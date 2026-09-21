AFP
Traduzido por
Comprometimento de Cole Palmer com a Inglaterra é fortemente questionado por comentaristas após mais recente corte da seleção nacional
Palmer é cortado da convocação para a Nations League
Palmer foi convocado por Tuchel para os próximos jogos da Inglaterra pela Liga das Nações da Uefa contra Espanha, Tchéquia e Croácia. Esta foi sua primeira convocação desde ter ficado fora do elenco da Copa do Mundo de 2026. No entanto, Palmer deixou a concentração alegando problemas de lesão, apesar de ter atuado durante os 90 minutos na derrota do Chelsea por 3 a 0 para o Brentford na sexta-feira.
Sua decisão provocou reação imediata. Palmer está entre cinco jogadores, incluindo Declan Rice e Kobbie Mainoo, a deixar a concentração, com Morgan Gibbs-White e James Garner chamados como substitutos. O momento de sua saída causou frustração entre torcedores e também na mídia.
- Getty Images Sport
Durham questiona seu comprometimento com a seleção
Falando à talkSPORT, o radialista Adrian Durham não poupou palavras em sua avaliação da situação. "Estou começando a questionar o comprometimento de Cole Palmer com a Inglaterra", afirmou Durham. "14 jogos pela seleção, dois gols. Ele disputou um jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo na carreira, e nele foi horrível fora de casa contra Andorra [em junho de 2025]. Ele jogou cinco vezes pela Inglaterra desde a Euro, quando marcou na final. A Inglaterra disputou 28 jogos desde a final da Euro em 2024 [contra a Espanha]."
Durham reconheceu que lesões acontecem, mas enfatizou que atuar em apenas cinco das 28 partidas possíveis levanta sérias dúvidas sobre seu desejo de longo prazo de jogar futebol internacional.
Comentaristas exigem clareza de estrela do Chelsea
Durham exigiu uma posição clara do jogador. "Estou questionando o comprometimento dele com a Inglaterra. Ele realmente quer jogar pela Inglaterra? Se não quer, diga ao mundo que não quer jogar pela Inglaterra", acrescentou Durham.
"Porque simplesmente escolher quando você quer jogar pela Inglaterra está, na verdade, atrapalhando outros camisas 10, como [do Nottingham Forest] Morgan Gibbs-White, como [do Fulham] Josh King, que podem querer jogar pela Inglaterra. Então vamos ouvir isso de Cole Palmer. Você quer jogar pela Inglaterra ou não quer jogar pela Inglaterra?" O também apresentador Jamie O'Hara concordou e sugeriu que Palmer deveria ter ignorado a equipe médica e viajado para a concentração.
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Palmer e a Inglaterra?
A Inglaterra agora disputará seus jogos cruciais da Liga das Nações sem Palmer, contando com os substitutos convocados de última hora. Enquanto isso, Palmer permanecerá em Cobham para se recuperar durante a pausa internacional. Ele tentará voltar à plena forma física pelo Chelsea enquanto a equipe se prepara para seu próximo compromisso pela Premier League, embora sua relação com a estrutura da seleção nacional continue sob intenso escrutínio.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.