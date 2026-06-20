Comparação incrível com Angelina Jolie! Albert Riera entra em campo contra o Eintracht Frankfurt

"Nós simplesmente não combinávamos. Veja, por exemplo, a linda Angelina Jolie e o charmoso Brad Pitt. Ambos são maravilhosos, mas não combinam", afirmou o técnico de 44 anos no canal de TV esloveno Sportklub. "Por quê? Porque não é só a aparência que importa; pequenos detalhes determinam se algo funciona ou não."

Riera assumiu o cargo de Dino Toppmöller em Frankfurt no início de fevereiro, de forma um tanto surpreendente, com a missão de estabilizar o clube e, sobretudo, sua defesa vulnerável. No entanto, o técnico, que durante sua carreira como jogador atuou em clubes como Manchester City, Liverpool e Galatasaray, chamou a atenção principalmente por suas declarações polêmicas e, assim como em alguns de seus ex-clubes, acabou causando atritos repetidamente também na metrópole do Meno.

Ele disse que “chegou no lugar errado, na hora errada. Essa é a realidade. Não sei se alguém teria feito melhor; isso nunca saberemos”, concluiu ele, apontando a exclusão de Mario Götze para a arquibancada como o ponto de inflexão de sua passagem por Frankfurt. “Após cinco semanas, nas quais vencemos três vezes, empatamos uma vez e perdemos por 2 a 3 para o Bayern, houve uma pausa, após a qual tirei um jogador importante do elenco. A partir daí começou o problema de Albert Riera na Alemanha.”