Palmer foi convocado por Tuchel para os próximos jogos da Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa contra Espanha, Tchéquia e Croácia. Esta foi sua primeira convocação desde ter ficado fora do elenco da Copa do Mundo de 2026. No entanto, Palmer deixou a concentração alegando problemas de lesão, apesar de ter atuado durante os 90 minutos na derrota do Chelsea por 3 a 0 para o Brentford na sexta-feira.

Sua decisão provocou reação imediata. Palmer está entre cinco jogadores, incluindo Declan Rice e Kobbie Mainoo, a deixar a concentração, com Morgan Gibbs-White e James Garner chamados como substitutos. O momento de sua saída causou frustração entre torcedores e também na mídia.