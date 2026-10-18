O português Sérgio Conceição, ex-técnico do Al Ittihad, provocou ampla polêmica com declarações contundentes sobre sua experiência no clube, após falar abertamente sobre as motivações financeiras por trás de sua transferência para o reino e dirigir críticas ácidas à mentalidade de trabalho e à disciplina de alguns jogadores sauditas, ao considerar que a distância entre o volume dos investimentos e as exigências do profissionalismo ainda representa um desafio para o desenvolvimento do futebol.

Durante sua participação no podcast "La Tripletta", Conceição disse que não seria sincero se afirmasse que a beleza do Campeonato Saudita foi o motivo de sua ida, destacando que a atraente oferta financeira teve papel fundamental em sua decisão.

Acrescentou que esperava que os grandes investimentos ajudassem a desenvolver a estrutura do futebol local, mas se surpreendeu com a dificuldade de impor os métodos de trabalho e o rigor aos quais estava acostumado na Europa, apontando que técnicos e jogadores que chegam do exterior às vezes são obrigados a se adaptar rapidamente a condições completamente diferentes.

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