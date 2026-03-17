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Como Roma Wesley CaqueretGetty Images

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Como x Roma: Wesley recebe o segundo cartão amarelo; Open Var: “Do ponto de vista do campo, é uma decisão justificável”

O Open VAR, o habitual programa semanal da DAZN em colaboração com a AIA e a FIGC, analisou a jogada mais comentada do jogo Como x Roma, ou seja, o segundo cartão amarelo recebido por Wesley.

O ex-árbitro e atual membro da Comissão de Arbitragem (Can), Dino Tommasi, comentou assim o episódio: “O VAR e o AVAR procuram a ‘mistaken identity’, ou seja, verificam se a falta foi cometida por outro jogador. No entanto, eles veem que a falta foi cometida por Wesley e, portanto, endossam a decisão de Massa”. Tommasi validou então a decisão técnica do árbitro do ponto de vista disciplinar: “Se o árbitro apita, é cartão amarelo porque é uma ação perigosa, uma SPA. Não é DOGSO (clara oportunidade de gol, ndr). Do campo, é uma decisão sustentável”.

  • NIENTE "IDENTIDADE CONFUNDIDA"

    Na sala do VAR, onde estão Fabbri e Gariglio para auxiliar na decisão do árbitro Davide Massa, verificam imediatamente se houve uma confusão de identidade. Eles avaliam, na verdade, se a falta foi cometida por Rensch em vez de Wesley. Após analisarem as imagens, chega a confirmação: “A falta é claramente de Wesley, a perna direita é de Wesley, tudo certo, confirmada”. O próprio Massa, em campo, explica aos jogadores que inicialmente concedeu vantagem em uma jogada anterior de Pellegrini (avaliada pelo VAR) para, em seguida, marcar a falta de Wesley, punida com o segundo cartão amarelo por uma situação de SPA (Stopping a Promising Attack).

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