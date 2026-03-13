Como x Roma: onde assistir, canal de TV, transmissão ao vivo, escalações

A Roma quer se recuperar após a derrota em Gênova. O confronto em Como será decisivo para a temporada dos giallorossi: a equipe de Fàbregas está empatada em pontos com os giallorossi, que perderam terreno nas duas últimas partidas, nas quais conquistaram apenas um ponto. A um ponto de distância, a Juventus está pronta para ultrapassar ambas. Na partida de ida, a Roma venceu por 1 a 0 graças ao gol de Wesley.