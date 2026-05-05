Segundo essas informações, Mbappé tem se mostrado extremamente “individualista” nos últimos tempos, tanto dentro quanto fora de campo, o que causaria grande descontentamento no clube. Além disso, o fato de o francês desfrutar de privilégios excessivos dentro da equipe não está sendo bem visto.

Por exemplo, ele teria se comportado de forma desrespeitosa com um funcionário durante um treino e, além disso, teria chegado 40 minutos atrasado ao almoço coletivo da equipe. Em ambas as ocasiões, ele teria escapado sem punição.

No que diz respeito à dinâmica da equipe, Mbappé estaria, portanto, cada vez mais isolado. Ele ainda mantém um bom relacionamento apenas com os jogadores franceses do time, como Ferland Mendy, Aurélien Tchouameni e Eduardo Camavinga.