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De la Cruz e Leonardo JardimGetty/GOAL
Gabriel Marin

Condição física de De la Cruz causa problemas entre Leonardo Jardim e DM do Flamengo

N. de la Cruz
L. Jardim
Flamengo

Situação do meia uruguaio amplia desgaste interno no Rubro-Negro, enquanto comissão técnica e DM divergem sobre utilização do jogador em meio a possível saída para o Peñarol

A situação de Nicolás De la Cruz voltou a ganhar destaque nos bastidores do Flamengo, mas desta vez por motivos que vão além do desempenho em campo. Depois de ficar fora dos primeiros compromissos da equipe após a Copa do Mundo, o meia uruguaio retornou na última rodada do Brasileirão, atuando nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio. No entanto, sua condição física passou a simbolizar um problema interno entre a comissão técnica comandada por Leonardo Jardim e o departamento médico do clube.

Enquanto o jogador segue sendo monitorado e também desperta interesse do Peñarol, a condução de seu retorno aos gramados evidenciou divergências entre os setores responsáveis pelo futebol rubro-negro. A discussão envolve avaliações físicas, critérios para utilização do atleta e cobranças que já vêm acontecendo nos bastidores há algum tempo.

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  • Flamengo Training Session Ahead 2025 Copa CONMEBOL Libertadores FinalGetty Images Sport

    Desconforto muscular não foi considerado lesão

    Ao retornar ao Ninho do Urubu após defender a seleção uruguaia na Copa do Mundo, De la Cruz passou por uma bateria de avaliações físicas. Entre os exames realizados, o meia foi submetido ao teste isocinético, equipamento utilizado para medir força, potência, resistência muscular e equilíbrio entre os membros.

    Durante os testes, o jogador relatou um leve desconforto na região anterior da coxa. Apesar da queixa, os exames de imagem descartaram qualquer tipo de lesão muscular.

    Com isso, o departamento médico liberou o atleta para participar normalmente das atividades. Inicialmente, De la Cruz realizou trabalhos físicos individualizados, já que o restante do elenco estava em Portugal durante a intertemporada. Posteriormente, foi reintegrado aos treinamentos com o grupo e permaneceu à disposição para atuar.

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  • imago-sport-1080478781.jpgFotoarena

    Comissão técnica adotou postura mais cautelosa

    Apesar da liberação médica, Leonardo Jardim optou por não utilizar o uruguaio nos primeiros jogos após a retomada da temporada. Segundo o treinador, o período reduzido de treinamentos em alta intensidade e a necessidade de controle de carga motivaram a decisão.

    Após o empate diante do São Paulo, o técnico explicou que De la Cruz realizou trabalhos de força ao retornar da seleção, circunstância que provocou um problema muscular e limitou suas atividades por cerca de uma semana.

    Na avaliação da comissão técnica, o meia ainda precisava recuperar ritmo de treinamento antes de voltar a integrar normalmente as partidas. Jardim também ressaltou que, diante das opções disponíveis no setor de meio-campo, não havia necessidade de acelerar esse processo.

    A estratégia levou o uruguaio a ficar fora dos confrontos contra Chapecoense e São Paulo. No primeiro caso, o gramado sintético também foi levado em consideração pela comissão para evitar riscos físicos.

  • imago-sport-1076382305.jpgZUMA Press Wire

    Departamento médico diverge da avaliação da comissão

    A condução do caso, porém, revelou um entendimento diferente dentro do próprio Flamengo.

    Enquanto Leonardo Jardim considerava que De la Cruz ainda não reunia condições ideais para competir, o departamento médico entendia que o atleta estava apto para atuar desde que recebeu alta após os exames.

    Segundo informações dos bastidores, em nenhum momento houve veto médico para a utilização do uruguaio. A decisão de não relacioná-lo partiu exclusivamente da comissão técnica.

    A diferença de critérios reforçou um cenário de desgaste que já vinha sendo observado internamente, com frequentes divergências entre os profissionais responsáveis pela recuperação física dos atletas e a comissão comandada pelo treinador português.

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  • imago-sport-1078064114.jpgAction Plus

    Ruídos entre comissão técnica e DM não são novidade

    O episódio envolvendo De la Cruz não representa um caso isolado dentro do Flamengo. Nos últimos meses, Leonardo Jardim já havia demonstrado insatisfação pública com processos conduzidos pelo departamento médico.

    Um dos exemplos mais recentes foi a recuperação de Léo Ortiz. O defensor sofreu uma lesão considerada inicialmente simples na partida contra o Coritiba, antes da Copa do Mundo, e era aguardado para participar normalmente da reapresentação do elenco.

    A comissão técnica chegou a tentar reintegrar o zagueiro antes do previsto, mas o jogador voltou a sentir dores durante os trabalhos, precisando reiniciar o processo de recuperação e ficando fora da intertemporada.

    O episódio aumentou os questionamentos internos sobre os protocolos de retorno dos atletas e ampliou a distância entre os dois departamentos.

  • Flamengo v Sport Recife - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Retorno aos gramados e futuro indefinido

    Depois de ficar ausente por várias partidas, De la Cruz voltou a atuar no empate diante do Internacional, entrando nos 14 minutos finais da partida disputada no Beira-Rio. Na sequência, porém, ficará de fora do compromisso contra o Vitória por estar suspenso após receber o terceiro cartão amarelo no Brasileirão.

    Enquanto tenta recuperar espaço no elenco de Leonardo Jardim, o uruguaio também vive indefinição sobre seu futuro no clube. Além das questões físicas, De la Cruz segue no radar do Peñarol, que tenta repatriar o meia nesta janela de transferências.

    O clube uruguaio apresentou uma proposta inicial, mas os valores não agradaram ao Flamengo. Mesmo assim, as conversas continuam, e ambas as partes buscam um modelo de negócio que viabilize a transferência.

    O jogador já manifestou o desejo de retornar ao futebol uruguaio, fator que também pesa nas negociações.

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