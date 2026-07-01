Já havia sido noticiado, antes mesmo da eliminação na Copa do Mundo, que havia, em princípio, grandes problemas de comunicação por parte de Nagelsmann. O técnico da seleção alemã teria demorado muito para comunicar à equipe as decisões sobre o elenco; em especial, a forma como lidou com Undav teria irritado o time.

Outra vítima dessa “linha de conduta inconstante”, como descreve o jornal *Bild*, foi Oliver Baumann. Nagelsmann o manteve por muito tempo na crença de que ele seria o goleiro titular durante o torneio. O goleiro do TSG Hoffenheim só ficou sabendo de sua substituição pelo retornante Manuel Neuer após a última rodada da Bundesliga, em meados de maio, embora, nos bastidores, aparentemente já se trabalhasse desde março no retorno do goleiro do Bayern.

Conversas individuais com os jogadores praticamente não ocorreram; em vez disso, Nagelsmann passava seu tempo livre principalmente com seus colegas de comissão técnica ou com sua esposa Lena, quando ela estava no campo de treinamento. O fato de o casal ter ido de bicicleta juntos para o treino foi considerado “inadequado” por alguns jogadores.

Outro ponto delicado, que contribuiu para a insatisfação geral dentro da equipe, teria sido o próprio campo de treinamento. Alguns jogadores consideraram o alojamento em Winston Salem “extremamente chato” devido ao isolamento extremo e às poucas opções de lazer. Houve um grande contraste com a semana de preparação em Chicago, onde as estrelas da DFB tiveram muito mais opções à disposição. Muitos teriam desejado um alojamento semelhante também durante o torneio.