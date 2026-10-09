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Comprometido até 2030! Arteta, empolgado, revela detalhes de novo megacontrato lucrativo com o Arsenal
Arteta compromete seu futuro a longo prazo com o Arsenal
Mikel Arteta falou com a imprensa pela primeira vez desde a formalização de uma nova e lucrativa renovação de contrato com o Arsenal, válida até o verão de 2030. O espanhol, que levou o clube ao título da Premier League, falou de forma calorosa sobre o desejo mútuo entre ele e a diretoria de continuar a jornada juntos.
O anúncio deu um enorme impulso ao ambiente no Sobha Realty Training Centre antes de receber o Leeds United.
O acordo consolida o projeto de longo prazo de Arteta no norte de Londres.
- Getty Images Sport
Técnico elogia condução das negociações contratuais
Arteta elogiou a forma profissional como a cúpula do Arsenal conduziu o processo de renovação. "Minha família está muito grata por poder desfrutar deste direito inacreditável de continuar", afirmou Arteta durante sua entrevista coletiva antes da partida.
"Eu disse desde o começo que eu e o clube queríamos a mesma coisa, mas adorei a forma como isso foi conduzido."
"O mais importante é, no fim, quando você está prestes a assinar, olhar ao redor da sala e ver entusiasmo nos olhos deles."
Ambição incansável para manter padrões de elite
Apesar de garantir seu futuro a longo prazo, Arteta insistiu que os sucessos do passado não significam nada sem um compromisso diário com a evolução. "É isso, agora tenho de merecer o direito, todos os dias, de continuar neste nível", acrescentou o técnico do Arsenal.
Sua determinação em elevar o nível reflete a cultura estabelecida dentro do clube durante seu período no cargo.
Jogadores e funcionários receberam bem a estabilidade proporcionada pelo novo contrato.
- Getty Images Sport
Foco muda imediatamente para o confronto com o Leeds
Com seu futuro contratual totalmente resolvido, a prioridade imediata de Arteta passa a ser manter a defesa do título nacional do Arsenal. O técnico do Arsenal quer que sua equipe comemore sua renovação com três pontos na tarde de sábado.
O Arsenal enfrenta o Leeds United no Emirates Stadium buscando voltar a vencer.
Arteta segue determinado a trazer mais títulos ao clube nos próximos quatro anos.
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