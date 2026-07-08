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“Completamente arrasado” - O pai de Jordan Henderson revela a gravidade da lesão no braço sofrida pelo meio-campista da Inglaterra, mas garante que ele VAI PERMANECER na Copa do Mundo
Acidente bizarro estraga as comemorações da Inglaterra
A Inglaterra garantiu a vitória por 3 a 2 contra o México e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo, mas as cenas no Estádio Azteca foram ofuscadas por um incidente bizarro. Henderson, que havia jogado apenas 12 minutos no torneio como reserva durante a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, tropeçou nos painéis publicitários enquanto comemorava a mais recente vitória. A gravidade do ferimento ficou clara quando ele foi retirado de maca, recebendo oxigênio.
Em entrevista ao Mail Online, Brian Henderson explicou a gravidade da lesão. “É o antebraço esquerdo dele — ele simplesmente o quebrou completamente. Ele vai ter que usar gesso e, depois, vai depender do que os especialistas disserem. Ele não vai deixar os companheiros. Vai ficar lá até o fim.”
- AFP
Uma espera angustiante para Brian Henderson
Brian permaneceu no Reino Unido enquanto seu filho viajava para o México, e ele admitiu que, a princípio, subestimou a gravidade da queda. A cobertura televisiva não captou totalmente o acidente, fazendo com que ele tivesse que reconstruir o que aconteceu à distância. Ele revelou que passou horas aguardando notícias da equipe médica, que havia providenciado um cirurgião com experiência no tratamento de jogadores da NFL.
Brian relembrou: “No começo, achei que ele tivesse apenas caído. Pensei que talvez tivesse ralado o pulso. Não fazia ideia de que era algo tão sério até que estavam entrevistando Harry Kane e uma maca passou com o Jordan nela. Consegui vê-lo ali, com oxigênio e tudo mais. Imediatamente, mandei uma mensagem para o assistente pessoal dele, que estava por lá, para tentar descobrir o que tinha acontecido. Fiquei acordado a noite toda esperando por notícias. Agora é só uma questão de esperar.”
Meio-campista se pronuncia após cirurgia
Enquanto a Inglaterra voltava à sua base principal em Kansas City para se preparar para os próximos jogos, Henderson ficou para trás na Cidade do México para ser submetido a uma cirurgia na fratura. Desde então, um vídeo amplamente compartilhado surgiu nas redes sociais, mostrando o momento exato em que ele sofreu a infeliz queda, enquanto os jogadores se dispersavam do campo.
Apesar da dor intensa e do fim abrupto de sua participação no torneio em campo, Henderson manteve uma atitude positiva. Dirigindo-se aos seus seguidores na terça-feira, Henderson compartilhou seus pensamentos sobre a vitória: “Uma noite inesquecível, com certeza! Que desempenho incrível diante de todos os diferentes desafios. Estou muito orgulhoso de fazer parte desta equipe especial [emojis]. Obrigado por todo o apoio, teremos mais um grande jogo no sábado.”
- Getty Images
O que vem a seguir para a Inglaterra e Henderson?
Henderson agora se concentrará na recuperação, enquanto torce pela Inglaterra das arquibancadas. Thomas Tuchel e sua equipe enfrentam um confronto decisivo nas quartas de final contra a Noruega neste sábado. A seleção escandinava surpreendeu o mundo ao derrotar o Brasil por 2 a 1, impulsionada por dois gols de Erling Haaland. O prolífico atacante já marcou sete gols nesta Copa do Mundo, representando um enorme desafio para os Três Leões.
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