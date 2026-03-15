Aos sete minutos, o jogo Como x Roma é desempatado logo no início, com os giallorossi na frente graças ao pênalti convertido por Malen. Tudo começa com um passe para trás imprudente de Caqueret, que pega Diego Carlos de surpresa. O zagueiro ex-Sevilha chega atrasado em cima de El Shaarawy, que cai no chão. Massa não tem dúvidas e marca imediatamente o pênalti. Na DAZN, Luca Marelli concorda com a decisão do árbitro: “A falta existe e trata-se de uma SPA (faltade perigo)não penalizada, com Massa não mostrando cartão amarelo a Diego Carlos. Não se trata, porém, de uma DOGSO (falta grave), em que o árbitro deveria ter mostrado o cartão vermelho”.