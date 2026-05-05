Segundo o jornal francês L'Equipe, há cada vez mais jogadores no Real Madrid que estão incomodados com o comportamento do craque ofensivo de 27 anos.
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Comportamento egoísta desagrada aos companheiros de equipe: Kylian Mbappé parece estar cada vez mais isolado no Real Madrid
Segundo essas informações, Mbappé tem se mostrado extremamente “individualista” nos últimos tempos, tanto dentro quanto fora de campo, o que causaria grande descontentamento no clube. Além disso, o fato de o francês desfrutar de privilégios excessivos dentro da equipe não está sendo bem visto.
Por exemplo, ele teria se comportado de forma desrespeitosa com um funcionário durante um treino e, além disso, teria chegado 40 minutos atrasado ao almoço coletivo da equipe. Em ambas as ocasiões, ele teria escapado sem punição.
No que diz respeito à dinâmica da equipe, Mbappé estaria, portanto, cada vez mais isolado. Ele ainda mantém um bom relacionamento apenas com os jogadores franceses do time, como Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni e Eduardo Camavinga.
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Será que Kylian Mbappé está se distanciando propositalmente do Real Madrid?
Recentemente, circularam na Espanha notícias de que a lesão sofrida pelo jogador de 27 anos no empate de 1 a 1 contra o Betis de Sevilha seria apenas um pretexto para se distanciar do Real Madrid e de seus companheiros de equipe.
Dizia-se que Mbappé estaria “farto” dos merengues e, por isso, buscaria se afastar. Teria havido várias discussões com Jude Bellingham, e o francês também teria uma postura questionável em relação ao técnico Álvaro Arbeloa, já que, segundo consta, ele não gostaria que a equipe preferisse Vinicius Júnior a ele. Há algum tempo, a relação entre as duas superestrelas vem sendo retratada como tensa.
Vinicius estaria se sentindo novamente muito mais valorizado sob o comando de Arbeloa. No entanto, a saída deste último, após uma temporada que muito provavelmente terminará sem títulos, parece já estar praticamente decidida. Para alegria de Mbappé, já se estariam procurando sucessores nos bastidores, segundo as informações.