'Concordo plenamente!' - presidente de La Liga, Javier Tebas, lança contra-ataque contundente contra o Real Madrid após o clube exigir sua renúncia

Tebas não se conteve na resposta e imediatamente se apoiou em um trecho específico do comunicado original do Madrid. "Li o comunicado. Concordo plenamente com uma frase: o presidente de La Liga não é o dono da competição", escreveu. "Tampouco o presidente do Real Madrid."

Ele condenou as tentativas do clube de se retratar como vítima, particularmente em relação à arbitragem, e acusou o Madrid de usar seu canal oficial de televisão para promover uma agenda tendenciosa. "Eles fazem isso há anos na Real Madrid TV e por meio de seus porta-vozes, falando e escrevendo sobre uma Liga manipulada semana após semana", afirmou. "Criticar a decisão de um árbitro é legítimo. Transformar todo prejuízo percebido em prova de uma perseguição é outra coisa. Isso gera confiança ou prejudica a imagem do futebol espanhol?"

Ao abordar as exigências do Madrid por neutralidade, Tebas traçou uma distinção clara entre ser imparcial e ser passivo. "Eles confundem neutralidade com independência. Se por neutralidade entendem não tomar partido em nada, nem mesmo entre o que está certo e o que está errado, estão me pedindo para renunciar à minha responsabilidade", explicou. "Independência exige decidir com o próprio julgamento, sem pressões ou subordinação, aplicando as mesmas regras a todos e defendendo o interesse comum. Isso implica tomar decisões e se posicionar, mesmo que o Real Madrid não goste."

Ele concluiu com uma declaração definitiva sobre sua autoridade. "E representar todos não significa obedecer ao mais poderoso", acrescentou Tebas. "Não sou o dono de La Liga, nem vou administrá-la como se pertencesse a um único clube. Respeito todos. Subordinação a ninguém."



