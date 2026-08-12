'Comportamento inaceitável!' - Memphis Depay declara guerra ao Corinthians em comunicado furioso após 'promessas quebradas' sobre renovação de contrato

Depay reagiu com fúria depois que o Corinthians anunciou oficialmente que não renovaria seu contrato, deixando o internacional holandês sem clube. Em publicação nas redes sociais, o jogador de 32 anos expressou sua profunda frustração com o que considera uma traição da cúpula do clube, após uma passagem de sucesso, mas marcada por lesões, no Brasil.

Em uma declaração contundente publicada no X, Depay disse: "Muito decepcionado ao ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo para estender meu contrato por mais 2 anos. Essa renovação foi explicitamente acertada pelo presidente, assim como pelos departamentos de futebol, jurídico e financeiro. Algumas pessoas, no entanto, decidiram romper esse compromisso.

"Eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube durante todo o processo, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. Nos próximos dias vou falar publicamente, mas fiquem tranquilos que não vou deixar esse comportamento inaceitável sem punição."