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Bologna FC 1909 v AS Roma - UEFA Europa League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

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Como x Roma: onde assistir, canal de TV, transmissão ao vivo, escalações

Todas as informações sobre o confronto da Liga dos Campeões marcado para domingo, às 18h

A Roma quer se recuperar após a derrota em Gênova. O confronto em Como será decisivo para a temporada dos giallorossi: a equipe de Fàbregas está empatada em pontos com os giallorossi, que perderam terreno nas duas últimas partidas, nas quais conquistaram apenas um ponto. A um ponto de distância, a Juventus está pronta para ultrapassar ambas. Na partida de ida, a Roma venceu por 1 a 0 graças ao gol de Wesley. 

  • COMO x ROMA: Canal de TV e transmissão ao vivo

    Jogo: Como x Roma

    Data: domingo, 15 de março

    Horário: 18h

    Canal de TV: DAZN, Sky

    Streaming: DAZN, Sky Go, Now

    • Publicidade

  • PROVÁVEIS ESCALAÇÕES COMO-ROMA

    COMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Técnico : Fabregas.ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Técnico : Gasperini.


  • ÚLTIMAS NOTÍCIAS SOBRE AS ESCALAÇÕES

    Ndicka estará suspenso; Hermoso está pronto para voltar a jogar desde o início. Muitas ausências para Gasperini, que terá que passar sem Dybala, Ferguson e Dovbyk. No ataque, Pellegrini está pronto para voltar, motivado pelo gol contra o Bologna na Liga Europa, ao lado de Malen. Nada grave para Koné, que havia perdido a partida de quinta-feira devido a uma lesão muscular. Fabregas recupera Perrone, que pretende voltar desde o primeiro minuto. Addai está fora. 

  • ONDE ASSISTIR AO JOGO COMO X ROMA NA TV

    A partida entre Como e Roma será transmitida pela DAZN: para assistir pela TV, será necessário baixar o aplicativo da DAZN em uma smart TV compatível ou em um console PlayStation ou Xbox, ou usar dispositivos como Amazon Firestick, Google Chromecast ou TIMVISION Box. O jogo também poderá ser acompanhado na Sky, nos canais Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).

  • ONDE ASSISTIR AO JOGO COMO X ROMA AO VIVO POR STREAMING

    Para assistir ao jogo Como x Roma ao vivo por streaming, será necessário baixar o aplicativo da DAZN no PC, smartphone ou tablet; ou, como alternativa, acessar o site da DAZN pelo computador ou notebook e selecionar a janela do evento. Já os clientes da Sky poderão usar o serviço Sky Go, enquanto a outra opção é o NOW.
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