Ao falar sobre a importância do acordo, o diretor de futebol do Forest, George Syrianos, destacou as características específicas que fazem de Williams uma peça tão importante no vestiário. "Sua confiabilidade, consistência e determinação constante para evoluir explicam por que ele se tornou um jogador tão querido tanto pelos companheiros de equipe quanto pelos torcedores", disse Syrianos, observando que a postura profissional do jogador estabeleceu um padrão a ser seguido por outros no clube.

O clube está ansioso para manter sua trajetória de crescimento na Premier League, e segurar seus melhores talentos é visto como a principal maneira de alcançar esses objetivos. Syrianos reforçou ainda mais a estratégia do clube de se estruturar em torno de uma base de jogadores já comprovados e que entendem a cultura do Nottingham Forest, acrescentando: "Queremos continuar nos desenvolvendo e crescendo como clube, e uma grande parte desse processo é garantir que nossos jogadores de melhor desempenho estejam comprometidos com o clube."