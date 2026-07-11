As negociações entre os dois grandes clubes representaram, portanto, o avanço decisivo, depois que já havia vazado a notícia de uma aproximação entre o jogador e os catalães. Com o acordo, o Dortmund garante uma compensação financeira capaz de cobrir quase integralmente o valor total da aquisição realizada na época.
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Condições incomuns de transferência! Estrela do BVB parece estar prestes a ser transferido para o FC Barcelona
O BVB receberá pelo ponta uma quantia fixa de 22 milhões de euros. Por meio de bônus adicionais vinculados ao desempenho, considerados fáceis de serem alcançados, esse valor pode aumentar em mais nove milhões de euros.
Além disso, os dirigentes do Dortmund incluíram uma cláusula significativa de revenda no contrato: caso Adeyemi venha a deixar o clube catalão no futuro, o time amarelo e preto terá direito a 35% do valor da futura transferência. No geral, trata-se de condições bastante incomuns para uma negociação dessa magnitude.
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Quando o contrato de Karim Adeyemi com o BVB teria expirado?
A transferência ganhou ritmo acelerado nos últimos dias. O jornal esportivo espanhol Mundo Deportivo, próximo ao clube, foi o primeiro a noticiar as negociações entre o atacante e o atual campeão espanhol.
Logo em seguida, surgiu a notícia de um acordo total sobre os detalhes contratuais do jogador em Barcelona. Após esse acordo, o jogador, que disputou onze partidas pela seleção alemã, informou à diretoria do BVB sobre seu claro desejo de se transferir.
Como o contrato do atacante expiraria em junho de 2027, o Borussia se viu pressionado a agir. As negociações sobre uma possível renovação do contrato já eram consideradas complicadas desde o início, pois as expectativas financeiras de ambas as partes divergiam consideravelmente.
O assessor de Karim Adeyemi acelerou a transferência
Uma saída nesta janela de transferências era, portanto, considerada a opção mais provável para evitar uma saída sem custo no ano seguinte. Por esse motivo, ambas as partes pressionaram por uma solução rápida para a questão.
O técnico do Barcelona, Hansi Flick, é considerado a força motriz por trás da transferência. O treinador tem um histórico em comum com o atacante: em setembro de 2021, Adeyemi estreou na seleção alemã principal sob o comando de Flick, quando, ao entrar como reserva na vitória por 6 a 0 sobre a Armênia, marcou imediatamente seu primeiro gol pela seleção.
Flick teria defendido veementemente, internamente, a contratação do jogador veloz. O projeto contou com o apoio da agência de representação do jogador. A agência Gestifute, dirigida pelo renomado agente Jorge Mendes, mantém excelentes contatos com a diretoria do FC Barcelona. Mendes já representa, no clube catalão, os jogadores Alejandro Balde e Marc Casado, além da jovem promessa do ataque Lamine Yamal, o que acelerou significativamente as negociações.
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Duelo contra Yamal? Adeyemi enfrenta forte concorrência no Barça
Com isso, o Dortmund perde um jogador que o clube havia contratado do Salzburgo no verão de 2022 por uma quantia de cerca de 30 milhões de euros e com quem havia assinado um contrato de cinco anos. Em seus quatro anos na região do Ruhr, Adeyemi disputou um total de 146 partidas oficiais, nas quais marcou 36 gols.
Seu desempenho estatístico permaneceu praticamente constante ao longo das temporadas, embora o atacante tenha atingido seus picos de desempenho principalmente no cenário europeu. Na temporada 2024/25 da Liga dos Campeões, ele marcou cinco gols em dez partidas; na temporada seguinte, contribuiu com três gols em nove jogos na competição.
Na Catalunha, o novo reforço enfrentará uma intensa disputa pelas vagas na escalação titular. A lateral direita está, em princípio, reservada para Yamal, que atualmente disputa o título mundial com a seleção espanhola. No entanto, o jogador de 18 anos revelou uma grande propensão a lesões na última temporada e precisou ficar afastado por quase 100 dias devido a problemas físicos, o que deve abrir oportunidades de jogo para Adeyemi.
Para os responsáveis pela formação do elenco do Dortmund, liderados por Ole Book e Lars Ricken, a transferência gera capital urgentemente necessário para novos investimentos no mercado de transferências. Neste verão, o BVB apresentou, principalmente, jogadores promissores para o futuro, como os talentos sul-americanos Kaua Prates e Justin Lerma, além do zagueiro Joane Gadou. Os recursos liberados com a venda de Adeyemi devem agora ser utilizados principalmente para reforçar adequadamente as posições que ainda permanecem vagas no meio-campo central.
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