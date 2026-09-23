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'Concordo plenamente!' - presidente de La Liga, Javier Tebas, lança contra-ataque contundente contra o Real Madrid após o clube exigir sua renúncia
Tebas rejeita apelos para deixar o cargo
A guerra nos bastidores entre o Real Madrid e La Liga chegou ao ponto de ebulição. Após um comunicado duríssimo dos merengues exigindo a renúncia de Tebas, o presidente da liga deu uma resposta pública contundente. O Madrid o acusou de não ter neutralidade e de atacar repetidamente a instituição, insistindo que o futebol espanhol precisa de uma liderança imparcial.
Em vez de recuar, Tebas contestou a interpretação do Madrid sobre o que é justiça. Ele deixou claro que seu papel é defender a igualdade, mesmo que isso signifique entrar em choque com um dos clubes mais poderosos da Espanha. A disputa voltou a esquentar após comentários controversos sobre o recente dérbi de Madrid, mas Tebas rejeitou com firmeza a ideia de que sua gestão deva ser ditada pelo clube da capital.
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“Subordinação a ninguém”
Tebas não se conteve na resposta e imediatamente se apoiou em um trecho específico do comunicado original do Madrid. "Li o comunicado. Concordo plenamente com uma frase: o presidente de La Liga não é o dono da competição", escreveu. "Tampouco o presidente do Real Madrid."
Ele condenou as tentativas do clube de se retratar como vítima, particularmente em relação à arbitragem, e acusou o Madrid de usar seu canal oficial de televisão para promover uma agenda tendenciosa. "Eles fazem isso há anos na Real Madrid TV e por meio de seus porta-vozes, falando e escrevendo sobre uma Liga manipulada semana após semana", afirmou. "Criticar a decisão de um árbitro é legítimo. Transformar todo prejuízo percebido em prova de uma perseguição é outra coisa. Isso gera confiança ou prejudica a imagem do futebol espanhol?"
Ao abordar as exigências do Madrid por neutralidade, Tebas traçou uma distinção clara entre ser imparcial e ser passivo. "Eles confundem neutralidade com independência. Se por neutralidade entendem não tomar partido em nada, nem mesmo entre o que está certo e o que está errado, estão me pedindo para renunciar à minha responsabilidade", explicou. "Independência exige decidir com o próprio julgamento, sem pressões ou subordinação, aplicando as mesmas regras a todos e defendendo o interesse comum. Isso implica tomar decisões e se posicionar, mesmo que o Real Madrid não goste."
Ele concluiu com uma declaração definitiva sobre sua autoridade. "E representar todos não significa obedecer ao mais poderoso", acrescentou Tebas. "Não sou o dono de La Liga, nem vou administrá-la como se pertencesse a um único clube. Respeito todos. Subordinação a ninguém."
Uma relação rompida chega ao ponto de ruptura
Este mais recente embate é simplesmente o capítulo mais novo de uma longa saga entre duas das entidades mais influentes do futebol espanhol. Real Madrid e La Liga têm entrado em choque de forma constante sobre a direção financeira e estrutural do futebol nacional, raramente encontrando um terreno comum.
A afirmação do Madrid de que Tebas falha em proteger os interesses de todos os clubes é um desafio direto à sua gestão. O Real Madrid sustenta que sua postura combativa prejudica ativamente a reputação mais ampla da liga.
No entanto, Tebas se colocou como o maior defensor do coletivo. Ao rejeitar publicamente as exigências de renúncia, ele reforçou seu compromisso de conter a imensa riqueza e influência do Madrid para preservar o equilíbrio competitivo.
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Navegando em uma guerra de bastidores em escalada
Com os dois lados firmemente entrincheirados, uma resolução parece altamente improvável. Tebas segue resolutamente no poder, o que significa que o Real Madrid terá de lidar com a continuidade de sua liderança. A natureza pública dessa disputa garante que toda futura controvérsia de arbitragem ou decisão administrativa será intensamente analisada pelo clube da capital.
À medida que a temporada nacional avança, a tensão entre o Bernabéu e a sede da La Liga inevitavelmente seguirá em segundo plano. Essa fratura institucional profunda ameaça lançar uma longa sombra sobre o restante da campanha espanhola.
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