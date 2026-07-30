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Concacaf "rejeita" plano de Gianni Infantino de vender partes da Fifa para a iniciativa privada após a Uefa ameaçar boicote
Concacaf se posiciona contra o plano de Infantino
O plano de Infantino chocou o mundo do futebol na quarta-feira. Segundo relatos, sem consultar nenhuma das seis federações de futebol da Fifa, o presidente da Fifa revelou uma mudança ampla para transferir todas as operações comerciais da Fifa para uma empresa separada, da qual 20% estariam disponíveis para investidores privados.
Numerosas confederações, incluindo a CONCACAF, divulgaram comunicados iniciais expressando seu ceticismo. No entanto, na quinta-feira, a entidade adotou uma posição mais firme em um comunicado:
"A Concacaf realizou hoje uma reunião dos presidentes de suas 41 associações-membro, junto com seu presidente, membros do conselho e seus membros no Conselho da Fifa, para discutir uma proposta desenvolvida e apresentada pelo presidente da Fifa para estabelecer a ‘FIFA Forward Enterprise’ e vender participações na Copa do Mundo da Fifa a investidores privados...
"Durante a reunião, os membros expressaram profundas preocupações com a falta de devido processo em torno da proposta, o prazo artificialmente curto imposto e a ausência de qualquer análise ou aprovação pelos órgãos de governança relevantes da Fifa. Além disso, foi questionada a necessidade de investimento de private equity para financiar programas novos e já existentes do FIFA Forward após a Copa do Mundo da Fifa mais lucrativa da história. A discussão reforçou a necessidade de maior transparência e de governança adequada.
"Por essas razões, a Concacaf e suas 41 associações-membro rejeitaram a proposta."
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A Uefa adota a linha mais dura
Isso acontece logo após o anúncio de protesto da Uefa na quinta-feira. A confederação europeia de futebol, que inclui 55 das 211 associações-membro da Fifa, prometeu boicotar todas as competições da Fifa a menos que Infantino recuasse em sua proposta. Com a rejeição pública da Concacaf, a Fifa aparentemente teria 96 votos "não". Todas as propostas precisam de maioria simples para serem aprovadas.
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Ainda há margem para negociar?
No entanto, a Concacaf não prometeu totalmente se retirar de quaisquer competições da Fifa. Sua declaração, na verdade, incluiu uma disposição para negociar sobre o FIFA Forward, o financiamento preexistente que a entidade máxima do futebol já oferece a federações menores:
"[A Concacaf e suas 41 associações-membro] encarregaram seus membros do Conselho da Fifa de dialogar com a Fifa para determinar como as vastas reservas já existentes da Fifa poderiam ser usadas para aumentar o financiamento do FIFA Forward para o desenvolvimento do futebol em toda a nossa região."
Os Estados Unidos, sede da Copa do Mundo de 2026 e candidata a sede da Copa do Mundo Feminina de 2031, estão entre as associações-membro da Concacaf.
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Posição de Infantino parece insegura
O quadro mais amplo sugere que a posição de Infantino no topo do futebol mundial agora pode estar um pouco insegura.
O presidente parecia propenso a concorrer sem oposição na próxima primavera nas eleições da Fifa, mas agora, segundo relatos, há uma pressão crescente para que surja outro candidato. Houve comentários de que o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, está entre os nomes cogitados para lançar um desafio, embora, segundo relatos, ele relute em concorrer ao cargo. The Athleticinformou na tarde de quinta-feira que alguns membros da Concacaf estavam "perdendo a confiança" na capacidade de Infantino de comandar a Fifa.
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