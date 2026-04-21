Comparações com Jude Bellingham e um caminho semelhante ao de Morgan Rogers! Será que o Southampton tem mais uma superestrela em mãos com Shea Charles, o matador de gigantes do Arsenal?

Rogers, estrela do Aston Villa, que parece estar a caminho da Copa do Mundo com a Inglaterra, deixou o City para usar o Middlesbrough como trampolim de volta ao alto nível. Charles poderia seguir os passos de alguém que conhece bem.

Seu estilo de jogo descontraído já foi comparado ao do “Galáctico” do Real Madrid, Bellingham, embora se possa argumentar que o grande jogador do Arsenal, Patrick Vieira, seja outro modelo a seguir — com semelhanças entre Charles e o francês campeão da Copa do Mundo no que diz respeito às características físicas e à capacidade de avançar pelo meio-campo.

Long acrescentou: “É difícil compará-lo a alguém como ele, que já está na Premier League há 20 anos. É complicado também com o Jude, o nível que ele alcançou.

“Tenho certeza de que Shea não vai pensar assim. Ele vai apenas melhorar seu jogo, tentando ser o melhor jogador que puder. Dá para perceber que ele também é um profissional. Ele cuida de si mesmo. Ele trabalha duro e faz de tudo. Quando as pessoas não estão olhando, essas são as coisas importantes no futebol — quando você está sozinho, se alimentando corretamente, quando está na academia.

“Ele está fazendo esses esforços extras para que, quando entrar em campo, esteja totalmente preparado e com uma boa mentalidade. O futuro parece brilhante para ele, mas o futuro parece brilhante para muitos jogadores deste time.”

Romeo Lavia é outro jogador que passou pelo City e pelo Southampton, tendo o belga assinado uma transferência de mais de 50 milhões de libras (68 milhões de dólares) para o Chelsea em 2023. Questionado sobre se Charles tem ainda mais recursos no meio-campo, Long disse: “Acho que sim. Como eu disse, ele é um jogador de qualidade. Você tem que continuar querendo isso. É preciso continuar trabalhando no que ele está fazendo.

“Há muitos jogadores que passaram pelo Southampton e seguiram para coisas maiores e melhores. Veja o Sadio Mané, o Virgil van Dijk, todos que passaram por lá, o Luke Shaw, todos tiveram a oportunidade de jogar e mostrar do que são capazes. É uma ótima escola para os jogadores mais jovens que estão surgindo.

“Todos eles seguiram em direção a coisas maiores e melhores, então espero que esse seja o caminho para o Shea também. Mas, no momento, quero que eles se concentrem no Southampton e em vencer o City.”