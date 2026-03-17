Getty Images Sport
Traduzido por
"Como você chegou a essa conclusão?!" - Micky van de Ven rebate as alegações de que os craques do Tottenham não se importam com a ameaça de rebaixamento da Premier League
Van de Ven desmente rumores sem sentido
Van de Ven aproveitou a coletiva de imprensa pré-jogo para expressar sua profunda frustração com a narrativa da mídia em torno do clube. Com a equipe de Igor Tudor atualmente apenas um ponto acima da zona de rebaixamento e sem vitórias há oito partidas, surgiram notícias de que os jogadores teriam “desligado”. Respondendo diretamente a essas alegações, enquanto o clube londrino busca se recuperar da derrota por 5 a 2 na primeira partida, o zagueiro central afirmou: “É claro que tenho visto essas coisas. Os repórteres às vezes dizem coisas e a gente fica pensando: ‘Como vocês chegaram a essa conclusão?’ Como se os jogadores tivessem desligado. Não é verdade. Dizem que os jogadores vão sair de qualquer jeito. É só um disparate e as pessoas começam a acreditar nisso.”
- Getty Images Sport
Frustração no vestiário diante de narrativas falsas
O clima no elenco do Spurs tem estado tenso durante toda a temporada, e o ânimo não melhorou em meio ao péssimo início sob o comando de Tudor, que incluiu quatro derrotas nas primeiras quatro partidas. Embora o recente empate em 1 a 1 contra o Liverpool tenha interrompido a sequência negativa, o time continua profundamente magoado com as acusações de apatia. Van de Ven destacou a confusão que essas notícias causam no grupo. “Às vezes, simplesmente lemos coisas sobre nós mesmos e sobre outros jogadores. Ficamos tipo: ‘O que é isso?’ Lemos algo sobre um cara que disse que ia sair e que não se importa com a situação em que estão, e então alguém lê isso e fica tipo: ‘Como isso veio à tona?’”
Um apelo desesperado aos torcedores do Tottenham
Com o Tottenham perigosamente próximo do West Ham e do Nottingham Forest na tabela, o zagueiro teme que notícias falsas afastem sua fiel torcida. Ele fez um apelo sincero aos torcedores, garantindo que a permanência na primeira divisão é o único foco. Ele enfatizou: “As pessoas simplesmente inventam coisas e isso é frustrante para nós, porque traz muito mais problemas. Os torcedores então começam a acreditar nisso ou a dizer: ‘Ah, os caras não se importam mais. O que vai acontecer com o clube?’ Mas, acreditem em mim, todas as pessoas envolvidas em campo, toda a equipe técnica, os jogadores, todos, se importam muito com a situação em que estamos e só queremos dar a volta por cima. Esse é o foco principal de todos. Se algumas reportagens estão dizendo que os caras não se importam mais, isso é simplesmente frustrante para o nosso time.”
- Getty Images Sport
Uma batalha difícil contra o Atlético de Madrid
O Tottenham precisa agora deixar de lado as preocupações no campeonato nacional e se concentrar na difícil partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Após uma atuação desastrosa na primeira partida na capital espanhola, os jogadores de Tudor precisam vencer por três gols de diferença apenas para forçar a prorrogação contra a disciplinada equipe de Diego Simeone.
Publicidade