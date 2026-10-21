O AC Milan se posiciona firmemente ao lado de seus torcedores na luta contra os preços excessivos dos ingressos para os jogos fora de casa.





Nossos torcedores anunciaram que vão boicotar a próxima partida contra a Udinese, depois de receberem uma cobrança pelos ingressos do setor visitante significativamente mais alta do que a cobrada dos torcedores de outros clubes. Entendemos sua frustração e apoiamos plenamente sua posição.





Acompanhar o time fora de casa já exige um esforço financeiro considerável. Além do ingresso, os torcedores precisam arcar com os custos de combustível, pedágios, transporte e, em muitos casos, hospedagem. Por isso, é ainda mais importante que sejam tratados de forma justa, independentemente do clube que apoiam.





O apelo global do futebol italiano depende em grande medida da fidelidade e da paixão dos torcedores de clubes como o AC Milan. Cobrar desses mesmos torcedores preços excessivos pelos ingressos para jogos fora de casa não é apenas injusto, mas também enfraquece a união da liga em um momento em que o futebol italiano precisa se unir para competir com a Premier League e os outros campeonatos europeus. Esse comportamento só aprofunda as divisões entre os clubes e alimenta um antagonismo nocivo entre os times grandes e pequenos da Serie A.







