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Javier Tebas Florentino Perez La Liga Real MadridGetty/GOAL
Muhammad Zaki
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'Comportamento inadequado!' - Real Madrid exige a renúncia de Javier Tebas em extraordinária guerra de palavras após presidente de La Liga ZOMBAR de alegações de conspiração na arbitragem

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Atlético de Madrid x Real Madrid
Atlético de Madrid

O Real Madrid pediu de forma sensacional a renúncia do presidente de La Liga, Javier Tebas, após uma troca explosiva sobre os padrões de arbitragem na Espanha. O gigante espanhol ficou furioso depois que Tebas zombou publicamente de suas preocupações em relação à arbitragem durante a recente e polêmica derrota no dérbi de Madri para o Atlético.

  • Real Madrid exige a renúncia de Tebas após o caos no dérbi

    As consequências do recente dérbi de Madri se agravaram e viraram uma crise institucional em grande escala. O Real Madrid sofreu uma frustrante derrota por 2 a 1 para o arquirrival da cidade, o Atlético de Madrid, deixando o Real Madrid seis pontos atrás do líder Barcelona. No entanto, o resultado foi completamente ofuscado pela polêmica em torno do árbitro Ortiz Arias e da equipe do VAR.

    Após o apito final, o presidente de La Liga, Tebas, criticou as reclamações do Madrid sobre a arbitragem. O chefe da liga descartou publicamente a ideia de uma campanha orquestrada contra o clube, provocando uma resposta furiosa do Bernabéu.

    Em um duro comunicado oficial, o Real Madrid condenou os comentários de Tebas como um ataque ao clube e exigiu sua renúncia imediata. Os dirigentes do Madrid argumentaram que a primeira divisão espanhola precisa desesperadamente de um líder neutro, classificando as ações do atual presidente como completamente inaceitáveis para alguém em sua posição.


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    Tebas zomba das alegações enquanto o Real Madrid rebate

    A troca de farpas começou quando Tebas zombou publicamente das alegações de favorecimento da arbitragem contra os comandados de Jose Mourinho. "Afirmar que os árbitros são direcionados contra o Real Madrid é viver em outra galáxia", declarou o chefe de La Liga. "Essa narrativa serve como desculpa para encobrir outras deficiências que são evidentes nestas primeiras partidas da temporada. É mais confortável apontar para uma conspiração do que explicar o que está acontecendo em campo."

    A resposta do Madrid foi rápida e sem concessões. Uma declaração oficial do clube dizia: "Nosso clube considera intolerável que o presidente de LaLiga use sua posição institucional para continuar desacreditando e atacando o Real Madrid. Diante desse comportamento inadequado e persistente, acreditamos que a competição profissional de futebol na Espanha precisa urgentemente de um líder capaz de administrá-la e de concretizar todo o seu potencial com o dever fundamental de neutralidade.

    "Sua intervenção mais recente é particularmente grave e incompreensível, incompatível com a postura de um administrador responsável, já que envolve comentar um artigo de um jornalista independente em um veículo digital. Ainda assim, ele reage contra o nosso clube ao tomar a liberdade de criticar nossa estratégia esportiva, um movimento totalmente absurdo e irresponsável."

    O Real Madrid também mirou a equipe de arbitragem, destacando especificamente dois lances controversos envolvendo Jude Bellingham e Federico Valverde. "O Real Madrid perde o dérbi no Metropolitano em uma partida marcada pela arbitragem muito terrível de Ortiz Arias", disse o clube em outra nota. "Ele deixou de expulsar Cuti Romero no primeiro tempo por pisar no joelho de Bellingham e também não expulsou Lee Kang-In por pisar no tornozelo esquerdo de Valverde."


  • Pressão pela corrida do título aumenta em meio à guerra institucional

    A amarga derrota no Metropolitano deixou o Madrid em quarto lugar na classificação de La Liga. A equipe está atualmente atrás do líder invicto Barcelona, além de Atlético e Real Betis, após um início irregular na nova campanha.

    O dérbi em si foi definido por uma decisão crucial quando Dean Huijsen recebeu cartão vermelho por derrubar Giuliano Simeone dentro da área. Alejandro Grimaldo converteu o pênalti resultante, com Jonathan David ampliando a vantagem do Atlético antes de Antonio Rudiger marcar um gol de consolação tardio para os visitantes, que terminaram com 10 jogadores.

    No entanto, o resultado agora é secundário diante da guerra institucional em escalada entre o Real Madrid e La Liga. As acusações explosivas de Mourinho sobre o comitê de arbitragem apenas colocaram mais lenha na fogueira, que não mostra sinais de se apagar tão cedo.

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  • Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Mourinho enfrenta reconstrução em campo enquanto a rixa continua

    Mourinho agora enfrenta a difícil tarefa de fazer seu elenco voltar a se concentrar em meio ao barulho desse confronto institucional. Atrás de seu maior rival na corrida pelo título, o Real Madrid não pode se dar ao luxo de novos tropeços se quiser tirar a diferença de seis pontos para o Barcelona.

    O clube também estará apreensivo com a condição física de Bellingham e Valverde após as entradas duras que sofreram durante o dérbi. Enquanto isso, as consequências da arbitragem provavelmente continuarão repercutindo, enquanto o Madrid busca respostas da cúpula da liga.

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