Mikel Arteta falou com a imprensa pela primeira vez desde a formalização de uma nova e lucrativa renovação de contrato com o Arsenal, válida até o verão de 2030. O espanhol, que levou o clube ao título da Premier League, falou de forma calorosa sobre o desejo mútuo entre ele e a diretoria de continuar a jornada juntos.

O anúncio deu um enorme impulso ao ambiente no Sobha Realty Training Centre antes de receber o Leeds United.

O acordo consolida o projeto de longo prazo de Arteta no norte de Londres.