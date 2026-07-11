Com isso, o Dortmund perde um jogador que o clube havia contratado do Salzburgo no verão de 2022 por uma quantia de cerca de 30 milhões de euros e com quem havia assinado um contrato de cinco anos. Em seus quatro anos na região do Ruhr, Adeyemi disputou um total de 146 partidas oficiais, nas quais marcou 36 gols.

Seu desempenho estatístico permaneceu praticamente constante ao longo das temporadas, embora o atacante tenha atingido seus picos de desempenho principalmente no cenário europeu. Na temporada 2024/25 da Liga dos Campeões, ele marcou cinco gols em dez partidas; na temporada seguinte, contribuiu com três gols em nove jogos na competição.

Na Catalunha, o novo reforço enfrentará uma intensa disputa pelas vagas na escalação titular. A lateral direita está, em princípio, reservada para Yamal, que atualmente disputa o título mundial com a seleção espanhola. No entanto, o jogador de 18 anos revelou uma grande propensão a lesões na última temporada e precisou ficar afastado por quase 100 dias devido a problemas físicos, o que deve abrir oportunidades de jogo para Adeyemi.

Para os responsáveis pela formação do elenco do Dortmund, liderados por Ole Book e Lars Ricken, a transferência gera capital urgentemente necessário para novos investimentos no mercado de transferências. Neste verão, o BVB apresentou, principalmente, jogadores promissores para o futuro, como os talentos sul-americanos Kaua Prates e Justin Lerma, além do zagueiro Joane Gadou. Os recursos liberados com a venda de Adeyemi devem agora ser utilizados principalmente para reforçar adequadamente as posições que ainda permanecem vagas no meio-campo central.