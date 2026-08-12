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'Comportamento inaceitável!' - Memphis Depay declara guerra ao Corinthians em comunicado furioso após 'promessas quebradas' sobre renovação de contrato
Depay detona promessas quebradas
Depay reagiu com fúria depois que o Corinthians anunciou oficialmente que não renovaria seu contrato, deixando o internacional holandês sem clube. Em publicação nas redes sociais, o jogador de 32 anos expressou sua profunda frustração com o que considera uma traição da cúpula do clube, após uma passagem de sucesso, mas marcada por lesões, no Brasil.
Em uma declaração contundente publicada no X, Depay disse: "Muito decepcionado ao ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acertada pelo presidente, assim como pelos departamentos de futebol, jurídico e financeiro. Algumas pessoas, no entanto, decidiram romper esse compromisso.
"Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube durante todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias vou falar publicamente, mas fiquem tranquilos que não vou deixar esse comportamento inaceitável sem punição."
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Estabilidade financeira citada como principal motivo
O Corinthians divulgou seu próprio comunicado extenso para explicar a situação, apresentando a saída como necessária para garantir a sobrevivência de longo prazo da instituição. Apesar das alegações do jogador sobre um acordo prévio, o clube insistiu que seu atual cenário econômico tornava impossível assumir os compromissos financeiros exigidos por uma estrela internacional de alto perfil.
O comunicado do clube dizia: "O Sport Club Corinthians Paulista decidiu não renovar o contrato do atleta Memphis Depay. Essa decisão foi tomada única e exclusivamente em consideração à saúde financeira da nossa instituição, que exige rigoroso equilíbrio e responsabilidade na gestão dos recursos disponíveis.
"Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão ao jogador Memphis Depay e a toda a sua equipe, que desde o início das negociações buscou o melhor acordo possível."
Um legado de títulos no Brasil
Durante sua passagem pela Neo Química Arena, Depay provou ser uma figura decisiva quando estava em condições de jogo, ajudando o clube a conquistar três títulos importantes, incluindo a Copa do Brasil. Seu impacto foi imediato após sua chegada em 2024, ao liderar uma sequência de nove vitórias que transformou a situação do clube.
Ao detalhar a decisão, o clube acrescentou: "Entendemos que o processo se estendeu além do prazo tradicional, mas isso se deve principalmente ao fato de estarmos lidando com um atleta distinto. A diretoria também reconhece e valoriza os esforços incansáveis de todos os departamentos da instituição que trabalharam para viabilizar a permanência do atleta."
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Sustentabilidade acima da ambição esportiva
A saga deve continuar com uma coletiva de imprensa planejada com o presidente Osmar Stabile, enquanto o time de Fernando Diniz tenta lidar com as consequências das acusações explosivas de Depay. Enquanto o jogador agora busca seu próximo passo, o gigante brasileiro se prepara para uma possível ação legal ou disciplinar após a promessa de Depay de sancionar a conduta "inaceitável" do clube.
As palavras finais do clube sobre o assunto enfatizaram a natureza difícil da decisão, afirmando: "Diante das obrigações financeiras atuais e futuras do Corinthians, ficou claro que assumir um novo compromisso dessa magnitude não seria compatível, neste momento, com o equilíbrio financeiro que precisamos preservar para garantir a sustentabilidade da instituição. Reconhecemos que esta foi uma decisão difícil, mas, sem dúvida, necessária para o futuro do Sport Club Corinthians Paulista.
"Agradecemos a compreensão de todos e seguiremos trabalhando para que o Corinthians permaneça forte, sólido e vitorioso."
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