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'Completo!' - Enzo Maresca exalta aula de Rayan Cherki enquanto o Manchester City atropela o Crystal Palace em Selhurst Park
City garante vitórias consecutivas
O City deu sequência ao seu forte início sob o comando do novo técnico Maresca com uma contundente vitória por 4 a 1 sobre o Palace. Cherki e Erling Haaland marcaram dois gols cada para garantir mais três pontos com autoridade para os visitantes. A vitória convincente significa que Maresca somou triunfos consecutivos para iniciar sua trajetória no comando da equipe. Isso acontece após o sofrido triunfo por 2 a 1 sobre o Bournemouth no fim de semana passado.
- AFP
Cherki elogiado por atuação completa
O meia-armador marcou um brilhante gol em jogada individual aos 54 minutos antes de acrescentar um chute de longa distância apenas cinco minutos depois. Maresca foi rápido em destacar a contribuição geral do meio-campista.
"Com certeza ele está feliz, a atuação dele foi muito boa, não por causa dos dois gols, mas pela forma como trabalhou sem a bola", explicou Maresca, como citado pela ESPN. "Ele era o responsável por pressionar quando o Palace tinha a bola. Foi um jogo completo, com e sem a bola."
De substituto de impacto a protagonista
O francês conquistou sua vaga entre os titulares após uma participação brilhante saindo do banco no último fim de semana. Depois de começar no banco contra o Bournemouth, ele deu duas assistências cruciais para ajudar a garantir uma vitória por 2 a 1. Contra o Palace, ele elevou seu nível. Seu técnico acredita que essa grande fase é simplesmente uma prova de seu talento natural e de sua paixão pelo esporte.
"Ele ama futebol, então é muito mais fácil trabalhar com ele", disse Maresca. "Ele é o Rayan, ele é assim. Sabemos o quão bom ele é, a qualidade que tem. Neste momento, ele está ajudando o time, e vai ajudar no futuro."
- Getty Images Sport
Coventry e dérbi de Manchester à vista
O Manchester City agora tentará conquistar a terceira vitória consecutiva quando enfrentar o recém-promovido Coventry City em seu próximo compromisso pela Premier League. Maresca vai esperar mais uma atuação dominante de sua equipe para manter o embalo neste início de temporada.
Depois do duelo com o Coventry, o City terá um grande teste pela frente, já que viajará para Old Trafford para o tão aguardado clássico de Manchester contra o rival Manchester United.
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