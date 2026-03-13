A Roma quer se recuperar após a derrota em Gênova. O confronto em Como será decisivo para a temporada dos giallorossi: a equipe de Fàbregas está empatada em pontos com os giallorossi, que perderam terreno nas duas últimas partidas, nas quais conquistaram apenas um ponto. A um ponto de distância, a Juventus está pronta para ultrapassar ambas. Na partida de ida, a Roma venceu por 1 a 0 graças ao gol de Wesley.
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Como x Roma: onde assistir, canal de TV, transmissão ao vivo, escalações
COMO x ROMA: Canal de TV e transmissão ao vivo
Jogo: Como x Roma
Data: domingo, 15 de março
Horário: 18h
Canal de TV: DAZN, Sky
Streaming: DAZN, Sky Go, Now
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES COMO-ROMACOMO (4-2-3-1): Butez; Van der Brempt, Ramon, Kempf, Moreno; Perrone, Da Cunha; Baturina, Nico Paz, Jesus Rodriguez; Douvikas. Técnico : Fabregas.ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Hermoso; Rensch, Cristante, Koné, Wesley; Pisilli, Pellegrini; Malen. Técnico : Gasperini.
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Ndicka estará suspenso; Hermoso está pronto para voltar a jogar desde o início. Muitas ausências para Gasperini, que terá que passar sem Dybala, Ferguson e Dovbyk. No ataque, Pellegrini está pronto para voltar, motivado pelo gol contra o Bologna na Liga Europa, ao lado de Malen. Nada grave para Koné, que havia perdido a partida de quinta-feira devido a uma lesão muscular. Fabregas recupera Perrone, que pretende voltar desde o primeiro minuto. Addai está fora.
ONDE ASSISTIR AO JOGO COMO X ROMA NA TVA partida entre Como e Roma será transmitida pela DAZN: para assistir pela TV, será necessário baixar o aplicativo da DAZN em uma smart TV compatível ou em um console PlayStation ou Xbox, ou usar dispositivos como Amazon Firestick, Google Chromecast ou TIMVISION Box. O jogo também poderá ser acompanhado na Sky, nos canais Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251).
ONDE ASSISTIR AO JOGO COMO X ROMA AO VIVO POR STREAMINGPara assistir ao jogo Como x Roma ao vivo por streaming, será necessário baixar o aplicativo da DAZN no PC, smartphone ou tablet; ou, como alternativa, acessar o site da DAZN pelo computador ou notebook e selecionar a janela do evento. Já os clientes da Sky poderão usar o serviço Sky Go, enquanto a outra opção é o NOW.
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