A Inglaterra garantiu a vitória por 3 a 2 contra o México e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo, mas as cenas no Estádio Azteca foram ofuscadas por um incidente bizarro. Henderson, que havia jogado apenas 12 minutos no torneio como reserva durante a vitória por 2 a 0 sobre o Panamá, tropeçou nos painéis publicitários enquanto comemorava a mais recente vitória. A gravidade do ferimento ficou clara quando ele foi retirado de maca, recebendo oxigênio.

Em entrevista ao Mail Online, Brian Henderson explicou a gravidade da lesão. “É o antebraço esquerdo dele — ele simplesmente o quebrou completamente. Ele vai ter que usar gesso e, depois, vai depender do que os especialistas disserem. Ele não vai deixar os companheiros. Vai ficar lá até o fim.”