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Como 1907 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

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Como x Roma, análise do jogo: a expulsão de Wesley e o pênalti marcado a favor dos giallorossi. O comentário de Luca Marelli

As jogadas polêmicas de Como x Roma, partida válida pela 29ª rodada da Série A

A equipe de arbitragem do jogo Como x Roma:

Árbitro: Davide Massa (Imperia)
Assistentes: Meli e
Alassio Quarto árbitro: Sozza
VAR: Fabbri
AVAR: Gariglio

  • O VÍDEO-ARBITRAGEM

    Aos sete minutos, o jogo Como x Roma é desempatado logo no início, com os giallorossi na frente graças ao pênalti convertido por Malen. Tudo começa com um passe para trás imprudente de Caqueret, que pega Diego Carlos de surpresa. O zagueiro ex-Sevilha chega atrasado em cima de El Shaarawy, que cai no chão. Massa não tem dúvidas e marca imediatamente o pênalti. Na DAZN, Luca Marelli concorda com a decisão do árbitro: “A falta existe e trata-se de uma SPA (faltade perigo)não penalizada, com Massa não mostrando cartão amarelo a Diego Carlos. Não se trata, porém, de uma DOGSO (falta grave), em que o árbitro deveria ter mostrado o cartão vermelho”.

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  • Aos 65 minutos, contra-ataque do Como com Baturina lançando Diao. O atacante ganha um rebote contra Rensch, que o segura, mas não consegue pará-lo. Wesley consegue, porém, já estava advertido e é, portanto, expulso. Na DAZN, Luca Marelli expressa todas as suas dúvidas: “Pela repetição frontal, parece que Wesley não entra com força, enquanto há uma retenção pela camisa de Rensch. Para Massa, a intervenção da SPA é de Wesley”.

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