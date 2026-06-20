A passagem de Albert Riera pelo Eintracht Frankfurt foi relativamente curta, mas, por isso mesmo, ainda mais intensa. O espanhol ficou no banco do SGE por apenas 14 partidas e pouco mais de três meses — agora, em uma entrevista, ele voltou a criticar duramente seu ex-clube, como de costume.
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Comparação incrível com Angelina Jolie! Albert Riera entra em campo contra o Eintracht Frankfurt
"Nós simplesmente não combinávamos. Veja, por exemplo, a linda Angelina Jolie e o charmoso Brad Pitt. Ambos são maravilhosos, mas não combinam", afirmou o técnico de 44 anos no canal de TV esloveno Sportklub. "Por quê? Porque não é só a aparência que importa; pequenos detalhes determinam se algo funciona ou não."
Riera assumiu o cargo de Dino Toppmöller em Frankfurt no início de fevereiro, de forma um tanto surpreendente, com a missão de estabilizar o clube e, sobretudo, sua defesa vulnerável. No entanto, o técnico, que durante sua carreira como jogador atuou em clubes como Manchester City, Liverpool e Galatasaray, chamou a atenção principalmente por suas declarações polêmicas e, assim como em alguns de seus ex-clubes, acabou causando atritos repetidamente também na metrópole do Meno.
Ele disse que “chegou no lugar errado, na hora errada. Essa é a realidade. Não sei se alguém teria feito melhor; isso nunca saberemos”, concluiu ele, apontando a exclusão de Mario Götze para a arquibancada como o ponto de inflexão de sua passagem por Frankfurt. “Após cinco semanas, nas quais vencemos três vezes, empatamos uma vez e perdemos por 2 a 3 para o Bayern, houve uma pausa, após a qual tirei um jogador importante do elenco. A partir daí começou o problema de Albert Riera na Alemanha.”
Riera aponta duas razões para o fracasso em Frankfurt
Segundo Riera, houve “duas razões pelas quais essa história não teve um desfecho bem-sucedido. Naquele momento, o clube dava mais importância aos nomes do que aos resultados e, ao mesmo tempo, percebi que, na Eintracht, não teria acesso ao perfil de jogadores que eu desejava e que gostaria de ter contratado no verão.”
“A política do clube é tal que o técnico não tem influência sobre a seleção de jogadores e a formação do elenco. Para mim, esse não é um ambiente adequado, e eu sabia que, a longo prazo, não poderíamos continuar juntos”, acrescentou Riera, criticando o Eintracht.
Albert Riera elogia a relação com Markus Krösche
Sua relação com o diretor esportivo Markus Krösche, no entanto, era boa, como ele ressaltou. “Falar mal de alguém no futebol não traz nada de bom. Sobre o diretor esportivo que me contratou, só posso falar com palavras bem escolhidas”, disse Riera. “Trabalhamos bem juntos, e nossa última conversa na hora da despedida também foi positiva. Ele valorizou meu trabalho e minha maneira de pensar e expressou sua convicção de que, no futuro, eu ainda treinarei grandes clubes.”
Ele disse que “mas simplesmente não sou o tipo de pessoa que pode mudar a política do clube. A realidade é que o Frankfurt é um clube que vende mais do que compra. Aceitei essa situação e compreendi que não conseguiria contratar os jogadores que eu desejava.”
Ao mesmo tempo, ele fez uma crítica indireta ao elenco: “Não se trata de o Frankfurt ter jogadores ruins, de forma alguma. Mas, nessa equipe, não há um único jogador que eu levaria para o meu próximo projeto. Em Celje, há mais jogadores que eu gostaria de ter no meu próximo clube do que no Eintracht.”