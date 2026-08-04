Condição física de De la Cruz causa problemas entre Leonardo Jardim e DM do Flamengo

A situação de Nicolás De la Cruz voltou a ganhar destaque nos bastidores do Flamengo, mas desta vez por motivos que vão além do desempenho em campo. Depois de ficar fora dos primeiros compromissos da equipe após a Copa do Mundo, o meia uruguaio retornou na última rodada do Brasileirão, atuando nos minutos finais do empate por 1 a 1 com o Internacional, no Beira-Rio. No entanto, sua condição física passou a simbolizar um problema interno entre a comissão técnica comandada por Leonardo Jardim e o departamento médico do clube.

Enquanto o jogador segue sendo monitorado e também desperta interesse do Peñarol, a condução de seu retorno aos gramados evidenciou divergências entre os setores responsáveis pelo futebol rubro-negro. A discussão envolve avaliações físicas, critérios para utilização do atleta e cobranças que já vêm acontecendo nos bastidores há algum tempo.