Concacaf "rejeita" plano de Gianni Infantino de vender partes da Fifa para a iniciativa privada após a Uefa ameaçar boicote

O plano de Infantino chocou o mundo do futebol na quarta-feira. Segundo relatos, sem consultar nenhuma das seis federações de futebol da Fifa, o presidente da Fifa revelou uma mudança ampla para transferir todas as operações comerciais da Fifa para uma empresa separada, da qual 20% estariam disponíveis para investidores privados.

Numerosas confederações, incluindo a CONCACAF, divulgaram comunicados iniciais expressando seu ceticismo. No entanto, na quinta-feira, a entidade adotou uma posição mais firme em um comunicado:

"A Concacaf realizou hoje uma reunião dos presidentes de suas 41 associações-membro, junto com seu presidente, membros do conselho e seus membros no Conselho da Fifa, para discutir uma proposta desenvolvida e apresentada pelo presidente da Fifa para estabelecer a ‘FIFA Forward Enterprise’ e vender participações na Copa do Mundo da Fifa a investidores privados...

"Durante a reunião, os membros expressaram profundas preocupações com a falta de devido processo em torno da proposta, o prazo artificialmente curto imposto e a ausência de qualquer análise ou aprovação pelos órgãos de governança relevantes da Fifa. Além disso, foi questionada a necessidade de investimento de private equity para financiar programas novos e já existentes do FIFA Forward após a Copa do Mundo da Fifa mais lucrativa da história. A discussão reforçou a necessidade de maior transparência e de governança adequada.

"Por essas razões, a Concacaf e suas 41 associações-membro rejeitaram a proposta."