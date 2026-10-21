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Ao VivoIngressos
FC Salzburg v AC Milan - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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Comunicado do Milan sobre os preços dos ingressos para jogos fora de casa: "Estamos ao lado dos nossos torcedores"

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Bournemouth x Milan
Bournemouth
Milan

O AC Milan se posiciona firmemente ao lado de seus torcedores na luta contra os preços excessivos dos ingressos para os jogos fora de casa.


Nossos torcedores anunciaram que vão boicotar a próxima partida contra a Udinese, depois de receberem uma cobrança pelos ingressos do setor visitante significativamente mais alta do que a cobrada dos torcedores de outros clubes. Entendemos sua frustração e apoiamos plenamente sua posição.


Acompanhar o time fora de casa já exige um esforço financeiro considerável. Além do ingresso, os torcedores precisam arcar com os custos de combustível, pedágios, transporte e, em muitos casos, hospedagem. Por isso, é ainda mais importante que sejam tratados de forma justa, independentemente do clube que apoiam.


O apelo global do futebol italiano depende em grande medida da fidelidade e da paixão dos torcedores de clubes como o AC Milan. Cobrar desses mesmos torcedores preços excessivos pelos ingressos para jogos fora de casa não é apenas injusto, mas também enfraquece a união da liga em um momento em que o futebol italiano precisa se unir para competir com a Premier League e os outros campeonatos europeus. Esse comportamento só aprofunda as divisões entre os clubes e alimenta um antagonismo nocivo entre os times grandes e pequenos da Serie A.



  • Plano de ação: o que pretendemos fazer


    Sob a liderança de Gerry Cardinale, o AC Milan pretende ajudar a resolver esse problema em benefício de todos os torcedores da Serie A.


    Vamos trabalhar para estabelecer, em todo o campeonato, um teto para os preços excessivos dos ingressos para jogos fora de casa. Também estamos prontos para adotar uma política de reciprocidade: os clubes que cobrarem de nossos torcedores preços acima da média deverão esperar que seus torcedores paguem preços mais altos quando vierem a San Siro, em conformidade com as normas vigentes. Eventuais receitas adicionais serão destinadas à Fondazione Milan para apoiar iniciativas beneficentes em favor das comunidades locais.


    Chegou a hora de o futebol italiano se unir, como campeonato e como comunidade de torcedores, especialmente em um período em que essa importante instituição cultural nunca foi tão posta à prova.


    O futebol italiano não pode crescer tratando os torcedores de maneira diferente de acordo com o tamanho do clube pelo qual torcem. Estamos todos no mesmo barco e pedimos a cada clube da Serie A que abrace um futuro mais justo e sustentável para o nosso esporte.

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