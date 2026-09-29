AFP
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Comunicado oficial: Premier League considera o Manchester City culpado de 115 acusações financeiras
Comissão independente dá veredicto de culpa
Um comunicado oficial divulgado pela Premier League hoje confirmou a decisão sem precedentes contra o Manchester City. A liga anunciou: "Uma Comissão independente considerou o Manchester City FC culpado de todas as acusações relacionadas a graves violações das regras financeiras da Premier League ao longo de um período de nove temporadas, além da maioria das acusações relativas à sua falta de cooperação com a investigação da liga." As conclusões detalhadas expuseram um suposto esquema de financiamento disfarçado.
O comunicado continuou: "A Comissão independente concluiu que o Manchester City organizou acordos comerciais 'falsos' com vários de seus patrocinadores durante o período, que faziam parte de um esquema de financiamento disfarçado, pelo qual essas empresas eram obrigadas a pagar apenas uma parte das taxas de patrocínio pertinentes. O restante foi financiado pela Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd (ADUG), que era proprietária do clube."
- Getty Images Sport
Regras financeiras foram violadas e investigação foi frustrada
A entidade que rege a competição esclareceu a enorme dimensão das irregularidades financeiras, que ultrapassaram £900 milhões. O comunicado observou: "Considerou-se que o objetivo desses esquemas era inflar artificialmente as receitas do clube e reduzir seus custos em mais de £900 milhões durante o período afetado, para aparentar estar em conformidade com as regras financeiras. A consequência disso, como a Comissão constatou, foi que o clube apresentou contas inexatas e ocultou o verdadeiro estado de suas finanças de seus auditores e dos reguladores do futebol. A Comissão concluiu que ‘com sua conduta o clube claramente pretendeu contornar as regras da PL‘."
O diretor-executivo da Premier League, Richard Masters, comentou sobre a gravidade da situação, afirmando: "A decisão principal estabelece os fatos do que aconteceu no Manchester City durante este período. Ela detalha como o clube violou sistematicamente as regras da Premier League por quase uma década."
Masters acrescentou: "Este caso disciplinar, e esta decisão, são os mais significativos da história da Premier League." Além disso, a comissão revelou que, durante a investigação de quatro anos, o clube "cometeu múltiplas violações de seus deveres de cooperação e da máxima boa-fé para com a Liga", concluindo que o Manchester City "fez esforços conjuntos para impedir e frustrar a investigação da PL."
Clube mantém inocência e se prepara para a briga
O Manchester City rejeitou com veemência as conclusões da comissão e está preparado para contestar a decisão. Em seu próprio comunicado, o clube respondeu: "O Manchester City FC está ao mesmo tempo decepcionado e surpreso com o parecer da Comissão da Premier League, que foi publicado hoje. O clube é inocente das acusações feitas pela Premier League e existe um conjunto abrangente de provas irrefutáveis em apoio a todas as suas posições relacionadas a este caso. O clube, portanto, será implacável e, quando necessário, proativo em todas e quaisquer instâncias regulatórias e legais apropriadas."
Ao afirmar sua intenção de lutar contra a decisão, o clube acrescentou: "O processo da Premier League segue em andamento, com elementos significativos ainda não concluídos. O Manchester City FC agora buscará as vias de recurso disponíveis, com base no fato de que o parecer contém erros materiais claros de direito, de princípio e de fato, e não é seguro."
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Sanções se aproximam enquanto o processo de recurso começa
Após o veredicto de culpa da comissão, a questão das sanções será tratada separadamente em uma nova audiência privada. O Manchester City enfrenta possíveis punições que vão de multas substanciais e perda de pontos até rebaixamento automático. Como o clube tem até 2 de outubro para apresentar oficialmente um recurso, espera-se que essa batalha judicial domine o futebol inglês no futuro próximo.
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