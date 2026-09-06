A influência da agência em Valdebebas vai além de apenas Vinicius. Este verão também viu a chegada recorde de Yan Diomande, outro cliente da Roc Nation que se tornou a contratação mais cara da história do Madrid. Freitas explicou que a filosofia da agência envolve tratar seus atletas como mais do que apenas jogadores de futebol, com o objetivo de transformá-los em ícones globais semelhantes às estrelas da NBA e da NFL. Essa abordagem foi central para conduzir o interesse de outros gigantes europeus.

Freitas foi sincero sobre como a hierarquia do futebol mundial teve um papel nessas negociações. "Muitos dos clubes mais importantes, mais ricos e mais qualificados do mundo mostraram interesse em Yan. Mas eu sempre digo que, para os jogadores, o Real Madrid é o Pelé dos clubes. Quando você fala com jogadores sobre clubes, é semelhante a falar com jogadores que jogaram com Pelé. Quando surge o interesse do Real Madrid, não há mais nada que outros clubes possam fazer. Os jogadores querem ir para o Madrid e nós temos que buscar o que é necessário para que o jogador venha", afirmou.