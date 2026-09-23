'Comportamento inadequado!' - Real Madrid exige a renúncia de Javier Tebas em extraordinária guerra de palavras após presidente de La Liga ZOMBAR de alegações de conspiração na arbitragem

A troca de farpas começou quando Tebas zombou publicamente das alegações de favorecimento da arbitragem contra os comandados de Jose Mourinho. "Afirmar que os árbitros são direcionados contra o Real Madrid é viver em outra galáxia", declarou o chefe de La Liga. "Essa narrativa serve como desculpa para encobrir outras deficiências que são evidentes nestas primeiras partidas da temporada. É mais confortável apontar para uma conspiração do que explicar o que está acontecendo em campo."

A resposta do Madrid foi rápida e sem concessões. Uma declaração oficial do clube dizia: "Nosso clube considera intolerável que o presidente de LaLiga use sua posição institucional para continuar desacreditando e atacando o Real Madrid. Diante desse comportamento inadequado e persistente, acreditamos que a competição profissional de futebol na Espanha precisa urgentemente de um líder capaz de administrá-la e de concretizar todo o seu potencial com o dever fundamental de neutralidade.

"Sua intervenção mais recente é particularmente grave e incompreensível, incompatível com a postura de um administrador responsável, já que envolve comentar um artigo de um jornalista independente em um veículo digital. Ainda assim, ele reage contra o nosso clube ao tomar a liberdade de criticar nossa estratégia esportiva, um movimento totalmente absurdo e irresponsável."

O Real Madrid também mirou a equipe de arbitragem, destacando especificamente dois lances controversos envolvendo Jude Bellingham e Federico Valverde. "O Real Madrid perde o dérbi no Metropolitano em uma partida marcada pela arbitragem muito terrível de Ortiz Arias", disse o clube em outra nota. "Ele deixou de expulsar Cuti Romero no primeiro tempo por pisar no joelho de Bellingham e também não expulsou Lee Kang-In por pisar no tornozelo esquerdo de Valverde."



