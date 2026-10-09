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imago-sport-1083507871.jpgCrystal Pix
Alvino Hanafi
Traduzido por

Comprometido até 2030! Arteta, empolgado, revela detalhes de novo megacontrato lucrativo com o Arsenal

Arsenal
M. Arteta
Arsenal x Leeds
Leeds
Premier League

Mikel Arteta expressou sua felicidade após assinar uma lucrativa renovação de contrato que o manterá no Arsenal até 2030. Falando à imprensa pela primeira vez desde que assinou o novo vínculo, o espanhol revelou a empolgação em torno das negociações.

  • Arteta compromete seu futuro a longo prazo com o Arsenal

    Mikel Arteta falou com a imprensa pela primeira vez desde a formalização de uma nova e lucrativa renovação de contrato com o Arsenal, válida até o verão de 2030. O espanhol, que levou o clube ao título da Premier League, falou de forma calorosa sobre o desejo mútuo entre ele e a diretoria de continuar a jornada juntos.

    O anúncio deu um enorme impulso ao ambiente no Sobha Realty Training Centre antes de receber o Leeds United.

    O acordo consolida o projeto de longo prazo de Arteta no norte de Londres.

  • Brighton & Hove Albion v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Técnico elogia condução das negociações contratuais

    Arteta elogiou a forma profissional como a cúpula do Arsenal conduziu o processo de renovação. "Minha família está muito grata por poder desfrutar deste direito inacreditável de continuar", afirmou Arteta durante sua entrevista coletiva antes da partida.

    "Eu disse desde o começo que eu e o clube queríamos a mesma coisa, mas adorei a forma como isso foi conduzido."

    "O mais importante é, no fim, quando você está prestes a assinar, olhar ao redor da sala e ver entusiasmo nos olhos deles."

  • Ambição incansável para manter padrões de elite

    Apesar de garantir seu futuro a longo prazo, Arteta insistiu que os sucessos do passado não significam nada sem um compromisso diário com a evolução. "É isso, agora tenho de merecer o direito, todos os dias, de continuar neste nível", acrescentou o técnico do Arsenal.

    Sua determinação em elevar o nível reflete a cultura estabelecida dentro do clube durante seu período no cargo.

    Jogadores e funcionários receberam bem a estabilidade proporcionada pelo novo contrato.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Foco muda imediatamente para o confronto com o Leeds

    Com seu futuro contratual totalmente resolvido, a prioridade imediata de Arteta passa a ser manter a defesa do título nacional do Arsenal. O técnico do Arsenal quer que sua equipe comemore sua renovação com três pontos na tarde de sábado.

    O Arsenal enfrenta o Leeds United no Emirates Stadium buscando voltar a vencer.

    Arteta segue determinado a trazer mais títulos ao clube nos próximos quatro anos.

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