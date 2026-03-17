Como x Roma: Wesley recebe o segundo cartão amarelo; Open Var: “Do ponto de vista do campo, é uma decisão justificável”

O Open VAR, o habitual programa semanal da DAZN em colaboração com a AIA e a FIGC, analisou a jogada mais comentada do jogo Como x Roma, ou seja, o segundo cartão amarelo recebido por Wesley.

O ex-árbitro e atual membro da Comissão de Arbitragem (Can), Dino Tommasi, comentou assim o episódio: “O VAR e o AVAR procuram a ‘mistaken identity’, ou seja, verificam se a falta foi cometida por outro jogador. No entanto, eles veem que a falta foi cometida por Wesley e, portanto, endossam a decisão de Massa”. Tommasi validou então a decisão técnica do árbitro do ponto de vista disciplinar: “Se o árbitro apita, é cartão amarelo porque é uma ação perigosa, uma SPA. Não é DOGSO (clara oportunidade de gol, ndr). Do campo, é uma decisão sustentável”.