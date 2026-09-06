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"Como uma trilogia de comédias românticas" - agente da Roc Nation revela por que Vinicius Jr escolheu renovar com o Real Madrid apesar do interesse de Arsenal e PSG
O romance por trás do compromisso de Vinicius Junior com o Madrid
No mundo da representação no futebol de alto risco, poucas agências causaram um impacto tão significativo recentemente quanto a Roc Nation Sports. Fundada pelo magnata americano Jay-Z, a agência subiu rapidamente para o top 10 global, gerenciando alguns dos ativos mais valiosos do esporte. No centro desse sucesso está Viniciur, cuja recente renovação de contrato com o Madrid até 2032 foi um acordo marcante tanto para o jogador quanto para a agência. Apesar dos rumores em circulação e dos enormes pacotes financeiros oferecidos por rivais, a agência sustentou que o internacional brasileiro nunca realmente considerou sair.
"Este foi um processo gerido pelo nosso diretor-executivo, Federico Pena. Esta operação entre Vini e Real Madrid foi como uma trilogia de filmes românticos. Ao longo dos filmes há conflitos, há perguntas, há alguns obstáculos, impedimentos ou travas. Mas todos nós sabemos como o filme vai terminar: com um grande beijo e a felicidade de todos", revelou Freitas em entrevista ao Marca.
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Real Madrid como o destino definitivo para astros
A influência da agência em Valdebebas vai além de apenas Vinicius. Este verão também viu a chegada recorde de Yan Diomande, outro cliente da Roc Nation que se tornou a contratação mais cara da história do Madrid. Freitas explicou que a filosofia da agência envolve tratar seus atletas como mais do que apenas jogadores de futebol, com o objetivo de transformá-los em ícones globais semelhantes às estrelas da NBA e da NFL. Essa abordagem foi central para conduzir o interesse de outros gigantes europeus.
Freitas foi sincero sobre como a hierarquia do futebol mundial teve um papel nessas negociações. "Muitos dos clubes mais importantes, mais ricos e mais qualificados do mundo mostraram interesse em Yan. Mas eu sempre digo que, para os jogadores, o Real Madrid é o Pelé dos clubes. Quando você fala com jogadores sobre clubes, é semelhante a falar com jogadores que jogaram com Pelé. Quando surge o interesse do Real Madrid, não há mais nada que outros clubes possam fazer. Os jogadores querem ir para o Madrid e nós temos que buscar o que é necessário para que o jogador venha", afirmou.
Identificando o cometa entre as estrelas
Monitorar e garantir um talento como Diomande exige uma abordagem especializada de observação e gestão. A Roc Nation identificou o defensor durante sua passagem pela Bundesliga com o RB Leipzig, reconhecendo um talento geracional que se destacava até mesmo entre outros grandes prospectos. Freitas comparou a descoberta a um raro evento celestial, sugerindo que o jogador possui uma capacidade única de desestabilizar sistemas táticos modernos. A agência chegou até a transferir funcionários para a Alemanha para montar uma estrutura de apoio personalizada para Diomande, garantindo que seu valor de mercado refletisse seu potencial antes que a transferência histórica para a Espanha fosse finalizada.
"Estamos sempre olhando para as estrelas, mas, olhando para as estrelas, aparece um cometa. Posso dizer que Yan, entre as estrelas, é como um cometa, um Halley que se encontra a cada 8 ou 10 anos. E, quando surgiu a possibilidade de trabalhar com ele, não pensamos duas vezes. Yan é um jogador que pode trazer muitas surpresas para Madri", explicou Freitas.
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Estabelecendo novos parâmetros no mercado de transferências
Os negócios conduzidos pela Roc Nation neste verão representam uma mudança na forma como as agências operam no mercado europeu. Ao garantir quatro novos contratos para seus sete ativos mais valiosos, incluindo a transferência de Martinelli por € 70 milhões para a Arábia Saudita e a ida de Malick Fofana por € 30 milhões para o Sunderland, a agência provou sua capacidade de movimentar jogadores em mercados diversos. No entanto, é o acordo de Diomande que Freitas acredita que será lembrado como um ponto de virada para a indústria.
"Certamente, é um marco no futebol mundial, porque o Real Madrid é um clube que gera marcos neste século. O Real Madrid é o motor das direções do futebol mundial. E pensamos que em 2, 3 ou 4 anos vamos olhar para outras contratações de outros grandes clubes como o Madrid, que vão se inspirar nesta do Yan. Não apenas pelo valor, mas por ser para jogadores com pouco tempo como profissionais", concluiu Freitas.
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