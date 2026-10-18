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Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Conceição: Fui para a Arábia Saudita por dinheiro e a mentalidade do jogador saudita é ruim!

S. Conceicao
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Portugal
Arábia Saudita

Declarações polêmicas

O português Sérgio Conceição, ex-técnico do Al Ittihad, provocou ampla polêmica com declarações contundentes sobre sua experiência no clube, após falar abertamente sobre as motivações financeiras por trás de sua transferência para o reino e dirigir críticas ácidas à mentalidade de trabalho e à disciplina de alguns jogadores sauditas, ao considerar que a distância entre o volume dos investimentos e as exigências do profissionalismo ainda representa um desafio para o desenvolvimento do futebol.

Durante sua participação no podcast "La Tripletta", Conceição disse que não seria sincero se afirmasse que a beleza do Campeonato Saudita foi o motivo de sua ida, destacando que a atraente oferta financeira teve papel fundamental em sua decisão.

Acrescentou que esperava que os grandes investimentos ajudassem a desenvolver a estrutura do futebol local, mas se surpreendeu com a dificuldade de impor os métodos de trabalho e o rigor aos quais estava acostumado na Europa, apontando que técnicos e jogadores que chegam do exterior às vezes são obrigados a se adaptar rapidamente a condições completamente diferentes.

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  • Conceição critica a mentalidade do jogador saudita

    O treinador português dirigiu críticas diretas ao que descreveu como falta de comprometimento de alguns jogadores sauditas, considerando que a diferença não está apenas nas qualidades técnicas, mas na cultura de trabalho e na disciplina diária.

    Ele disse que os jogadores locais, segundo sua experiência, não cumprem sempre os mesmos padrões aplicados pelos profissionais estrangeiros, algo que torna a gestão do time mais difícil para ele, descrevendo isso da seguinte forma: "A mentalidade deles é ruim".

    E acrescentou que alguns jogadores faltavam aos treinos por motivos familiares ou religiosos, entre eles acordar para a oração do fajr, apontando que realizar as sessões de treino pela manhã representava um desafio em algumas ocasiões.

    Conceição considerou que essas situações refletem uma diferença na cultura de trabalho que é difícil para ele aceitar, de acordo com suas declarações, afirmando que disciplina, rigor e capacidade de trabalhar diariamente são elementos essenciais para construir um time capaz de competir.

  • Al Ittihad vs Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Benzema e Fabinho não são o problema: as acusações recaem sobre a diretoria

    Ao falar sobre sua experiência no Al Ittihad, Conceição se recusou a atribuir aos estrangeiros, sobretudo Karim Benzema e Fabinho, a responsabilidade pelos problemas enfrentados pela equipe, afirmando que a presença de jogadores com essa experiência não é o problema em si, mas que os desafios que encontrou estavam ligados a outras pessoas e às condições de trabalho dentro do clube.

    Ele também criticou a forma como, segundo disse, a diretoria lidava com a opinião pública, apontando que o clube se apoia excessivamente nos resultados e nas reações nas redes sociais, e alegou que notícias às vezes eram vazadas para testar a reação dos torcedores e medir seu posicionamento.

    As declarações surgem no contexto de divergências anteriores que marcaram sua passagem pelo Al Ittihad, que terminou com sua saída do cargo após uma temporada em que não conquistou os títulos aos quais o clube aspirava.

    Apesar da dureza de suas críticas, Conceição fez questão de agradecer ao reino, ao Al Ittihad e a seus dirigentes pela boa recepção oferecida à sua família durante o período em que morou no país, mas questionou a utilidade de gastar quantias enormes para atrair experiência estrangeira com o objetivo de desenvolver o futebol, se não estiverem disponíveis, em sua visão, as condições diárias necessárias para transformar esses investimentos em resultados concretos dentro de campo.


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