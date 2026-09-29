Comunicado oficial: Premier League considera o Manchester City culpado de 115 acusações financeiras

A entidade que rege a competição esclareceu a enorme dimensão das irregularidades financeiras, que ultrapassaram £900 milhões. O comunicado observou: "Considerou-se que o objetivo desses esquemas era inflar artificialmente as receitas do clube e reduzir seus custos em mais de £900 milhões durante o período afetado, para aparentar estar em conformidade com as regras financeiras. A consequência disso, como a Comissão constatou, foi que o clube apresentou contas inexatas e ocultou o verdadeiro estado de suas finanças de seus auditores e dos reguladores do futebol. A Comissão concluiu que ‘com sua conduta o clube claramente pretendeu contornar as regras da PL‘."

O diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, comentou sobre a gravidade da situação, afirmando: "A decisão principal estabelece os fatos do que aconteceu no Manchester City durante este período. Ela detalha como o clube violou sistematicamente as regras da Premier League por quase uma década."

Masters acrescentou: "Este caso disciplinar, e esta decisão, são os mais significativos da história da Premier League." Além disso, a comissão revelou que, durante a investigação de quatro anos, o clube "cometeu múltiplas violações de seus deveres de cooperação e da máxima boa-fé para com a Liga", concluindo que o Manchester City "fez esforços conjuntos para impedir e frustrar a investigação da PL."