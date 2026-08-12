Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Corinthians v Platense - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

'Comportamento inaceitável!' - Memphis Depay declara guerra ao Corinthians em comunicado furioso após 'promessas quebradas' sobre renovação de contrato

M. Depay
Corinthians
Brasileirão

Memphis Depay disparou duras críticas contra o Corinthians depois de o gigante brasileiro dar uma reviravolta dramática em relação ao futuro dele no clube. O ex-atacante de Manchester United e Barcelona se vê novamente sem clube, apesar de afirmar que havia chegado a um acordo total para prolongar sua permanência na América do Sul.

  • Depay detona promessas quebradas

    Depay reagiu com fúria depois que o Corinthians anunciou oficialmente que não renovaria seu contrato, deixando o internacional holandês sem clube. Em publicação nas redes sociais, o jogador de 32 anos expressou sua profunda frustração com o que considera uma traição da cúpula do clube, após uma passagem de sucesso, mas marcada por lesões, no Brasil.

    Em uma declaração contundente publicada no X, Depay disse: "Muito decepcionado ao ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acertada pelo presidente, assim como pelos departamentos de futebol, jurídico e financeiro. Algumas pessoas, no entanto, decidiram romper esse compromisso.

    "Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube durante todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias vou falar publicamente, mas fiquem tranquilos que não vou deixar esse comportamento inaceitável sem punição."

    • Publicidade
  • Corinthians v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Estabilidade financeira citada como principal motivo

    O Corinthians divulgou seu próprio comunicado extenso para explicar a situação, apresentando a saída como necessária para garantir a sobrevivência de longo prazo da instituição. Apesar das alegações do jogador sobre um acordo prévio, o clube insistiu que seu atual cenário econômico tornava impossível assumir os compromissos financeiros exigidos por uma estrela internacional de alto perfil.

    O comunicado do clube dizia: "O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Essa decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que exige rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.

    "Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão ao jogador Memphis Depay e a toda a sua equipe, que desde o início das negociações buscou o melhor acordo possível."


  • Um legado de títulos no Brasil

    Durante sua passagem pela Neo Química Arena, Depay provou ser uma figura decisiva quando estava em condições de jogo, ajudando o clube a conquistar três títulos importantes, incluindo a Copa do Brasil. Seu impacto foi imediato após sua chegada em 2024, ao liderar uma sequência de nove vitórias que transformou a situação do clube.

    Ao detalhar a decisão, o clube acrescentou: "Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve principalmente ao fato de estarmos lidando com um atleta distinto. A diretoria também reconhece e valoriza os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta."

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • Corinthians v Remo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Sustentabilidade acima da ambição esportiva

    A saga deve continuar com uma coletiva de imprensa planejada com o presidente Osmar Stabile, enquanto o time de Fernando Diniz tenta lidar com as consequências das acusações explosivas de Depay. Enquanto o jogador agora busca seu próximo passo, o gigante brasileiro se prepara para uma possível ação legal ou disciplinar após a promessa de Depay de sancionar a conduta "inaceitável" do clube.

    As palavras finais do clube sobre o assunto enfatizaram a natureza difícil da decisão, afirmando: "Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição. Reconhecemos que esta foi uma decisão difícil, mas, sem dúvida, necessária para o futuro do Sport Club Corinthians Paulista.

    "Agradecemos a compreensão de todos e seguiremos trabalhando para que o Corinthians permaneça forte, sólido e vitorioso."

Copa Libertadores
Rosario Central crest
Rosario Central
ROS
Corinthians crest
Corinthians
COR