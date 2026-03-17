"Como você chegou a essa conclusão?!" - Micky van de Ven rebate as alegações de que os craques do Tottenham não se importam com a ameaça de rebaixamento da Premier League

Com o Tottenham perigosamente próximo do West Ham e do Nottingham Forest na tabela, o zagueiro teme que notícias falsas afastem sua fiel torcida. Ele fez um apelo sincero aos torcedores, garantindo que a permanência na primeira divisão é o único foco. Ele enfatizou: “As pessoas simplesmente inventam coisas e isso é frustrante para nós, porque traz muito mais problemas. Os torcedores então começam a acreditar nisso ou a dizer: ‘Ah, os caras não se importam mais. O que vai acontecer com o clube?’ Mas, acreditem em mim, todas as pessoas envolvidas em campo, toda a equipe técnica, os jogadores, todos, se importam muito com a situação em que estamos e só queremos dar a volta por cima. Esse é o foco principal de todos. Se algumas reportagens estão dizendo que os caras não se importam mais, isso é simplesmente frustrante para o nosso time.”