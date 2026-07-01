Segundo uma reportagem do jornal *Bild*, o clima dentro da seleção alemã (DFB) era significativamente mais tenso e desarmonioso do que a percepção pública dava a entender.
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Comunicação desastrosa, pré-Copa do Mundo “extremamente enfadonha” e debate acalorado em torno de Deniz Undav: reveladas graves acusações contra Julian Nagelsmann
Aparentemente, o comportamento de Nagelsmann antes e durante o torneio nos EUA, no México e no Canadá teria gerado grande incompreensão entre os jogadores e, em parte, também entre os dirigentes. As decisões do técnico da seleção alemã teriam causado confusão repetidas vezes.
Um exemplo emblemático disso é o debate sobre a maneira “certa” de lidar com Deniz Undav. Segundo informações do jornal *Bild*, Nagelsmann teria se mostrado bastante crítico em relação ao atacante do VfB Stuttgart.
Antes da terceira partida da fase de grupos contra o Equador, que não tinha importância para a classificação, teria ocorrido uma discussão dentro da comissão técnica sobre se o jogador de 29 anos deveria ser recompensado com uma vaga na escalação titular, tendo em vista seu bom desempenho. O diretor esportivo da DFB, Rudi Völler, também teria sido chamado para dar orientações, mas o técnico da seleção alemã acabou decidindo, mais uma vez, não escalar Undav desde o início.
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Quase não há conversas entre Nagelsmann e seus jogadores
Já havia sido noticiado, antes mesmo da eliminação na Copa do Mundo, que havia, em princípio, grandes problemas de comunicação por parte de Nagelsmann. O técnico da seleção alemã teria demorado muito para comunicar à equipe as decisões sobre o elenco; em especial, a forma como lidou com Undav teria irritado o time.
Outra vítima dessa “linha de conduta inconstante”, como descreve o jornal *Bild*, foi Oliver Baumann. Nagelsmann o manteve por muito tempo na crença de que ele seria o goleiro titular durante o torneio. O goleiro do TSG Hoffenheim só ficou sabendo de sua substituição pelo retornante Manuel Neuer após a última rodada da Bundesliga, em meados de maio, embora, nos bastidores, aparentemente já se trabalhasse desde março no retorno do goleiro do Bayern.
Conversas individuais com os jogadores praticamente não ocorreram; em vez disso, Nagelsmann passava seu tempo livre principalmente com seus colegas de comissão técnica ou com sua esposa Lena, quando ela estava no campo de treinamento. O fato de o casal ter ido de bicicleta juntos para o treino foi considerado “inadequado” por alguns jogadores.
Outro ponto delicado, que contribuiu para a insatisfação geral dentro da equipe, teria sido o próprio campo de treinamento. Alguns jogadores consideraram o alojamento em Winston Salem “extremamente chato” devido ao isolamento extremo e às poucas opções de lazer. Houve um grande contraste com a semana de preparação em Chicago, onde as estrelas da DFB tiveram muito mais opções à disposição. Muitos teriam desejado um alojamento semelhante também durante o torneio.
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Será que Jürgen Klopp vai substituir Nagelsmann na DFB?
A seleção alemã foi eliminada na noite de segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, após uma derrota por 4 a 5 na disputa de pênaltis contra o grande azarão do Paraguai.
Apesar da amarga decepção, Nagelsmann ainda havia descartado a possibilidade de se demitir logo após o término da partida. “Estou à disposição, se for esse o desejo; e se não for, é preciso me dizer”, afirmou ele à MagentaTV. Ele também recebeu apoio de Völler.
No entanto, não está garantido que o técnico de 38 anos possa continuar no cargo após mais uma eliminação precoce da seleção alemã em uma fase final da Copa do Mundo. Uma coletiva de imprensa da DFB, que estava agendada, foi cancelada sem aviso prévio; em vez disso, o presidente Bernd Neuendorf informou que houve apenas uma primeira conversa exploratória mais longa entre ele, Nagelsmann, Völler e o diretor-geral Andreas Rettig.
Jürgen Klopp é constantemente citado como possível sucessor. Segundo informações da Sky, ele estaria disponível para assumir o cargo caso a DFB decidisse se separar antecipadamente de Nagelsmann (contrato até 2028).