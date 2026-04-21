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Comparações com Jude Bellingham e um caminho semelhante ao de Morgan Rogers! Será que o Southampton tem mais uma superestrela em mãos com Shea Charles, o matador de gigantes do Arsenal?
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Estreia no Manchester City e passagem por empréstimo pelo Sheffield Wednesday: a trajetória de Charles
O dinâmico meio-campista Charles é um produto da base do Manchester City, tendo disputado uma partida pela Premier League pelo clube contra o Brentford em maio de 2023. Poucas semanas após essa partida, ele assinou um contrato de quatro anos ao trocar o Noroeste pela Costa Sul.
O jogador natural de Lancashire ajudou o Southampton a conquistar o acesso na sua temporada de estreia, mas foi emprestado ao Sheffield Wednesday — ao lado do irmão Pierce — para a temporada 2024-25. Lá, adquiriu uma experiência ainda mais valiosa, além de receber o prêmio de Jogador do Ano dos Owls, o que lhe permitiu retornar às fileiras dos Saints quando o time voltou à Championship.
Ele atuou em todas as 43 partidas do Southampton na segunda divisão nesta temporada, além de ter dado uma contribuição importante para a campanha do time até as semifinais da FA Cup — marcando um gol decisivo memorável contra o Arsenal, líder da Premier League, nas quartas de final.
Charles levou o Southampton a Wembley nas semifinais da FA Cup
Charles está agora se preparando para um reencontro com o City, enquanto a parceira oficial de uniformes de treino do Southampton se prepara para levar torcedores sortudos a Wembley no Midnite Express. Long falou ao GOAL antes desse jogo sobre o potencial de um jogador de 22 anos que já conta com 32 partidas pela seleção principal: “Alguns dos gols dele têm sido incríveis. Um bom amigo meu, Steven Davis, que faz parte da seleção da Irlanda do Norte, vive me dizendo como ele é um ótimo jogador e o potencial que tem.
“É bom ver esses jogadores saindo de clubes maiores e continuando a trabalhar duro e conquistando tudo o que alcançam. Acho que muitos jogadores chegam achando que são melhores do que esse nível, mas ele está realmente se empenhando, mostrando suas qualidades. Se ele continuar fazendo o que está fazendo, faremos bem em mantê-lo conosco.
“Acho que há alguns outros jogadores no time do Saints que são ex-City. Acho que [Samuel] Edozie também estava lá. [Taylor] Harwood Bellis estava lá. Todos eles terão algo a provar. É bom enfrentar algumas dessas superestrelas com quem você costumava jogar.”
- Midnite
No estilo de Bellingham e com potencial para ofuscar a ex-estrela do Saints, Lavia
Rogers, estrela do Aston Villa, que parece estar a caminho da Copa do Mundo com a Inglaterra, deixou o City para usar o Middlesbrough como trampolim de volta ao alto nível. Charles poderia seguir os passos de alguém que conhece bem.
Seu estilo de jogo descontraído já foi comparado ao do “Galáctico” do Real Madrid, Bellingham, embora se possa argumentar que o grande jogador do Arsenal, Patrick Vieira, seja outro modelo a seguir — com semelhanças entre Charles e o francês campeão da Copa do Mundo no que diz respeito às características físicas e à capacidade de avançar pelo meio-campo.
Long acrescentou: “É difícil compará-lo a alguém como ele, que já está na Premier League há 20 anos. É complicado também com o Jude, o nível que ele alcançou.
“Tenho certeza de que Shea não vai pensar assim. Ele vai apenas melhorar seu jogo, tentando ser o melhor jogador que puder. Dá para perceber que ele também é um profissional. Ele cuida de si mesmo. Ele trabalha duro e faz de tudo. Quando as pessoas não estão olhando, essas são as coisas importantes no futebol — quando você está sozinho, se alimentando corretamente, quando está na academia.
“Ele está fazendo esses esforços extras para que, quando entrar em campo, esteja totalmente preparado e com uma boa mentalidade. O futuro parece brilhante para ele, mas o futuro parece brilhante para muitos jogadores deste time.”
Romeo Lavia é outro jogador que passou pelo City e pelo Southampton, tendo o belga assinado uma transferência de mais de 50 milhões de libras (68 milhões de dólares) para o Chelsea em 2023. Questionado sobre se Charles tem ainda mais recursos no meio-campo, Long disse: “Acho que sim. Como eu disse, ele é um jogador de qualidade. Você tem que continuar querendo isso. É preciso continuar trabalhando no que ele está fazendo.
“Há muitos jogadores que passaram pelo Southampton e seguiram para coisas maiores e melhores. Veja o Sadio Mané, o Virgil van Dijk, todos que passaram por lá, o Luke Shaw, todos tiveram a oportunidade de jogar e mostrar do que são capazes. É uma ótima escola para os jogadores mais jovens que estão surgindo.
“Todos eles seguiram em direção a coisas maiores e melhores, então espero que esse seja o caminho para o Shea também. Mas, no momento, quero que eles se concentrem no Southampton e em vencer o City.”
Por que o Saints, em busca da promoção, já não se sente mais como azarão
Essa não será uma tarefa fácil, já que o City — que já conquistou a Carabao Cup nesta temporada — tem como objetivo alcançar a liderança da tabela da Premier League antes de enfrentar o Southampton no Estádio de Wembley.
O Southampton, no entanto, vem apresentando uma forma impressionante — subindo para a quarta posição na classificação da Championship, com a promoção automática ainda em jogo — e se acostumou a dominar as partidas, transbordando confiança.
Questionado se jogar sob o peso das expectativas todas as semanas será benéfico para a equipe de Tonda Eckert, que se prepara para assumir novamente o papel de azarão, Long — que disputou 198 partidas da Premier League pelo Saints ao longo de oito anos de carreira como jogador — disse: “O desempenho no Campeonato tem sido incrível. Acho que são 18 jogos sem derrota, talvez 19 depois do jogo contra o Swansea no fim de semana.
“Isso faz toda a diferença no futebol, porque já estive em um time em que voávamos a temporada toda, olhávamos para o topo da tabela e simplesmente não temíamos ninguém contra quem jogássemos. E o mesmo time, no ano seguinte, está na briga contra o rebaixamento e você simplesmente não consegue ver de onde virá a próxima vitória. É apenas uma mudança de mentalidade.
“O Tonda fez com que eles jogassem um futebol realmente atraente, com muita confiança. Tenho certeza de que o Manchester City está atento às ameaças que eles representam.”
- Midnite
Os torcedores sortudos serão levados a Wembley em grande estilo para o confronto contra o Manchester City
O Saints entra em campo na Championship na terça-feira, quando recebe o Bristol City. Assim que essa partida terminar, a atenção de todos se voltará para uma viagem à casa do futebol inglês.
A torcida do Southampton pediu, e a Midnite atendeu: o tão procurado Midnite Express está de volta com viagem gratuita em ônibus de luxo para a semifinal da FA Cup do clube contra o Manchester City, no sábado, 25 de abril. A Midnite, parceira oficial do Southampton para uniformes de treino, tem realizado iniciativas empolgantes lideradas pela torcida ao longo da temporada 2025-26, incluindo o primeiro Midnite Express quando o Saints enfrentou o Sheffield United no início desta temporada.