu ritmo de trabalho incansável e sua qualidade pelos lados não passaram despercebidos pela torcida do Forest, e ele foi oficialmente escolhido como o jogador da temporada pelos torcedores.
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Syrianos exalta o impacto de Williams
Ao falar sobre a importância do acordo, o diretor de futebol do Forest, George Syrianos, destacou as características específicas que fazem de Williams uma peça tão importante no vestiário. "Sua confiabilidade, consistência e determinação constante para evoluir explicam por que ele se tornou um jogador tão querido tanto pelos companheiros de equipe quanto pelos torcedores", disse Syrianos, observando que a postura profissional do jogador estabeleceu um padrão a ser seguido por outros no clube.
O clube está ansioso para manter sua trajetória de crescimento na Premier League, e segurar seus melhores talentos é visto como a principal maneira de alcançar esses objetivos. Syrianos reforçou ainda mais a estratégia do clube de se estruturar em torno de uma base de jogadores já comprovados e que entendem a cultura do Nottingham Forest, acrescentando: "Queremos continuar nos desenvolvendo e crescendo como clube, e uma grande parte desse processo é garantir que nossos jogadores de melhor desempenho estejam comprometidos com o clube."
Uma barganha em Anfield
Williams chegou originalmente ao Forest vindo do Liverpool em julho de 2022, em um negócio de aproximadamente £ 17 milhões. Desde a mudança de Merseyside para Midlands, ele se tornou um dos laterais mais consistentes da divisão. Sua trajetória no City Ground foi marcada por um crescimento constante, e ele agora soma um total de 163 partidas pelo clube.
Durante sua passagem pelo Nottingham Forest, Williams contribuiu com quatro gols e 10 assistências. O internacional galês atuou 53 vezes em todas as competições na última temporada e foi escalado como titular nas duas primeiras partidas do Forest na Premier League nesta temporada.
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Forest reage após início lento
O Nottingham Forest teve um início decepcionante de campanha, sofrendo uma derrota em casa para o Leeds United na estreia pela Premier League antes de ser eliminado da Copa da Liga Inglesa no City Ground pelo mesmo adversário. No entanto, o Forest reagiu com um empate muito disputado fora de casa contra o Liverpool e agora se prepara para receber o Tottenham Hotspur no sábado.
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